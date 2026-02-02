ప్రాజెక్టులు, మెట్రో రైల్టేకోవర్ నిధుల కోసం ప్లాన్.. మరోసారి హెచ్ఎండీఏ ప్లాట్ల వేలం!
మరోసారి హెచ్ఎండీఏ ప్లాట్లను వేలం వేయనుంది. ప్రాజెక్టులు, మెట్రో రైలు టేకోవర్ కోసం నిధులు సమీకరించేందుకు చూస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఫిబ్రవరి నెలాఖరులోగా ప్లాట్లను వేలం వేయాలని నిర్ణయించింది.
ఫ్లైఓవర్లు, ఎలివేటెడ్ కారిడార్లు, రోడ్ల విస్తరణ, మెట్రో రైలుటేకోవర్ ఖర్చులకు నిధులను సమీకరించడానికి హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ(హెచ్ఎండీఏ) మరోసారి ప్లాట్ల వేలం కోసం సన్నాహాలు ప్రారంభించింది. నవంబర్లో కోకాపేట నియోపోలిస్లో జరిగిన ఆన్లైన్ వేలానికి మంచి స్పందన వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో హెచ్ఎండీఏ అధికారులు మరోసారి భూములను వేలం వేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. హెచ్ఎండీఏ నేరుగా అమలు చేస్తున్న అనేక మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులకు మద్దతుగా కొత్త ఆన్లైన్ బిడ్డింగ్ను ప్లాన్ చేస్తోంది.
ఉప్పల్ భగాయత్, మోకిలా, లేమూరు ప్రాంతాల్లో భూములను వేలం వేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ఈ ప్రాంతాలలో మిగిలిన ప్లాట్లను ఫిబ్రవరిలో ఆన్లైన్ బిడ్డింగ్కు ఉంచుతామని అధికారులు చెప్పారు. దశలవారీగా ఇన్ముల్నర్వా, లెమూర్, తుర్కయాంజల్లోని హెచ్ఎండీఏ లేఅవుట్లలోని ప్లాట్లను కూడా వేలం వేస్తారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల అనేక కొత్త హెచ్ఎండీఏ ప్రాజెక్టులకు పరిపాలనా అనుమతిని మంజూరు చేసింది. నిర్మాణ ఖర్చులు ఉండటంతో రుణాలు, వనరుల ద్వారా నిధులను సమీకరించే పనిలో అధికారులు ఉన్నారు. ఈ వ్యూహంలో భాగంగా హెచ్ఎండీఏ భూములను వేలం వేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
హెచ్ఎండీఏ పలు ప్రాజెక్టులను ప్రతిపాదించింది. 143వ కి.మీ. రేడియల్ రోడ్-2ను ఔటర్ రింగ్ రోడ్తో అనుసంధానించడానికి బుద్వెల్ ట్రంపెట్ ఇంటర్చేంజ్ నిర్మాణం ఒక ప్రధాన ప్రాజెక్టుగా ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు దాదాపు రూ.488 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా.
బంజారాహిల్స్ రోడ్ నెం.12 నుండి శిల్పా లేఅవుట్ వరకు దాదాపు 9 కి.మీ. ఎలివేటెడ్ కారిడార్ను కూడా ప్రతిపాదించారు. దీని అంచనా వ్యయం రూ.1,656 కోట్లు.
ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ మెట్రో రైలును స్వాధీనం చేసుకోవాలని చూస్తోంది. ఒప్పందం ప్రకారం లార్సెన్ అండ్ టూబ్రోకు చెల్లించాల్సిన దాదాపు రూ.2,000 కోట్లు హెచ్ఎండీఏ భూముల వేలంపాట ద్వారా మళ్ళించే అవకాశం ఉంది. ఈ నిధులను రోడ్డు విస్తరణ, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి ఉపయోగించాలని భావిస్తున్నారు.
శంకర్పల్లి రోడ్డులోని ఎంజీఐటీ నుండి మణికొండ వరకు 3.57 కి.మీ. విస్తరణకు రూ.110 కోట్లు కేటాయించారు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు ఎడమ వైపున నానక్రామ్గూడ నుండి గచ్చిబౌలి వరకు 75 మీటర్ల కుడివైపు రోడ్డు విస్తరణను రూ.26.50 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టాలని కూడా ప్రణాళిక ఉంది. పారడైజ్ నుండి డైరీ ఫామ్ వరకు, జేబీఎస్ నుండి శామిర్పేట్ వరకు కొనసాగుతున్న ఎలివేటెడ్ కారిడార్ పనులకు కూడా పెద్ద మొత్తంలో నిధులు అవసరమని అధికారులు తెలిపారు.