అక్వాన్ తుఫాన్ అలర్ట్… ఎల్లుండి తీరం దాటే ఛాన్స్, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు తీవ్ర హెచ్చరికలు
బంగాళాఖాతంలో 'అక్వాన్' తీవ్ర తుపాను దూసుకొస్తోంది. ఎల్లుండి మధ్యాహ్నానికి నరసాపురం-పూరీ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. తీర ప్రాంత ప్రజలకు హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి.
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన 'అక్వాన్' తీవ్ర తుఫాన్…. ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా తీరాల వైపు వేగంగా కదులుతోంది. ప్రస్తుతానికి ఈ తుపాను చెన్నైకి 570 కిలోమీటర్లు, మచిలీపట్నానికి 590 కిలోమీటర్లు, విశాఖపట్నానికి 580 కిలోమీటర్లు, ఒడిశాలోని పూరీకి 770 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది.
గడిచిన ఆరు గంటల్లో గంటకు 8 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతున్న ఈ తుఫాన్….. ఎల్లుండి మధ్యాహ్నానికి నరసాపురం - పూరీ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది.
తీర ప్రాంతాలకు హెచ్చరికలు…
తుఫాన్ ప్రభావంతో తీరం వెంబడి బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే ప్రమాదం ఉన్నందున అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారినందున మత్స్యకారులు ఎవరూ వేటకు వెళ్లరాదని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. తీర ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలు అత్యవసర పరిస్థితులు ఉంటే తప్ప ఇళ్ల నుంచి బయటకు రాకూడదని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
అక్వాన్ తుఫాన్ నేపథ్యంలో ప్రజలు విద్యుత్ ప్రమాదాల బారిన పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య ప్రాంత విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ సీఎండీ పి. పుల్లారెడ్డి సూచించారు. భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులు వీస్తున్న సమయంలో ప్రజలు విద్యుత్ స్తంభాలు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లకు దూరంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు. ఏదైనా విద్యుత్ సమస్యలు తలెత్తినా, తీగలు తెగిపడినా వెంటనే సంబంధిత జిల్లాల కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లకు సమాచారం అందించాలని కోరారు.
జిల్లాల వారీగా APCPDCL కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లు :
- కృష్ణా: 6281709355
- ఎన్టీఆర్: 9440817561
- గుంటూరు: 9440817526
- బాపట్ల: 9281413774
- ప్రకాశం: 9440817491
- పల్నాడు: 7382623148
- మార్కాపురం: 7780420711
- సీఆర్డీఏ (CRDA): 8331092947
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More