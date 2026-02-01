Budget 2026 live : 7 హై స్పీడ్​ రైల్​ కారిడర్లు- హైదరాబాద్​ కేంద్రంగా 3..

వరుసగా 9వ సారి కేంద్ర బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిన ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్.. మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో భారీ ప్రకటన చేశారు. దేశంలోని కీలక నగరాలను వేగంగా అనుసంధానించేలా ఏడు హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్లను అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ 7 హైస్పీడ్ రైల్ కారిడర్లలో మూడు హైదరాబాద్ కేంద్రంగానే ఉండటం తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు సానుకూల విషయం.
దేశాభివృద్ధికి చోదక శక్తులుగా నిలిచే ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా ప్రయాణ సమయం భారీగా తగ్గడమే కాకుండా, పారిశ్రామిక వృద్ధికి కొత్త ఊతం లభించనుంది.
బడ్జెట్ 2026- దక్షిణాదికి పెద్దపీట..
ఈ తాజా ప్రకటనతో దక్షిణ భారతదేశంలో హైదరాబాద్ ఒక కీలక రైల్వే హబ్గా మారనుంది. ముఖ్యంగా పూణె, బెంగళూరు, చెన్నై వంటి మెట్రో నగరాలకు హైదరాబాద్ నుంచి హైస్పీడ్ కనెక్టివిటీ ఏర్పడటం వల్ల ఐటీ, వాణిజ్య రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
రైల్ కారిడర్లతో పాటు 5లక్షల కన్నా ఎక్కువ జనాభా ఉన్న నగరాల్లో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కోసం కూడా ప్రభుత్వం కృషిచేస్తుందని నిర్మల వెల్లడించారు. ఇవి టైర్-2, టైర్-3 నగరాలని, భవిష్యత్తులో ఇవే వృద్ధి కేంద్రాలుగా నిలుస్తాయని స్పష్టం చేశారు.
రైల్వే స్టాక్స్ జంప్..
7 హైస్పీడ్ రైల్ కారిడర్ల ప్రకటన అనంతరం ఆదివారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో రైల్వే స్టాక్స్ ఒక్కసారిగా దూసుకెళుతున్నాయి.
ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటన అనంతరం రైల్టెల్ కార్పొరేషన్ స్టాక్ 4.48శాతం, టిటాగర్ రైల్ సిస్టెమ్స్ 3.2శాతం పెరిగాయి. ఐఆర్సీటీసీ స్టాక్ 2.0శాతం, రైట్స్ 2.99శాతం వృద్ధిచెందాయి.