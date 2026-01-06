ఏపీలోని యూనివర్సిటీలను వరల్డ్ క్లాస్గా మార్చడమే లక్ష్యం : మంత్రి నారా లోకేశ్
నాలెడ్జ్ బేస్డ్ సొసైటీ తయారులో యూనివర్సిటీలది ముఖ్యమైన పాత్ర అని మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. వీసీలు కేవలం పరిపాలన అధిపతులు కాదని, సంస్కరణల అంబాసిడర్లు అని పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్రంలోని పబ్లిక్ యూనివర్సిటీల వైస్ ఛాన్సలర్లతో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశానికి రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ అధ్యక్షత వహించారు. ఈ సమావేశానికి మంత్రి నారా లోకేష్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరు అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడారు. రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయాలను ప్రపంచ స్థాయి సంస్థలుగా మార్చాలని మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. సంస్కరణలను అమలు చేయడంలో, ఆవిష్కరణలను పెంపొందించడంలో వైస్ ఛాన్సలర్లు ముందుండాలని పిలుపునిచ్చారు. విద్యా ప్రమాణాలను పెంచడానికి ప్రభుత్వం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుందని, విశ్వవిద్యాలయాల స్వయంప్రతిపత్తిని కాపాడుతుందన్నారు.
జ్ఞాన ఆధారిత సమాజాన్ని నిర్మించడంలో విశ్వవిద్యాలయాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని మంత్రి లోకేశ్ నొక్కిచెప్పారు. మార్పునకు నాయకులుగా, రాయబారులుగా వ్యవహరించాలని వీసీలకు పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్రంలో ఉన్నత విద్యను బలోపేతం చేయడానికి ఐదు కీలక రంగాలను ఆయన గుర్తించారు. మొదట బోధన, మార్కెట్ అవసరాల మధ్య అంతరాన్ని తగ్గించాల్సిన అవసరాన్ని హైలైట్ చేశారు. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా పాఠ్యాంశాలను అప్డేట్ చేయాలని కోరారు. ఔచిత్యం, ఉపాధి సామర్థ్యం లేని డిగ్రీలు దేశీయ, ప్రపంచ ఉద్యోగ మార్కెట్లలో విశ్వసనీయతను కోల్పోతాయని లోకేశ్ చెప్పారు.
రెండో విషయం చెబుతూ.. ఇంటర్న్షిప్లు, అప్రెంటిస్షిప్లు, ప్లేస్మెంట్లు, బలమైన పరిశ్రమ-విశ్వవిద్యాలయ సంబంధాల ద్వారా ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపరచాలని లోకేష్ వెల్లడించారు. మూడోది అనేక సంస్థలలో బలహీనంగా ఉన్న పరిశోధన, ఆవిష్కరణ, స్టార్టప్లను బలోపేతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. నాల్గోది విశ్వవిద్యాలయాలు పరిపాలనా విషయాల కంటే విద్యా నాణ్యతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, బోధనా నైపుణ్యానికి ఎక్కువ సమయం, వనరులను కేటాయించాలని సూచించారు.
చివరగా విద్యార్థులు విద్యాపరంగా విజయం సాధించడానికి సరైన మార్గదర్శకత్వం, సంక్షేమం, మానసిక మద్దతు అవసరమని నారా లోకేశ్ గుర్తించారు గుర్తించారు. సిలబస్లను సమీక్షించడం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిగ్రీలను పోటీతత్వంతో కూడినదిగా చేయడానికి నైపుణ్య అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను మెరుగుపరచాలన్నారు. విశ్వవిద్యాలయాలను పరిశ్రమలతో అనుసంధానించడం, మార్కెట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా పాఠ్యాంశాలను సమలేఖనం చేయడం ఉపాధి, వ్యవస్థాపకత రెండింటికీ సన్నద్ధమైన గ్రాడ్యుయేట్లను సృష్టించడానికి చాలా అవసరమని చెప్పారు.