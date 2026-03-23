EHS : ఎంప్లాయిస్ హెల్త్ స్కీమ్పై కీలక అప్డేట్.. రీయింబర్స్మెంట్కు పేపర్లెస్ సిస్టమ్
Employees Health Scheme : ఎంప్లాయిస్ హెల్త్ స్కీమ్పై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మెడికల్ రీయింబర్స్మెంట్కు సంబంధించి కొత్త విధానం అమలులోకి రానుంది.
ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం(EHS) కింద మెడికల్ రీయింబర్స్మెంట్కు సంబంధించిన బిల్లుల సమర్పణ, పరిశీలన, ఆమోదం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలో ఒక డిజిటల్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు ఆరోగ్యం, వైద్య విద్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ ప్రకటించింది. ఈ విధానం ద్వారా బిల్లుల ప్రక్రియ మరింత సరళంగా మారి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని ఆ శాఖ విడుదల చేసిన ఒక పత్రికా ప్రకటన తెలిపింది.
ప్రకటన ప్రకారం, ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న విధానాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఏపీ సెంటర్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్స్ అండ్ సర్వీసెస్(APCFSS) ద్వారా ఒక కొత్త సాఫ్ట్వేర్ రూపొందిస్తోంది. ఈ కొత్త పేపర్లెస్ విధానం కింద, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు చికిత్స పొందిన ఆసుపత్రుల నుండి వైద్య బిల్లులు నేరుగా డాక్టర్ ఎన్.టి.ఆర్. వైద్య సేవ ట్రస్ట్కు పంపిస్తారు. ఈ ప్రక్రియ కోసం ఆసుపత్రులకు ప్రత్యేక లాగిన్ సదుపాయం కల్పిస్తారు. చెల్లింపుల విషయంలో తాము పూర్తి సహకారం అందిస్తామని ఆసుపత్రి యాజమాన్యాలు హామీ ఇచ్చినట్లు ప్రకటనలో అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు పేపర్లెస్ బిల్లుల చెల్లింపుల విధానాన్ని అమలు చేయడానికి తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్య కుమార్ యాదవ్ ఒక పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపారు. ఆసుపత్రుల నమోదు, సంబంధిత ప్రక్రియలను ఏప్రిల్ 30 నాటికి పూర్తి చేయాలనే ప్రాథమిక లక్ష్యంతో ఈ సంస్కరణలను త్వరలోనే అమలు చేయడానికి ఆ శాఖాధికారులు కృషి చేస్తున్నారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5,55,988 మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 2,32,764 మంది పెన్షనర్లు ఉన్నారు. ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం (EHS) పరిధిలోకి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, వారి కుటుంబ సభ్యులు వస్తారు. అయితే ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న విధానంలో అనేక దశలతో కూడిన సుదీర్ఘ ప్రక్రియను అనుసరించాల్సి వస్తోంది. దీనివల్ల జాప్యం, అసౌకర్యం కలుగుతున్నాయి. కొత్త డిజిటల్ విధానంతో పనులు త్వరగా అవుతాయి.