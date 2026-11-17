Cyclone Akvan : రాత్రికి తీవ్ర తుపానుగా అక్వాన్.. ఏపీలో భారీ వర్షాలు, బలమైన గాలులు
Cyclone Akvan : అక్వాన్ తుపాను ఏపీ తీరం వైపు దూసుకొస్తుంది. గురువారం ఉదయానికి అతి తీవ్ర తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్పై ప్రకృతి ప్రకోపం కొనసాగుతోంది. గత కొన్ని వారాల వ్యవధిలోనే అర్ణబ్, మురసు తుపానులు సృష్టించిన బీభత్సం నుంచి కోలుకోకముందే, ఇప్పుడు అక్వాన్(Cyclone Akvan) రూపంలో మరో తుపాను రాష్ట్ర తీరం వైపు దూసుకొస్తోంది. బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన ఈ తుపాను నవంబర్ 20 (శుక్రవారం) మధ్యాహ్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. కొద్ది వారాల వ్యవధిలోనే వరుసగా మూడు తుపానులు ఆంధ్రప్రదేశ్ను తాకడం వాతావరణ నిపుణులను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.
భారత వాతావరణ శాఖ తాజా బులెటిన్ ప్రకారం.. మధ్య, దానికి ఆనుకుని ఉన్న పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన అక్వాన్ తుపాను వాయవ్య-ఉత్తర దిశగా పయనిస్తోంది. మంగళవారం (నవంబర్ 17) సాయంత్రానికి ఇది తీవ్ర తుపానుగా (Severe Cyclonic Storm), గురువారం ఉదయానికి అతి తీవ్ర తుపానుగా (Very Severe Cyclonic Storm) బలపడనుంది.
నవంబర్ 20 (శుక్రవారం) మధ్యాహ్నం సమయంలో నెల్లూరు, కాకినాడ జిల్లాలోని తుని మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 120 నుంచి 130 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీస్తాయని, గరిష్టంగా గంటకు 145 కిలోమీటర్ల వేగంతో పెనుగాలులు విరుచుకుపడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది.
అక్వాన్ తుపాను ప్రభావంతో నవంబర్ 19, 20 తేదీల్లో కోస్తాంధ్ర వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురవనున్నాయి. ముఖ్యంగా డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ, కాకినాడ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు, అక్కడక్కడా అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారనున్న నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని అధికారులు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పాఠశాలలకు కూడా సెలవులు ప్రకటించనున్నారు.
వరుస తుపానుల నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సచివాలయంలోని రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ సొసైటీ (RTGS) కేంద్రం నుంచి అధికారులతో ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. తుపాను ఎటువంటి నష్టం జరగకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
వాతావరణ పరంగా బంగాళాఖాతంలో తుపానులు ఏర్పడటానికి అక్టోబర్-డిసెంబర్ కాలం అనుకూలంగా ఉంటుంది. 1982-2022 మధ్య జరిగిన ఒక అధ్యయనంలో బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే తుపానులలో దాదాపు 65 శాతం రుతుపవనాల అనంతర కాలంలోనే సంభవిస్తాయని తేలింది. అయితే కొన్ని వారాల వ్యవధిలో వరుసగా మూడు తుపానులు ఆంధ్ర తీరాన్ని ప్రభావితం చేయడం అసాధారణం.
2013 నవంబర్లో హెలెన్, లెహర్ తుఫానులు కేవలం ఆరు రోజుల వ్యవధిలో తీరాన్ని తాకాయి. 1976, 1987లో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకే నెలలో మూడు తుపానులు సంభవించాయి. ఏపీఎస్డీఎంఏ ప్రకారం 1892 నుండి రాష్ట్రంలో 151 తుపానులు తీరాన్ని తాకాయి.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More