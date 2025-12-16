Edit Profile
    రైతులు ఇంటి నుండే యూరియాను బుక్ చేసుకోవచ్చు.. యాప్‌తో క్యూలైన్లకు చెక్!

    ఇక మీద రైతులు ఇంటి నుంచే యూరియాను బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం యాప్ తీసుకొస్తుంది. డిసెంబర్ 20వ తేదీ నుంచి ప్రయోగత్మకంగా ప్రవేశపెట్టనున్నారు.

    Published on: Dec 16, 2025 4:54 PM IST
    By Anand Sai
    తెలంగాణ ప్రభుత్వం రబీ సీజన్ నుండి యూరియా పంపిణీ, అమ్మకాలను సులభతరం చేయడానికి రైతులకు ఒక మొబైల్ యాప్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని యోచిస్తోంది. దీనిని డిసెంబర్ 20 నుండి ప్రయోగాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ యాప్ ద్వారా రైతులు యూరియా బస్తాల కోసం క్యూ లైన్లలో గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. తమకు నచ్చిన డీలర్ నుండి ఇంటి నుండే యూరియాను బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఖరీఫ్ సీజన్‌లో చాలా వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యూరియా కోసం ఏర్పడిన గందరగోళ పరిస్థితుల కారణంగా ప్రభుత్వం ఈ కొత్త విధానం గురించి ఆలోచించింది.

    యూరియా కోసం యాప్
    యూరియా కోసం యాప్

    వ్యవసాయ, ఉద్యానవన శాఖల రబీ ప్రణాళికపై జరిగిన సమావేశంలో వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఈ యాప్ ప్రకటన చేశారు. యూరియా, ఇతర ఎరువుల అధిక వినియోగం వల్ల మానవ ఆరోగ్యంపై కలిగే దుష్ప్రభావాలు, అలాగే పంట వ్యర్థాలు, ఇతర వ్యవసాయ వ్యర్థాలను కాల్చడం వల్ల కలిగే చెడు ప్రభావాలపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని కూడా ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.

    ఎరువుల దుకాణాల వద్ద క్యూలలో వృథా అవుతున్న రైతుల విలువైన సమయాన్ని ఆదా చేయడానికి ఈ మొబైల్ యాప్‌ను ప్రవేశపెడుతున్నట్లు మంత్రి తుమ్మల తెలిపారు. రైతులు తమ భూమి విస్తీర్ణం ఆధారంగా ఈ మొబైల్ యాప్ ద్వారా సమీప డీలర్‌తో పాటు జిల్లాలోని తమకు నచ్చిన ఏ ఇతర డీలర్ దగ్గరనైనా యూరియాను బుక్ చేసుకోవచ్చు. స్టాక్ వివరాలను కూడా తెలుసుకోవచ్చు.

    ఎరువును బుక్ చేసుకున్న తర్వాత, సంబంధిత రైతుకు తన మొబైల్ ఫోన్‌కు ఒక బుకింగ్ ఐడీ వస్తుంది. ఆ ఐడీ ఆధారంగా బుక్ చేసుకున్న డీలర్ నుండి స్టాక్‌ను తీసుకోవచ్చు. మొబైల్ యాప్ ద్వారా యూరియా బుకింగ్‌లో ఏవైనా సమస్యలు తలెత్తితే వాటిని పరిష్కరించడానికి ఒక ఫిర్యాదుల పరిష్కార కేంద్రాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని మంత్రి తుమ్మల తెలిపారు.

    యూరియా వినియోగంలో తెలంగాణ దేశంలోనే అగ్రగామి రాష్ట్రాలలో ఒకటిగా ఉన్నందున, దాని దుర్వినియోగాన్ని నివారించడానికి, సీజన్‌లో పంటలు పండించే రైతులకు మాత్రమే యూరియాను బుక్ చేసుకునే సౌకర్యం ఈ యాప్‌లో ఉంటుంది. ఈ యాప్‌లో రైతులు/పౌరులు, డిపార్ట్‌మెంటల్ అధికారులు, డీలర్ల కోసం ప్రత్యేక లాగిన్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి.

    పట్టాదార్ పాస్‌బుక్ నంబర్, ఒక నిర్దిష్ట సీజన్‌లో పంటలు పండించే విస్తీర్ణం ఆధారంగా యాప్‌లో యూరియాను బుక్ చేసుకోవాలి. రైతులకు అవసరమైనంత మేరకు యూరియా బస్తాలను 15 రోజుల వ్యవధిలో 1 నుండి 4 దశల్లో అందజేస్తారు. పాస్‌బుక్‌లు లేని రైతులు (కౌలు రైతులు, ఇతరులు) తమ ఆధార్ నంబర్ల సహాయంతో యూరియాను బుక్ చేసుకోవచ్చు.

