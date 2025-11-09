Edit Profile
    ఈనెల 10న ఏపీకి కేంద్రం బృందం - తుఫాన్ ప్రభావిత జిల్లాల్లో పర్యటన

    తుఫాన్ ప్రభావిత జిల్లాల్లో కేంద్ర బృందాలు పర్యటించనున్నాయి. ఈ మేరకు ఈనెల 10,11 తేదీల్లో ఈ బృందాలు క్షేత్రస్థాయి పర్యటనకు వెళ్తాయి. ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంచనాలు రూపొందించగా… కేంద్ర బృందాలు కూడా పరిశీలించి ఓ నివేదికను అందజేస్తాయి.

    Published on: Nov 09, 2025 6:02 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    రాష్ట్రంలోని 'మొంథా తుపాను' ప్రభావిత జిల్లాల్లో కేంద్ర బృందం పర్యటించనుంది. ఈ నెల 10,11 తేదీల్లో ఆయా బృందాలు… క్షేత్రస్థాయిలో వివరాలను సేకరిస్తాయి. ప్రకాశం, బాపట్ల, కృష్ణా, ఏలూరు, తూర్పుగోదావరి, కోనసీమ జిల్లాల్లో నష్టాల్ని పరిశీలిస్తాయి.

    మెుంథా తుపాను పంట నష్టం
    మెుంథా తుపాను పంట నష్టం

    2 బృందాలుగా పర్యటన…

    మొంథా తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో క్షేత్ర స్థాయిలో జరిగిన నష్టాలని అంచనా వేయడానికి కేంద్ర హోంశాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ పౌసుమి బసు నేతృత్వంలో ఎడుగురు సభ్యులతో కూడిన కేంద్ర బృందం (ఇంటర్ మినిస్టీరియల్ సెంట్రల్ టీం) ప్రభావిత జిల్లాల్లో పర్యటిస్తుంది. సోమ, మంగళవారాల్లో ఈ పర్యటన ఉంటుందని ఏపీ విపత్తుల సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ వెల్లడించారు.

    రెండు టీమ్ లుగా ఏర్పడి ప్రభావిత జిల్లాల్లోని పరిస్థితులను అంచనా వేస్తారు. సోమవారం టీమ్-1 బాపట్ల జిల్లాలో, టీం-2 కృష్ణా, ఏలూరు, తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లో పర్యటించనున్నట్లు ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు తెలిపారు.

    ఇక మంగళవారం టీం-1 ప్రకాశం జిల్లాలో , టీం-2 కోనసీమ జిల్లాల్లో పర్యటించి నష్టాల్ని స్వయంగా పరిశీలించడంతో పాటు తుపాను బాధితులతో నేరుగా మాట్లాడనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

    కేంద్రానికి ఏపీ నివేదిక..!

    మరోవైపు ఇటీవలనే మొంథా తుఫాన్ నష్టంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి ప్రాథమిక నివేదిక సమర్పించింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి విజయానంద్ కేంద్ర హోం శాఖ కార్యదర్శికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూపొందించిన ప్రాథమిక నివేదికను పంపారు.

    17 శాఖలు, రంగాలకు సంబంధించి మొత్తం రూ.5,244 కోట్లు నష్టం వాటిల్లినట్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రం దృష్టికి తీసుకువెళ్లింది. ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారమే నివేదిక సమర్పించామని, పూర్తి స్థాయిలో వివరాలు వస్తే నష్టం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. రాష్ట్రానికి తక్షణ ఆర్ధిక సాయం చేయాలని కేంద్రాన్ని కోరింది. ప్రాథమిక నివేదికలో అంశాలవారీగా ఏయే శాఖలు, ఏయే రంగాల వారీగా ఎంతమేర నష్టం వాటిల్లిందన్న సమాచారాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పొందుపర్చింది.

    ఏపీ అధికారులు రూపొందించిన ప్రాథమిక నివేదిక ప్రకారం... అత్యధికంగా రహదారులు, వ్యవసాయం-అనుబంధ రంగాల్లో నష్టం సంభవించినట్టు పేర్కొన్నారు. తుఫాన్ వల్ల ముగ్గురు మరణించినట్టు వెల్లడించారు. 4,794 కి.మీ. మేర ఆర్ అండ్ బీ రహదారులు, 311 కల్వర్టులు-బ్రిడ్జిలు దెబ్బతిన్నాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ నష్టం రూ.2,774 కోట్ల మేర ఉందని వివరించారు. 18 జిల్లాల్లోని 862 కి.మీ. మేర పంచాయతీ రాజ్ రోడ్లు, కల్వర్టులు, బ్రిడ్జిలు కూడా దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో ఈ శాఖకు రూ.454 కోట్ల నష్టం జరిగింది. 48 పట్టణ ప్రాంతాల్లోని రోడ్లు, భవనాలు, ఇతర మౌలిక వసతులు విధ్వంసమయ్యాయి. వీటి పునరుద్ధరణకు రూ.109 కోట్లు వ్యయం కానుందని నివేదికలో చెప్పారు.

    రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అంచనాలతో పాటు కేంద్ర బృందం ఇచ్చే నివేదికల ఆధారంగా కేంద్రం నుంచి సాయం అందే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఎంత వరకు ఇస్తారనేది అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు వేచి చూడాలి.

    News/Andhra Pradesh/ఈనెల 10న ఏపీకి కేంద్రం బృందం - తుఫాన్ ప్రభావిత జిల్లాల్లో పర్యటన
