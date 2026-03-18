APSRTC Free Bus : ఆంధ్రప్రదేశ్లో దివ్యాంగులకు ఫ్రీ బస్సు.. ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు
APSRTC Free Bus : ఆంధ్రప్రదేశ్లో దివ్యాంగులకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం ప్రారంభమైంది. సీఎం చంద్రబాబు ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్లతో కలిసి దివ్యాంగ శక్తి పథకాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ పథకం ద్వారా దివ్యాంగులకు సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్, పల్లె వెలుగు, అల్ట్రా పల్లె వెలుగు, ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులతో సహా అన్ని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ సర్వీసులలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కల్పించి, వారికి అందుబాటులో ఉండే రవాణాను అందిస్తున్నారు.
ప్రారంభోత్సవం అనంతరం, ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి మరియు నారా లోకేష్ మంగళగిరి బస్ స్టేషన్ నుండి పెనుమాక వరకు దివ్యాంగులైన ప్రయాణికులతో కలిసి పల్లెవెలుగులో ప్రయాణించారు. ఈ పథకం కింద 21 విభిన్న వర్గాలకు చెందిన 40 శాతం కంటే ఎక్కువ వైకల్యం ఉన్న వ్యక్తులు, అవసరమైతే సహాయకులతో పాటు ప్రయాణించవచ్చు.
ఈ కార్యక్రమం ద్వారా సుమారు 12.76 లక్షల మంది లబ్ధిదారులు ప్రయోజనం పొందుతారని అంచనా. ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయడానికి, నిర్వహించడానికి ప్రభుత్వం ఏటా రూ.207 కోట్లు కేటాయించింది.
కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక దివ్యాంగులకు అందుతున్న సంక్షేమ పథకాలు, వారి బాగోగుల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం, మంత్రి లోకేష్. పథకం ప్రారంభం సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు, కూటమి పార్టీల కార్యకర్తలు, లబ్ధిదారులు తరలివచ్చారు.
దివ్యాంగులతో కలిసి ప్రయాణం చేసిన అనంతరం క్యాంపు కార్యాలయానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేష్ చేరుకున్నారు. సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో దివ్యాంగ శక్తి పథకం లబ్ధిదారులుతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేష్ మాట్లాడారు. క్యాంప్ కార్యాలయానికి వచ్చిన దివ్యాంగులను అందరినీ ఆప్యాయంగా పలకరించారు. అనంతరం దివ్యాంగులతో కలిసి భోజనం చేశారు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం కల్పించటంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు దివ్యాంగులు. తమకు ఈ పథకం ఎంతో ఉపయోగరంగా ఉంటుందని చెప్పారు. సహాయకులకు ప్రయాణంలో 50 శాతం రాయితీ కల్పించటంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు.