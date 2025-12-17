Edit Profile
    గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల పేరు మార్పు.. ఇకపై 'స్వర్ణగ్రామం' శాఖ

    పీపీపీ పద్ధతిలో మెడికల్ కాలేజీలు నిర్మాణం చేపడుతున్నా అవి ప్రభుత్వ కళశాలల పేరుతోనే నడుస్తాయని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. సమర్థవంతమైన సేవలు అందుతాయని చెప్పారు. మరోవైపు గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల పేరు మార్పుపై స్పష్టత ఇచ్చారు చంద్రబాబు.

    Updated on: Dec 17, 2025 4:36 PM IST
    By Anand Sai
    పబ్లిక్, ప్రైవేట్, పార్టనర్‌షిప్(పీపీపీ) పద్ధతిలో వైద్య కళాశాలలను అభివృద్ధి చేయాలనే నిర్ణయాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సమర్థించారు. ఇది సమర్థవంతమైన సేవలను నిర్ధారిస్తుందని అన్నారు. సచివాలయంలో జరిగిన ఐదో కలెక్టర్ల సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మాట్లాడారు. పీపీపీ మోడల్ కింద 10 వైద్య కళాశాలలను అభివృద్ధి చేయడం అనే అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. ఈ 10 వైద్య కళాశాలలు వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో కేంద్రం మంజూరు చేసిన 17 కళాశాలల్లో భాగంగా ఉన్నాయి.

    సీఎం చంద్రబాబు
    సీఎం చంద్రబాబు

    పీపీపీ ద్వారా సేవలు మెరుగ్గా ఉంటాయి.

    'పీపీపీ విధానం ద్వారా సేవలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. వైద్య కళాశాలలను ప్రైవేటీకరిస్తున్నారని కొందరు అంటున్నారు. పీపీపీ విధానంలో నిర్మిస్తున్నప్పటికీ అవి ప్రభుత్వ కళాశాలలుగా పనిచేస్తాయి.' అని చంద్రబాబు అన్నారు. వైద్య కళాశాలలకు సంబంధించిన నియమాలను ప్రభుత్వమే నిర్దేశిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. వారి సేవలను 70 శాతం ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవా పథకానికి (సంక్షేమ ఆరోగ్య పథకం) విస్తరింపజేస్తామని, వైద్య సీట్లు కూడా పెంచామని చెప్పారు.

    కేంద్రం కూడా పీపీపీ మోడ్ కింద ప్రాజెక్టులను చేపడుతోందని సీఎం గుర్తు చేశారు. విమర్శలకు తాను భయపడనని, ప్రజలకు నిజం చెప్పాలని అన్నారు. గత వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో వైజాగ్‌లోని రుషికొండ ప్యాలెస్‌కు రూ.500 కోట్లు ఖర్చు చేశారని, లేకుంటే రెండు వైద్య కళాశాలలకు నిధులు సమకూర్చుకునే అవకాశం ఉండేదని వైసీపీని చంద్రబాబు విమర్శించారు.

    గత ప్రభుత్వంపై విమర్శలు

    'గత ప్రభుత్వం అనేక తప్పులు చేసింది. జీతాలు చెల్లించే స్థితిలో కూడా లేదు. అత్యధిక వడ్డీ రేట్లకు రుణాలు పొందింది. 13 నుండి 14 శాతం (వడ్డీ రేటు) వద్ద రుణం పొందడం ద్వారా సమస్యలను సృష్టించింది.' అని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు.

    అంతేకాకుండా రెవెన్యూ శాఖలో అధికారుల పనితీరుపై ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు హెచ్చరిక జారీ చేశారు. వ్యవస్థలోని లొసుగులను గుర్తించి వాటిని ఉపయోగించుకోవడం వల్ల పని తప్పించుకునే పరిస్థితి ఏర్పడిందన్నారు. రెవెన్యూ శాఖలో ఈ దుస్థితి అధికంగా ఉందన్నారు.

    సచివాలయాల పేరు మార్పు

    మరోవైపు సచివాలయాల పేరు మార్పుపై చంద్రబాబు స్పష్టత ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఉన్న గ్రామ, వార్డు సచివాలయ శాఖ ఇక నుంచి స్వర్ణగ్రామం శాఖగా మార్చాలని నిర్ణయించారు. గ్రామ సచివాలయాల పేరును విజన్ యూనిట్స్‌గా మారుస్తున్నట్టుగా గతంలోనే ప్రకటించారు. ఈ మార్పు 2024 ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో భాగంగా వచ్చిన స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047కు అనుగుణంగా ఉంటుందని ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు. గ్రామ సచివాలయాలను మరింత ఎఫెక్టివ్‌గా మార్చాల్సి ఉందన్నారు. ఇకపై వీటిని విజన్ యూనిట్స్‌గా పిలుస్తామని, ఇవి ప్రజలకు సేవలు అందించే కేంద్రాలుగా మాత్రమే కాకుండా.. గ్రామీణ వికాసానికి విజనరీ ప్లాన్స్ రూపొందించే యూనిట్లుగా పని చేయాలన్నారు.

    నిత్య విద్యార్థిగా ఉండాలి

    కలెక్టర్ల సదస్సులో మెుక్కుబడి చర్చలు కాకుండా అర్థవంతమైన సమీక్ష, చర్చలు జరగాలని చంద్రబాబు అన్నారు. అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరైనా నిత్య విద్యార్థిగానే ఉండాలన్నారు. వివిధ అంశాలను తెలుసుకుంటూ.. అభివృద్ధిలో భాగం కావాలని చెప్పారు. ప్రజా పాలనలో మెరుగైన ఫలితాలను సాధించడానికి వీలుగా ఫీడ్ బ్యాక్ తీసుకుంటున్నామన్నారు.

