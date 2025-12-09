పంట అవశేషాలను తగులబెట్టకండి.. రైతులకు ఏపీ వ్యవసాయ శాఖ విజ్ఞప్తి
పంట అవశేషాలను కాల్చకుండా ఉండాలని ఏపీ వ్యవసాయ శాఖ రైతులను కోరింది. కాల్చితే భూమి నాణ్యత దెబ్బతింటుందని తెలిపింది.
పంట అవశేషాలను కాల్చకుండా, వాటిని మట్టిలో కలపాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ శాఖ రైతులకు విజ్ఞప్తి చేసింది. గత రెండు వారాలుగా ఖరీఫ్ వరి కోతలు కొనసాగుతున్నాయని, అయితే అనేక ప్రాంతాల్లో రైతులు కోత తర్వాత వరి గడ్డి, దుబ్బులకు నిప్పు పెడుతున్నారని వ్యవసాయ శాఖ డైరెక్టర్ మనజీర్ జీలానీ సమూన్ అన్నారు. ఇలా కాల్చడం ద్వారా నేల ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. తీవ్రమైన పర్యావరణ కాలుష్యానికి కారణమవుతుంది.
'రైతులు పంట అవశేషాలను కాల్చకుండా ఉండాలి. నేల సారాన్ని కాపాడటానికి అవశేషాలు భూమిలో కలపాలి.' అని ఒక అధికారిక పత్రికా ప్రకటనలో సమూన్ అన్నారు. రైతు సేవా కేంద్రం సిబ్బంది రైతులతో కలిసి గడ్డి కాల్చడం వల్ల కలిగే హానికరమైన ప్రభావాలపై అవగాహన కల్పిస్తారని అన్నారు. క్షేత్రస్థాయి వ్యవసాయ సిబ్బంది రైతులకు సలహా ఇవ్వడం, పర్యావరణపరంగా సురక్షితమైన పద్ధతులను ప్రోత్సహించాలని ఆదేశించారు.
అవశేషాలను కాల్చడం వల్ల నేలలోని ముఖ్యమైన పోషకాలు కోల్పోతాయని, నేలలోని సేంద్రీయ కార్బన్ తగ్గుతుందని, ప్రయోజనకరమైన సూక్ష్మజీవుల నాశనం అవుతుందని వ్యవసాయ శాఖ తెలిపింది. తేమ నిలుపుకొనే సామర్థ్యం తగ్గుతుందని, నేల ఆమ్లత్వం పెరుగుతుందని, కాలుష్యం కారణంగా ప్రజారోగ్యానికి ముప్పు వాటిల్లుతుందని రైతులను హెచ్చరించింది. పంట అవశేషాలను నేలలో కలపడం వల్ల అవసరమైన పోషకాలు భూమికి దొరుకుతాయి. నేల కార్బన్ స్థాయిలను మెరుగుపరుస్తుంది, తదుపరి పంటల దిగుబడిని పెంచుతుంది.
వ్యవసాయం, ఉద్యానవన అధికారులు అన్ని జిల్లాల్లో అవగాహన ప్రచారాలను ముమ్మరం చేయాలని, కొనసాగుతున్న పంటకోత కాలంలో రైతులు అవశేషాల విలీన పద్ధతులను అవలంబించేలా చూసుకోవాలని వ్యవసాయ శాఖ డైరెక్టర్ మనజీర్ జీలానీ కోరారు. దీర్ఘకాలిక వ్యవసాయ స్థిరత్వానికి నేల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటం చాలా అవసరమని, వ్యవసాయ నిపుణులు జారీ చేసిన శాస్త్రీయ సిఫార్సులను రైతులు పాటించాలని సూచించారు.