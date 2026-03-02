బీఆర్ నాయుడు వివాదంలో తెరపైకి లేఖ.. టీటీడీ ఛైర్మన్ పదవికి రిజైన్ చేయాలని వైసీపీ డిమాండ్!
టీటీడీ ఛైర్మన్ వీడియోల వివాదం సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారింది. అవి డీప్ ఫేక్ వీడియోలు అని బీఆర్ నాయుడు కొట్టిపారేశారు. అయినప్పటికీ ఈ విషయాన్ని ప్రతిపక్ష వైసీపీ వదిలిపెట్టడం లేదు.
రెండుమూడు రోజులుగా టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడుకు పేరుతో వీడియో క్లిప్పింగ్స్పైనే రాజకీయ నడుస్తోంది. వైసీపీ సోషల్ మీడియా ఆ వీడియోలను ఎక్కువగా వైరల్ చేస్తోంది. అంతేకాదు ఆ పార్టీ ముఖ్యనేతలు సైతం ఈ విషయంపై మాట్లాడుతున్నారు. టీటీడీ ఛైర్మన్ పదవికి బీఆర్ నాయుడు రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోలు డీప్ ఫేక్ అని బీఆర్ నాయుడు క్లారిటీ ఇచ్చారు.
టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడుతో వీడియోలలో కనిపించిన మహిళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్లకు వివరణాత్మక లేఖ రాసి, ఆయనతో తనకున్న అనుబంధం గురించి వివరించిందని వైఎస్సార్సీపీ తెలిపింది. ఈ మేరకు వైసీపీ సోషల్ మీడియాలో ఓ లేఖను పోస్ట్ చేసింది.
ఆ లేఖలో ఆమె 30 ఏళ్ల అనుబంధం గురించి మాట్లాడిందని, అది సంబంధంగా మారిందని, భావోద్వేగ వేధింపులు, అవమానం, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, బెదిరింపులను ఎదుర్కొన్నారని వైసీపీ తెలిపింది. తన కుమార్తె తీవ్రమైన ఆటో ఇమ్యూన్ వ్యాధితో పోరాడుతున్నప్పుడు తాను తీవ్ర బాధను ఎదుర్కొన్నానని లేఖలో వెల్లడించింది. అలాంటి వ్యక్తికి టీటీడీ ఛైర్మన్ లాంటి ఉన్నత పదవి ఇవ్వకూడదని, అది గౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తుందని లేఖలో రాశారు. వైసీపీ పోస్ట్ చేసిన లేఖ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. బీఆర్ నాయుడు వెంటనే టీటీడీ ఛైర్మన్ పదవికి రాజీనామా చేయాలని వైఎస్ఆర్సీపీ ఎక్స్లో ట్రూత్ బాంబ్ పేరుతో పోస్ట్ చేసింది. అయితే ఈ లేఖపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. లేఖ గురించి బీఆర్ నాయుడు నుంచి ఏమైనా స్పందన వస్తుందో లేదో చూడాలి.
సోషల్ మీడియాలో టీటీడీ ఛైర్మన్ వీడియోలు, ఫొటోలు బహిర్గతమైన తర్వాత ఆయన రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్ను వైసీపీ బలంగా వినిపిస్తోంది. టీటీడీ మాజీ ఛైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి.. ఈ వీడియో, ఫోటోలను పరిశీలన కోసం పంపామన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు అటువంటి వ్యక్తిని టీటీడీ ఉన్నత పదవిలో నియమించి ప్రతిష్టను, పవిత్రతను దిగజార్చారని వ్యాఖ్యానించారు.
వైరల్ అయిన ఫొటోలను, వీడియోలను ప్రదర్శిస్తూ.. చిత్రాలలో కనిపించే మహిళ రాసిన లేఖను భూమన చదివారు. ఆ లేఖను చంద్రబాబు నాయుడు పట్టించుకోకపోవడంతో ఆయన ఉద్దేశం స్పష్టంగా అర్థం అవుతుందని అన్నారు. సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు, ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయని, పవిత్రమైన పదవిలో ఆయన ఎందుకు కొనసాగాలని నెటిజన్లు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారని భూమన తెలిపారు..
'బీఆర్ నాయుడు మీడియా ప్రసంగంలో ధిక్కార స్వరంతో మాట్లాడారు. కానీ లేఖలో ఆయన పాత్ర, ఆ మహిళ కుమార్తె తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నట్టుగా చెప్పారు. వారి సంబంధం, ఆ వ్యక్తి తనను ఎలా దోపిడీ చేశాడనే దాని గురించి స్పష్టంగా రాశారు. ఆయన పాత్రను పూర్తిగా బయటపెట్టడం వల్ల ఆయన టీటీడీ ఛైర్మన్ పదవిలో కొనసాగకూడదు.' అని భూమన అన్నారు.