    విద్య మాత్రమే అభివృద్ధికి, ప్రపంచ గుర్తింపునకు రాజమార్గం : నిర్మలా సీతారామన్

    అభివృద్ధికి రాజమార్గం విద్య ఒక్కటేనని కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు. విద్య, క్రీడలపై యువత ఫోస్ చేయాలని చెప్పారు. దేశానికి కీర్తి ప్రతిష్టలు తీసుకురావాలని సూచించారు.

    Published on: Dec 28, 2025 5:30 PM IST
    By Anand Sai
    విద్య మాత్రమే అభివృద్ధికి, ప్రపంచ గుర్తింపునకు నిజమైన మార్గం అని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు. ప్రపంచ వేదికపై భారతదేశానికి ప్రతిష్ట తీసుకురావడానికి ఉన్నత విద్య, క్రీడలపై దృష్టి పెట్టాలని విద్యార్థులకు పిలుపునిచ్చారు. ఆదివారం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో విద్యార్థులను ఉద్దేశించి సీతారామన్ మాట్లాడారు. ప్రతి విద్యార్థి ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకోవడమే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల లక్ష్యం అని అన్నారు.

    విద్యార్థులతో మాట్లాడుతున్న నిర్మలా సీతారామన్
    విద్యార్థులతో మాట్లాడుతున్న నిర్మలా సీతారామన్

    నర్సాపురం మండలం పెదమైనవాని(పిఎం) లంక గ్రామంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో యూనియన్ బ్యాంక్ సహకారంతో రూ.18 లక్షల విలువైన మౌలిక సదుపాయాలను ప్రారంభించారు. విద్యార్థుల కోసం డిజిటల్, సైన్స్ ఆధారిత అభ్యాసాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఉద్దేశించిన కంప్యూటర్లు, సైన్స్ ప్రయోగశాలలు, ఇతర ప్రాథమిక సౌకర్యాలు ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ గ్రామాన్ని సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం నిర్మలా సీతారామన్ దత్తత తీసుకున్నారు. విద్యార్థులతో సంభాషిస్తూ, వారికి ప్రశ్నలు వేశారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. డిజిటల్ తరగతుల్లో చురుకుగా పాల్గొనాలని ప్రోత్సహించారు. డిజిటల్ విద్య వల్ల విద్యార్థులు ప్రపంచ పరిణామాలను అర్థం చేసుకోవడానికి, విద్యా ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడానికి వీలు కలుగుతుందని ఆమె అన్నారు.

    ఉపాధ్యాయులు పూర్తి హాజరు ఉండేలా చూసుకోవాలని, ప్రతి విద్యార్థిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని నిర్మలా సీతారామన్ సూచించారు. తీరప్రాంత యువత ఉన్నత చదువులు చదివి దేశానికి, రాష్ట్రానికి అంకితభావంతో సేవ చేయాలని కోరారు. ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి, సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం మద్దతు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉందని, విద్యార్థులు తమ విద్యపై దృష్టి పెట్టాలని నొక్కి చెప్పారు. విద్యావేత్తలతో పాటు, విద్యార్థులు క్రీడలకు సమాన ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలని, విద్య, క్రీడలు కలిసి ప్రపంచ స్థాయిలో భారతదేశానికి గుర్తింపు, ప్రతిష్టను తెస్తాయని అన్నారు. నేటి యువత ప్రగతిశీల ఆలోచన, నిబద్ధత ద్వారా దేశ భవిష్యత్తును రూపొందించే బాధ్యతను మోస్తున్నారని నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు.

    ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర ఉక్కు, భారీ పరిశ్రమల శాఖ సహాయ మంత్రి భూపతి రాజు శ్రీనివాస వర్మ, రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్, నీటిపారుదల మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్, జిల్లా కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి, ఎస్పీ అద్నాన్ నయీమ్ అస్మి, విద్యార్థులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

