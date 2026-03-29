AP 10th Class : పదో తరగతి మార్కుల ఎంట్రీకి సంబంధించి ఈ కొత్త నిబంధన తెలుసా?
AP 10th Class : త్వరలో పదో తరగతి జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనం మెుదలుకానుంది. ఈ మేరకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అంతేకాదు కొత్త నిబంధన ప్రకారం ఈసారి మార్కులను నమోదు చేయాల్సి ఉంది.
ఏప్రిల్ 2న పదో తరగతి పరీక్షలు ముగియనున్నాయి. అనంతరం ఏప్రిల్ 6వ తేదీన 10వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనం ప్రారంభమవుతుందని పాఠశాల విద్యా శాఖ ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలోని జిల్లా కేంద్రాలలో 10 రోజుల పాటు మూల్యాంకన ప్రక్రియ నిర్వహిస్తారు. ఈ ప్రక్రియలో కచ్చితత్వం.. క్రమశిక్షణ ఉండేలా చూసేందుకు ఉన్నతాధికారులు కఠినమైన మార్గదర్శకాలను జారీ చేశారు.
ప్రతి సహాయక పరిశీలకునికి రోజుకు 40 జవాబు పత్రాలు కేటాయిస్తారు. వాటిలో 20 ఉదయం సెషన్లో, మరో 20 మధ్యాహ్నం సెషన్లో మూల్యాంకనం అవుతాయి. మూల్యాంకనం సమయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వహించినా కఠినమైన శిక్షలు ఉంటాయని అధికారులు హెచ్చరించారు.
ఈ సంవత్సరం ప్రవేశపెట్టిన ఒక కొత్త నిబంధన ప్రకారం, మార్కులను మాన్యువల్గా, టాబ్లెట్లను ఉపయోగించి డిజిటల్గా కూడా నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంటర్మీడియట్, 10వ తరగతి పరీక్షలు రెండింటికీ వర్తించే ఈ విధానం, మార్కుల లెక్కింపులో తప్పులను తొలగించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని అధికారులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా గత సంవత్సరం నివేదించిన సమస్యల దృష్ట్యా, కచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి, వ్యత్యాసాలను నివారించడానికి, మార్కులను రియల్ టైమ్లో నమోదు చేయాలని ఆదేశించారు.
మార్కుల నమోదు ప్రక్రియ ఏప్రిల్ 14న ప్రారంభమై 10 రోజుల్లో పూర్తి కానుంది. ఫలితాలు ఏప్రిల్ మూడో వారంలో ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. గత సంవత్సరం, ఫలితాలు ఏప్రిల్ 23న ప్రకటించారు.
ఇదిలా ఉండగా, మార్చి 16న ప్రారంభమైన 10వ తరగతి పరీక్షలు ఏప్రిల్ 2న ఇంగ్లీష్ పేపర్తో ముగుస్తాయి. ఈ ఏడాది పరీక్షలకు మొత్తం 6,40,916 మంది విద్యార్థులు హాజరవుతున్నారు. వీరిలో 3,28,652 మంది బాలురు, 3,12,264 మంది బాలికలు ఉన్నారు. కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్ల నడుమ 3,415 కేంద్రాలలో ఈ పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి.
