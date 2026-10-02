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ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 807 మద్యం దుకాణాల దరఖాస్తు గడువు పొడిగింపు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మద్యం దుకాణాల దరఖాస్తు గడువు అక్టోబర్ 6 వరకు పొడిగించారు. అర్హులైన వ్యక్తులు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

Updated on: Oct 2, 2026, 13:44:46 IST
By Anand Sai
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ఎక్సైజ్ పాలసీ 2026-27 కింద కొత్తగా కేటాయించనున్న 807 రిటైల్ (A4) మద్యం దుకాణాల కోసం దరఖాస్తులు సమర్పించేందుకు గడువును ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్సైజ్ శాఖ అక్టోబర్ 6 అర్ధరాత్రి వరకు పొడిగించింది. అక్టోబర్ 7న దరఖాస్తులను పరిశీలిస్తారు. అర్హులైన దరఖాస్తుదారులకు లైసెన్సులు కేటాయించేందుకు అక్టోబర్ 8న లాటరీ నిర్వహిస్తామని ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ కమిషనర్ చామకూరి శ్రీధర్ తెలిపారు.

ప్రతీకాత్మక చిత్రం
ప్రతీకాత్మక చిత్రం

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్త కేటాయింపు కోసం గుర్తించిన 807 దుకాణాలలో, 799 ఓపెన్ కేటగిరీ కింద, ఎనిమిది రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ కింద ఉన్నాయి. ఈ కొత్త కేటాయింపులో లైసెన్సులు పునరుద్ధరించుకోని లేదా ప్రస్తుతం పనిచేయని దుకాణాలు కూడా ఉన్నాయి.

21 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉండి, నిబంధనల ప్రకారం అనర్హులు కాని వారు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు. ఒక దరఖాస్తుదారు ఎన్ని దుకాణాలకైనా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు, అలాగే ఒకే దుకాణానికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ దరఖాస్తులను కూడా సమర్పించవచ్చు. ప్రతి దరఖాస్తుకు నాన్ రిఫండబుల్ రూ.3 లక్షల రుసుముతోపాటు, రూ.1,000 ప్రాసెసింగ్ ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

నోటిఫికేషన్‌లో సూచించిన విధంగా దరఖాస్తులను ఆన్‌లైన్‌లో, హైబ్రిడ్ విధానంలో లేదా ఆఫ్‌లైన్‌లో సమర్పించవచ్చు. ఓపెన్-కేటగిరీ దుకాణాల కోసం ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులను నిర్దేశిత పోర్టల్ ద్వారా దాఖలు చేయవచ్చు. రిజర్వ్డ్-కేటగిరీ దరఖాస్తుల కోసం ఒక ప్రత్యేక పోర్టల్ అందుబాటులో ఉంది.

ఎంపికైన దరఖాస్తుదారులు అన్ని చట్టబద్ధమైన, నియంత్రణ అవసరాలను తప్పనిసరిగా నెరవేర్చాలని అధికారులు తెలిపారు. A4 మద్యం దుకాణాన్ని స్థాపించడానికి, నిర్వహించడానికి పర్మిట్ రూమ్ లైసెన్స్ కూడా తప్పనిసరి.

ఓపెన్ కేటగిరీలో అప్లై చేయాలనుకునేవారు https://oc.hpfsproject.com/ వెబ్‌సైట్‌కు వెళ్లండి.

కల్లు గిత కార్మికులకు రిజర్వ్ చేసిన దుకాణాల కోసం https://gk.hpfsproject.com/ వెబ్‌సైట్‌లో అప్లై చేసుకోవాలి.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Andhra Pradesh/ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 807 మద్యం దుకాణాల దరఖాస్తు గడువు పొడిగింపు
Home/Andhra Pradesh/ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 807 మద్యం దుకాణాల దరఖాస్తు గడువు పొడిగింపు
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