    అమెజాన్‌లో లేఆఫ్స్ కలకలం: ఏఐ పోటీతో 16,000 మంది ఉద్యోగులకు ఉద్వాసన

    ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ తన కార్పొరేట్ విభాగంలో మరోసారి భారీ స్థాయిలో ఉద్యోగాల కోతను ప్రకటించింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగంలో పెరుగుతున్న పోటీ, సంస్థాగత పునర్నిర్మాణం నేపథ్యంలో సుమారు 16,000 మందిని తొలగిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. 3 నెలల వ్యవధిలోనే అమెజాన్ చేపట్టిన రెండో భారీ లేఆఫ్ ఇది.

    Published on: Jan 28, 2026 4:52 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    టెక్ ప్రపంచంలో గడ్డు కాలం కొనసాగుతోంది. గతేడాది అక్టోబర్‌లో 14,000 మందిని తొలగించిన అమెజాన్, ఇప్పుడు రెండో విడతగా మరో 16,000 మంది కార్పొరేట్ ఉద్యోగులను ఇంటికి పంపేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ నిర్ణయంతో అమెజాన్ మొత్తం 30,000 ఉద్యోగాల కోత లక్ష్యానికి చేరువవుతోంది.

    అమెజాన్ సీఈవో ఆండీ జెన్సీ (Reuters)
    ప్రధాన అంశాలు:

    • ఏఐ ప్రభావం: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో పెరుగుతున్న పోటీని తట్టుకునేందుకు, కార్యకలాపాలను ఆటోమేట్ చేసేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఏఐ వల్ల భవిష్యత్తులో ఉద్యోగాల సంఖ్య తగ్గుతుందని సీఈఓ ఆండీ జస్సీ గతంలోనే హెచ్చరించారు.
    • బ్యూరోక్రసీ తగ్గింపు: సంస్థలో మేనేజ్‌మెంట్ పొరలను (layers) తగ్గించి, నిర్ణయాలు వేగంగా తీసుకునేలా 'స్టార్టప్' తరహా వేగాన్ని పునరుద్ధరించడమే తమ లక్ష్యమని అమెజాన్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ బెత్ గాలెట్టి పేర్కొన్నారు.
    • ఉద్యోగులకు భరోసా: ప్రభావితమైన అమెరికా ఉద్యోగులకు సంస్థలో ఇతర ఉద్యోగాలను వెతుక్కోవడానికి 90 రోజుల గడువు, సెవెరెన్స్ ప్యాకేజీ (పరిహారం), ఇతర బదిలీ సాయాన్ని అందజేయనున్నారు.

    సంస్థ ఏమంటోంది?

    అమెజాన్ పీపుల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగం అధిపతి బెత్ గాలెట్టి బుధవారం ఒక బ్లాగ్ పోస్ట్‌లో ఇలా పేర్కొన్నారు:

    “ప్రతి కొన్ని నెలలకు ఒకసారి ఇలాంటి తొలగింపులు ఉంటాయా అని మీరు అడగవచ్చు. కానీ అది మా ప్లాన్ కాదు. అనవసరమైన అధికారిక జాప్యాన్ని (bureaucracy) తొలగించి, ఉద్యోగుల్లో బాధ్యతను (ownership) పెంచడం ద్వారా సంస్థను బలోపేతం చేసేందుకు మేము కృషి చేస్తున్నాం” అని పేర్కొన్నారు.

    అమెజాన్ గణాంకాలు:

    • మొత్తం ఉద్యోగులు: సుమారు 1.57 మిలియన్లు (మెజారిటీ వేర్‌హౌస్ సిబ్బంది).
    • కార్పొరేట్ ఉద్యోగులు: 3,50,000 మంది (వీరిపైనే లేఆఫ్స్ ప్రభావం ఎక్కువ).
    • లేఆఫ్స్ లక్ష్యం: అక్టోబర్ 2025లో 14,000 + ఇప్పుడు 16,000 = 30,000.

    (ముఖ్య గమనిక: ఈ లేఆఫ్స్ ప్రభావం ముఖ్యంగా అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ (AWS), ప్రైమ్ వీడియో, హెచ్ఆర్ విభాగాలపై ఉండనుంది. భారతదేశంలోని హైదరాబాద్, బెంగళూరు వంటి ఐటీ కేంద్రాల్లోని అమెజాన్ టీమ్స్‌పై దీని ప్రభావం ఎలా ఉంటుందోనని ఉద్యోగులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.)

