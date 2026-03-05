Edit Profile
    ఇక లో వోల్టేజ్ కష్టాలకు చెక్.. ఏపీలో భారీగా విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్లు ప్లాన్ చేసిన ప్రభుత్వం!

    ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో భారీగా సబ్ స్టేషన్లు ప్లాన్ చేసింది. ప్రజలకు కరెంట్ కష్టాలను తీర్చేందుకు ప్రణాళికలు వేస్తోంది. ఈ విషయాన్ని విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ వెల్లడించారు.

    Published on: Mar 05, 2026 11:49 AM IST
    By Anand Sai, Amaravati
    రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్త విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్ల నిర్మాణానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.6,000 కోట్లు ఖర్చు చేస్తోందని విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ అన్నారు. విజయనగరంలో వేణుగోపాలపురం వద్ద 220/132 కేవీ సబ్ స్టేషన్ నిర్మాణంపై సభ్యులు అదితి విజయలక్ష్మీ గజపతిరాజు అడిగిన ప్రశ్నకు మంత్రి గొట్టిపాటి రవి కుమార్ సమాధానం ఇచ్చారు వేణుగోపాలపురం 220/132 కేవీ సబ్ స్టేషన్ నిర్మాణం రీ టెండరింగ్ ప్రక్రియలో ఉందన్నారు. సబ్ స్టేషన్ నిర్మాణ పనులు వేగవంతం చేయడానికి తగు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని వెల్లడించారు.

    ఏపీలో భారీగా విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్లు
    ఏపీలో భారీగా విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్లు

    'ప్రాజెక్టులు పూర్తికి సంబంధిత విభాగాలతో సమన్వయం చేసుకుని పని చేస్తున్నాం. వేణుగోపాలపురం సబ్ స్టేషన్ నిర్మాణం మార్చి 2027 నాటి పూర్తి చేస్తాం. విజయనగరానికి అండర్ గ్రౌండ్ కేబులింగ్ వ్యవస్థ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. అండర్ గ్రౌండ్ కేబులింగ్ వ్యవస్థ ఆవశ్యకత, నిధుల అందుబాటును బట్టి పరిశీలిస్తాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లోడ్ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రతీ చోట 33/11 కేవీ సబ్ స్టేషన్లు మంజూరు చేస్తున్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లోడ్ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో 200 సబ్ స్టేషన్లను నిర్మిస్తున్నాం.' అని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ చెప్పారు.

    భవిష్యత్తు విద్యుత్ డిమాండ్‌ను అధిగమించేందుకు సబ్ స్టేషన్లు నిర్మిస్తున్నామని మంత్రి గొట్టిపాటి స్పష్టం చేశారు. ఈ సబ్ స్టేషన్ల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం సుమారు రూ. 6 వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తోందన్నారు. విజయనగరం జిల్లాలో రూ. 46 కోట్ల విలువైన రెండు 220 కేవీ పనులు జరుగుతున్నాయని సభకు తెలిపారు. పారిశ్రామిక, వ్యాపార, గృహ, వ్యవసాయ వినియోగదారుల సంఖ్య ప్రతీ ఏటా పెరుగుతోందని, పెరుగుతున్న భవిష్యత్ విద్యుత్ డిమాండ్ కు తగినట్లు సబ్ స్టేషన్ల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు.

    విద్యుత్ సరఫరా డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో కొత్త సబ్ స్టేషన్లు రానున్నాయి. భవిష్యత్ డిమాండ్‌ను అధిగమించడానికి ఈ ప్రాజెక్టులను రూపొందించింది ప్రభుత్వం. పరిశ్రమ, వ్యాపారం, గృహ, వ్యవసాయ రంగాల నుండి విద్యుత్ డిమాండ్ ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతూనే ఉందని గుర్తించిన ప్రభుత్వం ఈ మేరకు చర్యలు తీసుకుంటుంది. కొత్త సబ్ స్టేషన్లదో ఓవర్ లోడ్ సమస్య తిరి.. లో వోల్టేజీ విద్యుత్ లేకుండా ఉంటుంది.

    News/Andhra Pradesh/ఇక లో వోల్టేజ్ కష్టాలకు చెక్.. ఏపీలో భారీగా విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్లు ప్లాన్ చేసిన ప్రభుత్వం!
    News/Andhra Pradesh/ఇక లో వోల్టేజ్ కష్టాలకు చెక్.. ఏపీలో భారీగా విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్లు ప్లాన్ చేసిన ప్రభుత్వం!
