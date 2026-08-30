తిరుమల, చంద్రగిరి పరిసరాల్లో ఏనుగుల సంచారం.. అప్రమత్తమైన అటవీశాఖ
శేషాచలం అటవీ ప్రాంతంలో ఏనుగుల సంచారం స్థానిక నివాసితులలో ఆందోళన రేకెత్తించడంతో, అటవీ అధికారులు నిఘాను ముమ్మరం చేశారు. ఏనుగుల గుంపు రెండుగా విడిపోవడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఒక గుంపు చంద్రగిరి వైపు వెళ్తుండగా, మరొకటి తిరుమల వైపు వెళ్తున్నట్లు గుర్తించారు.
తిరుమల-తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రాలను అనుసంధానించే అత్యంత కీలకమైన శేషాచలం అటవీ ప్రాంతంలో ఏనుగుల సంచారం స్థానిక ప్రజలను, భక్తులను తీవ్ర భయాందోళనకు గురిచేస్తోంది. శేషాచలం అడవుల్లో తిరుగుతున్న ఒక భారీ ఏనుగుల మంద ఒక్కసారిగా రెండు గుంపులుగా విడిపోవడంతో అటవీ శాఖ అధికారులు అత్యంత అప్రమత్తమయ్యారు. ప్రశాంతంగా ఉండే అటవీ సరిహద్దు గ్రామాలు ఇప్పుడు గజరాజుల రాకతో భయం గుప్పెట్లో కాలం వెళ్లదీస్తున్నాయి.
అటవీ శాఖ అధికారులు అందించిన ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, శేషాచలం అడవుల నుంచి బయలుదేరిన ఏనుగుల గుంపు రెండు వేర్వేరు మార్గాల్లో పయనిస్తోంది.
భాకరాపేట, దిగువూరు ప్రాంతాల మీదుగా సుమారు 13 ఏనుగులతో కూడిన ఒక గుంపు చంద్రగిరి వైపునకు వేగంగా కదులుతోంది. ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న వ్యవసాయ పొలాలు, జనవాసాలకు సమీపంలో ఇవి సంచరిస్తుండటంతో స్థానిక రైతులు, నివాసితులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మరో భారీ ఏనుగుల గుంపు (సుమారు 22 ఏనుగులు) అటవీ అంతర్గత మార్గాల ద్వారా తిరుమల వైపునకు పయనిస్తోంది. తిరుమల కాలినడక మార్గాలు, ఘాట్ రోడ్ల పరిసర ప్రాంతాలకు ఇవి చేరుకునే అవకాశం ఉండటంతో అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.
ఏనుగుల కదలికలను నిమిష నిమిషానికి పర్యవేక్షించేందుకు అటవీ శాఖ అత్యాధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తోంది. అత్యాధునిక డ్రోన్ కెమెరాల ద్వారా గజరాజుల లొకేషన్, అవి పయనిస్తున్న దిశను అధికారులు నిరంతరం ట్రాక్ చేస్తున్నారు. ఏనుగులు గమనాన్ని మార్చుకున్నా లేదా సమీప గ్రామాల వైపు వచ్చినా వెంటనే స్పందించేందుకు వీలుగా అటవీ శాఖ ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించింది. అవసరమైన ఎలాంటి అత్యవసర చర్యలకైనా తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని అధికారులు తెలిపారు.
ఏనుగులు సంచరిస్తున్న మార్గానికి అత్యంత సమీపంలో ఉన్న గ్రామ ప్రజలను అటవీ శాఖ అధికారులు ప్రత్యేకంగా హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా.. భీమవరం, చిన్న రామాపురం, కొండ్రెడ్డి కండ్రిగను అప్రమత్తం చేశారు. ఈ గ్రామాల ప్రజలు, శేషాచలం అటవీ సరిహద్దుల వద్ద నివసించే వారు తీవ్ర జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించారు.
స్థానిక ప్రజలు, గొర్రెల కాపరులు లేదా కట్టెల కోసం వెళ్లే వారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అటవీ ప్రాంతాల్లోకి అనవసరంగా వెళ్లకూడదని స్పష్టం చేశారు ఒత్తిడి తెచ్చారు. అటవీ మార్గాలు లేదా అడవికి సమీపంలో ఉండే రహదారులపై ఒంటరిగా కాలినడకన లేదా ద్విచక్ర వాహనాలపై ప్రయాణించడం ప్రమాదకరమని తెలిపారు.
రాత్రి సమయాల్లో పొలాల వద్దకు వెళ్లే రైతులు సమూహాలుగా వెళ్లి, టార్చ్ లైట్లు లేదా శబ్దాలు చేస్తూ జాగరూకతతో ఉండాలి. ఏనుగులు కనిపిస్తే వాటిని బెదిరించడం, రాళ్లు విసరడం లేదా సెల్ఫీలు దిగేందుకు ప్రయత్నించడం వంటివి తీవ్ర ప్రమాదకరమని, వెంటనే అటవీ శాఖ అధికారులకు తెలపాలి.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More