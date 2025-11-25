Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    తిరుమల పరకామణి చోరీ కేసులో టీటీడీ మాజీ ఛైర్మన్ భూమనకు నోటీసులు!

    తిరుమల పరకామణి చోరీ కేసులో సీఐడీ దర్యాప్తు వేగవంతం చేసింది. వైసీపీ నేత, టీటీడీ మాజీ ఛైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డికి నోటీసులు జారీ చేసింది.

    Published on: Nov 25, 2025 12:45 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తిరుమల పరకామణి చోరీ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. టీటీడీ మాజీ ఛైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డికి సీఐడీ అధికారులు నోటీసులు ఇచ్చారు. మంగళవారం సాయంత్రం 4 గంటలకు విచారణకు రావాలని తెలిపారు. దీంతో ఈ కేసుపై మరింత ఆసక్తి పెరిగింది.

    భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి(ఫైల్ ఫొటో)
    భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి(ఫైల్ ఫొటో)

    శ్రీవారి పరకామణిలో 920 అమెరికన్ డాలర్లు చోరీ చేస్తూ.. సీనియర్ అసిస్టెంట్ రవికుమార్ 2023లో దొరికారు. అప్పటి టీటీడీ విజిలెన్స్ ఎస్ఐ సతీశ్ కుమార్ ఫిర్యాదు మేరకు తిరుమల ఒకటో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది. అదే సంవత్సరం మే 30వ తేదీన రవికుమార్ మీద విజిలెన్స్ అధికారులు ఛార్జ్‌షీట్ దాఖలు చేశారు. హైకోర్టు ఆదేశాల అనంతరం సీఐడీ ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తోంది. డిసెంబర్ 2వ తేదీలోగా నివేదిక సమర్పించాల్సి ఉంది.

    ఈ కేసులో మరో కీలక విషయం ఏంటంటే.. కేసు నుంచి తప్పిస్తే.. తన ఆస్తులు టీటీడీకి ఇస్తానని రవికుమార్ ప్రతిపాదించారు. అతడి ఆస్తులపై కొందరు నేతలు కన్నేశారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. లోక్ అదాలత్‌లో కేసును వైసీపీ నాయకులు రాజీ చేయించి.. రవి కుమార్ ఆస్తులు కొన్ని టీటీడీకి విరాళంగా తీసుకుంటున్నట్టుగా తీర్మానించి.. పరాకమణి కేసును పక్కకు పెట్టారని వార్తలు వచ్చాయి.

    ఆ తర్వాత కూటమి ప్రభుత్వం ఏపీలో అధికారంలోకి వచ్చింది. దీంతో పరకామణి వ్యవహారం మరోసారి తెరమీదకు వచ్చింది. ఈ కేసులో ఏం జరుగుతుందా అని ఆసక్తి నెలకొంది. తాజాగా టీటీడీ మాజీ ఛైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి సీఐడీ నోటీసులు ఇచ్చింది. విచారణకు రావాలని చెప్పింది.

    ఈ కేసులో ఫిర్యాదు చేసిన సతీశ్ కుమార్ విచారణకు వస్తున్న సమయంలో మృతి చెందడం అనుమానాలకు తావిస్తుంది. కేసుపై దర్యాప్తు బృందం లోతుగా విచారణ చేస్తోంది. సోమవారం తిరుపతిలోని పద్మావతి అతిథి గృహంలో అప్పటి టీటీడీ వీజీవో గిరిధర్, ఏవీఎస్‌ఓ పద్మనాభాన్ని అధికారులు ప్రశ్నించారు. సతీశ్ కుమార్ మీద ఒత్తిడి ఉందా, సమాచారం ఎవరికి ఇచ్చారు.. లాంటి వివరాలపై ఆరా తీసినట్టుగా తెలుస్తోంది.

    News/Andhra Pradesh/తిరుమల పరకామణి చోరీ కేసులో టీటీడీ మాజీ ఛైర్మన్ భూమనకు నోటీసులు!
    News/Andhra Pradesh/తిరుమల పరకామణి చోరీ కేసులో టీటీడీ మాజీ ఛైర్మన్ భూమనకు నోటీసులు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes