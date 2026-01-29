ఆర్థిక సర్వే కీలక అంచనాలు: 2026-27లో 7.2 శాతం వరకు ఆర్థిక వృద్ధి
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనిశ్చితి నెలకొన్నప్పటికీ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మాత్రం పటిష్టమైన వృద్ధితో దూసుకుపోతోంది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో (FY27) భారత స్థూల దేశీయోత్పత్తి (GDP) 6.8 నుంచి 7.2 శాతం మధ్య వృద్ధి చెందుతుందని ఆర్థిక సర్వే 2025-26 అంచనా వేసింది. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గురువారం పార్లమెంటులో ఈ సర్వేను ప్రవేశపెట్టారు.
నియంత్రణ సంస్కరణలు, పటిష్టమైన మౌలిక వసతుల కల్పన, దేశీయ వినియోగం పెరగడం వంటి అంశాలు ఈ వృద్ధికి ప్రధాన ఇంజిన్లుగా మారుతాయని సర్వే స్పష్టం చేసింది. అయితే, అంతర్జాతీయ వాణిజ్య ఆంక్షలు, సుంకాల ప్రభావం వంటి సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి అప్రమత్తత అవసరమని హెచ్చరించింది.
వృద్ధి రేటు.. అంచనాలు ఇవే
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి (FY26) గాను భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ 7.4 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేస్తుందని ప్రాథమిక అంచనాలు చెబుతున్నాయి. దీనికి కొనసాగింపుగా వచ్చే ఏడాది కూడా సుమారు 7 శాతం వృద్ధి సాధ్యమని సర్వే అభిప్రాయపడింది. అంతర్జాతీయ సంస్థలైన ఐఎంఎఫ్ (IMF) 6.4 శాతం, ప్రపంచ బ్యాంక్ 6.5 శాతం వృద్ధిని అంచనా వేయగా.. భారత ప్రభుత్వం మాత్రం అంతకంటే మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయని ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.
సామాన్యుడికి ఊరట.. అదుపులోనే ధరలు
ధరల పెరుగుదల (ద్రవ్యోల్బణం) విషయంలో సామాన్యులకు ఊరట లభించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆహార వస్తువుల ధరలు తగ్గడం, సరఫరా మెరుగుపడటం వల్ల ద్రవ్యోల్బణం 1.7 శాతానికి తగ్గినట్లు సర్వే పేర్కొంది.
జీఎస్టీ సంస్కరణలు: వస్తు సేవల పన్ను (GST) హేతుబద్ధీకరణ వల్ల భవిష్యత్తులో ధరలు మరింత తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉంది.
ఆర్బీఐ అంచనా: ఈ ఏడాది ద్రవ్యోల్బణం 2 శాతం లోపే ఉంటుందని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పటికే అంచనా వేసింది.
ప్రైవేటు పెట్టుబడులే కీలకం
భారతదేశాన్ని 2047 నాటికి 'వికసిత్ భారత్' (అభివృద్ధి చెందిన దేశం)గా మార్చడంలో ప్రైవేటు రంగం కీలక పాత్ర పోషించాలని ప్రధాన ఆర్థిక సలహాదారు వి. అనంత నాగేశ్వరన్ నేతృత్వంలోని బృందం సూచించింది. కేవలం ప్రభుత్వం చేసే ఖర్చుపైనే ఆధారపడకుండా, ప్రైవేటు కంపెనీలు భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టాలని, తద్వారా ఉద్యోగ అవకాశాలను సృష్టించాలని సర్వే కోరింది.
ముఖ్యంగా సెమీకండక్టర్ల తయారీ, అత్యాధునిక మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో స్వయం సమృద్ధి సాధించడమే లక్ష్యంగా భారత్ ముందుకు సాగాలని వివరించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం తన పెట్టుబడి వ్యయాన్ని (Capex) గత కొన్నేళ్లలో రూ. 5.93 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ. 11.21 లక్షల కోట్లకు పెంచడం గమనార్హం.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) - ఒక సవాలు
ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏఐ (AI) విప్లవం కొనసాగుతోంది. ఇది ఉత్పాదకతను పెంచుతుందనే ఆశలు ఉన్నప్పటికీ, ఉద్యోగ విపణిపై దీని ప్రభావంపై సర్వే ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఏఐ వల్ల పెట్టుబడులు తగ్గి, మార్కెట్లలో ఒడిదుడుకులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని ఐఎంఎఫ్ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో.. భారత్ కూడా జాగ్రత్తగా అడుగులు వేయాలని సర్వే సూచించింది.
ప్రపంచ వాణిజ్యంలో అనిశ్చితి, అగ్రరాజ్యాల మధ్య సుంకాల యుద్ధం వంటి సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ.. భారత ఆర్థిక పునాదులు బలంగా ఉన్నాయి. "మనం అప్రమత్తంగా ఉండాలి, కానీ నిరాశ చెందాల్సిన అవసరం లేదు" అంటూ సర్వే భారత ఆర్థిక భవిష్యత్తుపై భరోసానిచ్చింది.