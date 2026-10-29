అర్నబ్ తుఫాను బీభత్సం: అమిత్ షాతో చంద్రబాబు ఫోన్ ఇన్, కేంద్ర సాయానికి విజ్ఞప్తి
ఆంధ్రప్రదేశ్ను ముంచెత్తిన 'అర్నబ్' తుఫాను నష్టాన్ని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షాకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వివరించారు. దెబ్బతిన్న పంటలు, ఇళ్లకు నష్టపరిహారం ప్రకటిస్తూ, పరిస్థితిని స్వయంగా అంచనా వేసేందుకు కేంద్ర బృందాలను వెంటనే పంపాలని, తగిన ఆర్థిక సాయం అందించాలని కోరారు.
అమరావతి: 'అర్నబ్' తుఫాను సృష్టించిన తీవ్ర వినాశనంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షాతో ఫోన్లో సంభాషించారు. రాష్ట్రంలో సంభవించిన ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం సహా ప్రభుత్వం చేపట్టిన సహాయక చర్యలను ఆయన అమిత్ షాకు కూలంకషంగా వివరించారు. తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి నష్ట తీవ్రతను అంచనా వేసేందుకు తక్షణమే కేంద్ర బృందాలను పంపాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేశారు.
తుఫాను ఉధృతి.. ఏడు జిల్లాల్లో తీవ్ర నష్టం
విశాఖపట్నం, కోనసీమ, కాకినాడ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా జిల్లాల్లో తుఫాను తీవ్ర ప్రభావం చూపినట్లు ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు. ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 70,000 హెక్టార్లకు పైగా వ్యవసాయ పంటలు నీట మునిగాయని వివరించారు. మరొక 10,500 హెక్టార్లకు పైగా ఉద్యానవన పంటలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని తెలిపారు. వీటికి తోడు నివాస గృహాలు, రహదారుల వ్యవస్థ, విద్యుత్ స్తంభాలు పెద్దఎత్తున ధ్వంసమయ్యాయని అమిత్ షాకు వివరించారు.
ముందస్తు చర్యలతో తప్పిన భారీ నష్టం
ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాన్ని వీలైనంత తగ్గించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విస్తృత ముందస్తు చర్యలు చేపట్టిందని సీఎం తెలిపారు. ముంపు ముప్పు ఉన్న ప్రాంతాలు, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను ప్రాధాన్యత క్రమంలో సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించి పునరావాస కేంద్రాల్లో వసతి కల్పించినట్లు చెప్పారు. ప్రాథమిక నష్టపరిహార నివేదికలను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపుతున్నామని, సహాయ, పునరావాస, పునర్నిర్మాణ చర్యలకు అవసరమైన ఆర్థిక, లాజిస్టిక్ సాయాన్ని తక్షణమే అందించాలని అభ్యర్థించారు.
బాధితులకు తక్షణ సహాయక చర్యలు.. రూ.5 లక్షల పరిహారం
తుఫాను కారణంగా సంభవించిన వేర్వేరు ఘటనల్లో నలుగురు మృతి చెందడంపై ముఖ్యమంత్రి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 5 లక్షల చొప్పున పరిహారం ప్రకటించారు. ఇళ్లు మునిగిపోయిన కుటుంబాలకు 25 కిలోల బియ్యం పంపిణీ చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. చేనేత కార్మికులు, మత్స్యకారులకు 50 కిలోల బియ్యంతో పాటు ఒక కేజీ ఉల్లిపాయలు, ఒక కేజీ వంటనూనె, ఒక కేజీ కందిపప్పు అందిస్తామన్నారు. వీటితో పాటు ప్రతి ఒక్కరికీ రూ.1,000 చొప్పున తక్షణ ఆర్థిక సాయం అందజేస్తామని తెలిపారు.
క్షేత్రస్థాయికి పర్యటనకు సీఎం
తుఫాను నష్టాన్ని స్వయంగా పరిశీలించేందుకు గురువారం మధ్యాహ్నం కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో పర్యటించనున్నట్లు సీఎం పేర్కొన్నారు. "బాధిత కుటుంబాలకు సకాలంలో సేవలు అందించి, వారిలో ధైర్యాన్ని నింపడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వ హెచ్చరికలు పాటిస్తూ యంత్రాంగానికి సహకరించిన ప్రజలందరికీ ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
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