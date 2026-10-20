ఇంద్రకీలాద్రిలో శరన్నవరాత్రి వేడుకలు - కృష్ణా నదిలో వైభవంగా హంస వాహన తెప్పోత్సవం
విజయవాడ కృష్ణా నదీ తీరంలో శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామివార్ల దివ్య తెప్పోత్సవం భక్తుల జయజయధ్వానాల మధ్య ఆధ్యాత్మిక శోభతో అత్యంత వైభవంగా ముగిసింది. ఈ పది రోజుల్లో 15 లక్షల మందికి పైగా భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువుదీరిన జగన్మాత శ్రీ దుర్గామల్లేశ్వర స్వామివార్ల దివ్య తెప్పోత్సవం కృష్ణా నదీ తీరంలో భక్తులకు నయన మనోహరంగా నిలిచింది. దసరా దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల ముగింపు సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని కృష్ణమ్మ ఒడిలో ఆదిదంపతులు హంసవాహనంపై విహరిస్తూ భక్తులకు దివ్యానుభూతిని, మహోన్నతమైన ఆశీస్సులను అందించారు. నదీ తీరమంతా వెల్లివిరిసిన భక్తిపారవశ్యంతో మంగళగిరి, విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వేలాది మంది భక్తులు పరవశించిపోయారు.
రంగురంగుల విద్యుద్దీపాలు, సువాసనలు వెదజల్లే రకరకాల పుష్పాలతో సుందరంగా తీర్చిదిద్దిన హంసవాహనంపై అమ్మవారు, మల్లేశ్వర స్వామివారు కొలువుదీరారు. విద్యుత్తు కాంతుల వెలుగులు నదీ జలాల్లో ప్రతిబింబిస్తూ కృష్ణమ్మ ఒడిలో సరికొత్త ఆధ్యాత్మిక వర్ణశోభను ఆవిష్కరించాయి. స్వయంప్రకాశితంగా మెరుస్తున్న హంసవాహనంపై స్వామివార్ల దివ్య విహారాన్ని తిలకించిన భక్తజనం 'దుర్గా భవానీ జై' అంటూ వేసిన జయజయధ్వానాలతో, కనకదుర్గమ్మ నామస్మరణలతో నదీ తీరం ప్రతిధ్వనించింది.
వేద పండితుల మంత్రోచ్ఛారణలు, మంగళవాయిద్యాల నడుమ సాగిన ఈ వేడుక ఇంద్రకీలాద్రి క్షేత్ర ఆధ్యాత్మిక వైభవాన్ని నలుదిశలా చాటిచెప్పింది. ప్రశాంతంగా ప్రవహిస్తున్న కృష్ణమ్మ ఒడిలో హంసవాహనరూపంలో కొలువుదీరిన శ్రీ దుర్గామల్లేశ్వరుల దర్శనభాగ్యం కలగడం తమ పూర్వజన్మ సుకృతమని, జీవితంలో మరచిపోలేని అపురూపమైన అనుభూతిని ఇచ్చిందని భక్తులు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో మురిసిపోయారు.
ముగిసిన శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు
ఇవాళ్టితో ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఎంతో ఘనంగా జరిగాయి. పది రోజుల్లో 15 లక్షల మందికి పైగా భక్తులు అమ్మవారి దర్శన భాగ్యం పొందారని అధికారులు వెల్లడించారు. ఇదే సందర్భంలో దాదాపు 8 లక్షల మంది అన్నప్రసాదం అందించనట్లు పేర్కొన్నారు.
గతంతో పోలిస్తే దర్శనానికి పట్టే సమయం తగ్గడం, సేవల నాణ్యత పెరిగిందని అధికారులు తెలిపారు. భక్తులకు సాధ్యమైనంత సులభంగా దర్శనం దక్కేలా, వారి సౌకర్యాలకు ప్రాధాన్యమిస్తూ చేసిన ఏర్పాట్లపై భక్తుల నుంచి ఎంతో సంతృప్తి వ్యక్తం అవుతోందన్నారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More