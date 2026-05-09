ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి బాయిల్డ్ రైస్ కొనుగోలుకు కేంద్రం ఆమోదం : మంత్రి నాదెండ్ల
మెుదటిసారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి బాయిల్డ్ రైస్ కొనుగోలుకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపిందని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు. రైతులు పంట అమ్ముకోవడంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా ప్రభుత్వం చూసుకుంటోందన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొలిసారిగా బాయిల్డ్ రైస్ కొనుగోలుకు కేంద్రం అనుమతి ఇచ్చిందని, దీంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేలాది మంది రైతులకు పెద్ద ఉపశమనం కలిగిందని పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని రామవరప్పాడు, గొల్లపూడిలో రబీ వరి సేకరణ కార్యకలాపాలను పరిశీలించిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు. ప్రస్తుత రబీ సీజన్లో ప్రభుత్వం దాదాపు రెండు లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బాయిల్డ్ రైస్ సేకరించాలని యోచిస్తోందని మంత్రి తెలిపారు.
గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఊహించిన దానికంటే అధిక పంట దిగుబడుల కారణంగా, ఈ సీజన్లో 70 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరిని సేకరించాలన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతిష్టాత్మక లక్ష్యంలో ఇది ఒక భాగం కానుందన్నారు. 'రైతులు తమ పంటను అమ్ముకోవడంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా ఉండేందుకు పౌర సరఫరాల శాఖ ఒక ప్రత్యేక ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తోంది.' అని మనోహర్ అన్నారు. రామవరప్పాడులోని విశాల సహకార పరపతి సంఘం కార్యాలయాన్ని, గొల్లపూడిలోని రైతు సేవా కేంద్రాన్ని సందర్శించిన సందర్భంగా ఆయన వరి ధాన్యానికి తేమ పరీక్షా విధానాలను స్వయంగా తనిఖీ చేసి, క్షేత్రస్థాయి సమస్యలను అర్థం చేసుకోవడానికి రైతులతో సంభాషించారు.
తమ నుంచి సేకరించిన వరి ధాన్యానికి సంబంధించిన చెల్లింపులు.. అమ్మకం జరిగిన 30 నిమిషాల నుంచి 17 గంటలలోపు తమ బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ అవుతున్నాయని రైతులు మంత్రికి తెలియజేశారు. దాదాపు 94 శాతం చెల్లింపులు 24 గంటల్లోపే జమ అవుతున్నాయని అధికారులు చెప్పారు. కొనసాగుతున్న రబీ సేకరణ ప్రక్రియలో ఇప్పటివరకు రైతుల ఖాతాల్లో రూ.4,410 కోట్లు జమ అయ్యాయన్నారు. వరిలో అధిక తేమ శాతం, దెబ్బతిన్న గోనె సంచులు వంటి కొనుగోలు ప్రక్రియలోని అనేక కార్యాచరణ సమస్యలను మనోహర్ గుర్తించారు. రైతులకు అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేందుకు లారీలు, గోనె సంచులు సకాలంలో అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. మరింత పారదర్శకత, కచ్చితత్వం కోసం బ్లూటూత్ సౌకర్యం ఉన్న తేమ పరీక్షా పరికరాలను ఉపయోగించాలని సిబ్బందికి సూచించారు.
ఫిర్యాదుల తక్షణ పరిష్కారాన్ని నిర్ధారించడానికి, ప్రధాన కార్యాలయం నుండి ఒక ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ బృందం జిల్లాలవ్యాప్తంగా కొనుగోలు కార్యకలాపాలను నిరంతరం సమీక్షిస్తోందని మంత్రి నాదెండ్ల వెల్లడించారు. కొనుగోళ్ల పరిమాణాన్ని హైలైట్ చేస్తూ.. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో 30,000 మెట్రిక్ టన్నులతో పోలిస్తే, ఈ సీజన్లో ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇప్పటివరకు 80,000 మెట్రిక్ టన్నుల వరిని కొనుగోలు చేసిందన్నారు. ఇది 130 శాతానికి పైగా పెరుగుదల అని అన్నారు.
'17.46 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరిని సేకరించడం జరిగింది. ఈ ప్రక్రియను మరింత వేగవంతం చేసేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. సేకరణ కార్యకలాపాలలో ఇతర జిల్లాల మిల్లులను కూడా పాల్గొనేందుకు అనుమతించాలన్న ఎన్టీఆర్ రైతుల అభ్యర్థనలపై ప్రభుత్వం సోమవారం నాటికి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది.' అని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు.
