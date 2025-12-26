Edit Profile
    ఆ పెయిన్ కిల్లర్‌తో ప్రాణాపాయం.. గుండెపోటు ముప్పు రెట్టింపు అంటున్న తాజా పరిశోధన

    తీవ్రమైన నొప్పి నుంచి ఉపశమనం కోసం వాడే ‘ట్రామడాల్’ పెయిన్ కిల్లర్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనం కంటే ప్రాణాపాయమే ఎక్కువుందని తాజా పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గుండె సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    Published on: Dec 26, 2025 2:38 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    మనం వాడే పెయిన్ కిల్లర్స్ మనకు మేలు చేస్తున్నాయా? లేక తెలియకుండానే మన ప్రాణాల మీదకు తెస్తున్నాయా? సాధారణంగా దెబ్బలు తగిలినప్పుడు లేదా సర్జరీల తర్వాత నొప్పి తగ్గడానికి వైద్యులు ‘ట్రామడాల్’ (Tramadol) అనే మందును సూచిస్తుంటారు. అయితే, ఈ మందు అంత ప్రభావవంతమైనది కాదని, పైగా దీనివల్ల గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం పొంచి ఉందని తాజా అధ్యయనం ఒకటి సంచలన విషయాలను బయటపెట్టింది.

    ఆ పెయిన్ కిల్లర్‌తో ప్రాణాపాయం.. గుండెపోటు ముప్పు రెట్టింపు అంటున్న తాజా పరిశోధన (HT_PRINT)
    బి.ఎమ్.జె (BMJ) తాజా అధ్యయనం ఏం చెబుతోంది?

    2025 అక్టోబర్‌లో ‘బి.ఎమ్.జె ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్’ (BMJ Evidence-Based Medicine) ప్రచురించిన విశ్లేషణ ప్రకారం.. దీర్ఘకాలిక నొప్పుల నివారణలో ట్రామడాల్ పెద్దగా ప్రభావం చూపడం లేదు. పరిశోధకులు సుమారు 6,500 మందిపై చేసిన 19 రకాల క్లినికల్ ట్రయల్స్ డేటాను పరిశీలించగా, ఈ మందు వల్ల కలిగే మేలు తక్కువ, కీడు ఎక్కువ అని తేలింది.

    గుండెపై తీవ్ర ప్రభావం

    ఈ అధ్యయనంలో తేలిన అత్యంత ఆందోళనకరమైన విషయం ‘గుండె’ ఆరోగ్యం. ట్రామడాల్ వాడే వారిలో గుండెకు సంబంధించిన సమస్యలు వచ్చే అవకాశం రెట్టింపు అవుతుందని పరిశోధకులు గుర్తించారు.

    ఛాతీ నొప్పి (Chest Pain): గుండెకు రక్తప్రసరణ తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు.

    కొరోనరీ ఆర్టరీ వ్యాధి: రక్తనాళాల్లో పూడికలు ఏర్పడటం.

    హార్ట్ ఫెయిల్యూర్: గుండె సరిగ్గా రక్తాన్ని పంప్ చేయలేకపోవడం.

    ట్రామడాల్ అంటే ఏమిటి? ఇది ఎందుకు ప్రమాదకరం?

    ట్రామడాల్ అనేది ‘ఓపియాయిడ్’ (Opioid) రకానికి చెందిన ఒక శక్తివంతమైన పెయిన్ కిల్లర్. ఇది మెదడుకు చేరే నొప్పి సంకేతాలను మందగించేలా చేస్తుంది.

    వ్యసనం (Addiction): ఇది ఒక మాదకద్రవ్యం లాంటిది. దీన్ని క్రమం తప్పకుండా వాడితే దానికి బానిసలయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 6 కోట్ల మంది ఇలాంటి ఓపియాయిడ్ వ్యసనంతో బాధపడుతున్నారని అంచనా.

    సాధారణ దుష్ప్రభావాలు (Side Effects)

    గుండె సమస్యలతో పాటు, ట్రామడాల్ వాడకం వల్ల మరికొన్ని ఇబ్బందులు కూడా ఎదురవుతాయి:

    • తీవ్రమైన వికారం, వాంతులు.
    • తల తిరగడం (Dizziness).
    • మలబద్ధకం, నిద్రమత్తు.

    కొన్ని సందర్భాల్లో క్యాన్సర్ వచ్చే ముప్పు కూడా ఉందని పరిశోధకులు అనుమానిస్తున్నారు. అయితే దీనిపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

    నిపుణుల సూచన

    నొప్పి తగ్గించుకోవడానికి ట్రామడాల్‌ను ఒక ‘సురక్షితమైన’ మందుగా చూడటం ఆపాలని పరిశోధకులు సూచిస్తున్నారు. దీని వాడకాన్ని వీలైనంత వరకు తగ్గించాలని, వైద్యులు కూడా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అన్వేషించాలని వారు కోరుతున్నారు. ఏదైనా సర్జరీ తర్వాత లేదా తీవ్రమైన నొప్పి ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా సొంతంగా ఈ మందులను వాడటం ముప్పును కొనితెచ్చుకోవడమే అవుతుంది.

