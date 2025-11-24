Edit Profile
    సెన్యార్ తుపాను.. ఏపీ, తెలంగాణలో వర్షాలు.. ఐఎండీ హెచ్చరిక!

    తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరికొన్ని రోజులు వర్షాలు పడనున్నాయి. ఈ మేరకు వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వానలు పడనున్నాయి.

    Published on: Nov 24, 2025 7:25 PM IST
    By Anand Sai
    దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంపై వాతావరణ పరిస్థితిపై ఐఎండీ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. సెన్యార్ తుపాను ప్రభావం ఏపీపై ఉంటుందని వెల్లడించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అనేక జిల్లాల్లో తాజాగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.

    ఏపీ, తెలంగాణ వర్షాలు
    ఏపీ, తెలంగాణ వర్షాలు

    ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (APSDMA) ప్రకారం రాబోయే 48 గంటల్లో సెన్యార్ తుఫానుగా బలపడుతుందని అధికారులు తెలిపారు. దీంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మళ్లీ వర్షాలు పడనున్నాయి. మరోవైపు నైరుతి బంగాళాఖాతం, శ్రీలంక మీదుగా మంగళవారం కొత్త అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఇది కదులుతున్నప్పుడు మరింత బలపడి తెలుగు రాష్ట్రాలకు వర్షాలు కురుస్తాయని భావిస్తున్నారు.

    నవంబర్ 28 నుండి డిసెంబర్ 01 వరకు ఏపీలో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి. ప్రకాశం, నెల్లూరు, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ ప్రాంతాలలో వర్షపాతం పెరుగుతుంది. లోతట్టు ప్రాంతాల నివాసితులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. మేఘావృతమైన ఆకాశం, అప్పుడప్పుడు ఈదురుగాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు కొనసాగవచ్చు.

    పరిస్థితులు అల్లకల్లోలంగా మారే అవకాశం ఉన్నందున సముద్రంలోకి వెళ్లకుండా ఉండాలని అధికారులు మత్స్యకారులను కోరారు. ప్రభావిత జిల్లాల్లోని స్థానిక పరిపాలనలు కూడా ఏదైనా అత్యవసర ప్రతిస్పందనకు సిద్ధంగా ఉండాలని ఆదేశించారు.

    తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లోనూ వర్షాలు పడనున్నాయి. జోగుళాంబ గద్వాల్, వనపర్తి, నాగర్ కర్నూల్, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లో ఈరోజు తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.

    అయితే నవంబర్ 26 తర్వాత సెన్యార్ తుపాను ఎటువైపు పయనిస్తుందనే దానిపై అర్థం చేసుకునేందుకు వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. బంగాళాఖాతం మీదుగా పశ్చిమ-వాయువ్య దిశంగా కదులుతూ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. సెన్యార్ తుపాను తమిళనాడు-ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని తాకుతుందా లేదంటే ఒడిశా, బంగ్లాదేశ్ వైపు మళ్లుతుందా చెప్పడానికి మరింత టైమ్ పడుతుందని ఐఎండీ అధికారులు తెలిపారు.

