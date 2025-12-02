Edit Profile
    శ్రీశైలం వెళ్లే భక్తులకు శుభవార్త - ఉచిత లడ్డూలు ప్రారంభం, ఇవిగో వివరాలు

    శ్రీశైలం వెళ్లే భక్తులకు శుభవార్త. డిసెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి భక్తులకు ఉచిత లడ్డూ ప్రసాదాలు అందిస్తున్నారు. స్పర్శ దర్శనం చేసుకునే భక్తులకు రెండు లడ్డూలు, అతిశీఘ్ర దర్శనం చేసుకునే వారికి ఒక లడ్డూ ఉచితంగా లభిస్తుందని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు.

    Published on: Dec 02, 2025 11:13 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Srisailam
    శ్రీశైలం మల్లన్న దర్శనం కోసం వెళ్లే భక్తులకు శుభవార్త వచ్చేసింది.స్పర్శ దర్శనం,అతిశీఘ్ర దర్శనం టికెట్లు తీసుకున్న భక్తులకు ఉచితంగా లడ్డూలను పంపిణీ చేస్తున్నారు. డిసెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి ఈ నిర్ణయాన్ని అమలు చేస్తున్నారు.

    శ్రీశైలం
    శ్రీశైలం

    కౌంటర్ల వివరాలు….

    రూ.500 స్పర్శ దర్శనం టికెట్లు, రూ.300 అతి శీఘ్ర దర్శనం టికెట్లు తీసుకున్న భక్తులకు మాత్రమే వీటిని పంపిణీ చేస్తారు. స్పర్శ దర్శనం టికెట్‌పై 100 గ్రాముల లడ్డూలు రెండు, రూ.300 దర్శనం టికెట్‌కు ఒక లడ్డూను అందజేస్తున్నారు.

    ఈ ఉచిత లడ్డూల పంపిణీ కోసం ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఆలయంలోని 9,10 కౌంటర్లలో మాత్రమే ఈ ఉచిత లడ్డూలను అందజేస్తారు. కాబట్టి టికెట్లు తీసుకున్న ఈ భక్తులు… ఈ కౌంటర్లను సంప్రదించి లడ్డూలను పొందవచ్చని అధికారులు సూచించారు.

    News/Andhra Pradesh/శ్రీశైలం వెళ్లే భక్తులకు శుభవార్త - ఉచిత లడ్డూలు ప్రారంభం, ఇవిగో వివరాలు
