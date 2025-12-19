మనం రోజూ తినే ఈ 7 ఆహార పదార్థాలు క్యాన్సర్ ముప్పు పెంచుతాయా? నిపుణులు మాట ఇదీ
క్యాన్సర్ ముప్పు మనం తినే ఆహారంపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుందని మీకు తెలుసా? నిత్యం మనం తీసుకునే ఏయే పదార్థాలు ప్రాణాంతక క్యాన్సర్ ముప్పును పెంచుతాయో ప్రముఖ క్యాన్సర్ సర్జన్ డాక్టర్ అర్పిత్ బన్సాల్ వివరిస్తున్నారు. ఆరోగ్యకరమైన మార్పుల కోసం ఈ కథనం చదవండి.
సాధారణంగా క్యాన్సర్ అనగానే మనకు ఆసుపత్రులు, స్కానింగ్లు, సర్జరీలు గుర్తుకు వస్తాయి. కానీ, ఆ స్థాయికి వెళ్లకముందే మన దైనందిన అలవాట్లు, ముఖ్యంగా మనం రోజూ ప్లేటులో వడ్డించుకునే ఆహారం మన ఆరోగ్యాన్ని నిశ్శబ్దంగా శాసిస్తుంటుంది. మనం తీసుకునే ఆహారం శరీరంలోని వాపు (Inflammation), జీర్ణక్రియ, హార్మోన్ల సమతుల్యత, కణాల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.
"ఏ ఆహారమూ నేరుగా క్యాన్సర్ కలిగించదు. కానీ కొన్ని రకాల పదార్థాలను, రసాయనాలు కలిగిన ఆహారాన్ని తరచూ తీసుకోవడం వల్ల కాలక్రమేణా క్యాన్సర్ ముప్పు పెరుగుతుంది" అని ప్రముఖ క్యాన్సర్ సర్జన్ డాక్టర్ అర్పిత్ బన్సాల్ హెచ్చరిస్తున్నారు. మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఏయే ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలో ఆయన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం..
క్యాన్సర్ ముప్పును పెంచే 7 ఆహార పదార్థాలు:
1. ప్రాసెస్డ్ మీట్ (నిల్వ ఉంచిన మాంసం):
"సాసేజ్లు, బేకన్, సలామీ, హాట్ డాగ్స్ వంటి ప్రాసెస్ చేసిన మాంసంలో నైట్రేట్లు, అలాగే నైట్రైట్లు ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలోకి వెళ్ళాక 'నైట్రోసమైన్' అనే క్యాన్సర్ కారక సమ్మేళనాలుగా మారుతాయి" అని డాక్టర్ అర్పిత్ బన్సాల్ తెలిపారు. మాంసాన్ని స్మోకింగ్ చేయడం (పొగతో ఉడికించడం) వల్ల కూడా ప్రమాదకరమైన రసాయనాలు విడుదలవుతాయని, ఇవి కడుపు, పేగు, రొమ్ము క్యాన్సర్లకు దారితీసే అవకాశం ఉందని పలు పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.
2. మితిమీరిన రెడ్ మీట్:
బీఫ్, పోర్క్, లాంబ్ వంటి రెడ్ మీట్ను పరిమితంగా తీసుకుంటే పర్వాలేదు కానీ, తరచూ తీసుకోవడం ప్రమాదకరం. ముఖ్యంగా మాంసాన్ని అధిక వేడి మీద గ్రిల్లింగ్ లేదా బార్బెక్యూ చేసినప్పుడు అందులో క్యాన్సర్కు కారణమయ్యే రసాయనాలు తయారవుతాయి. అందుకే మాంసాన్ని తక్కువ మంట మీద ఉడికించడం శ్రేయస్కరమని డాక్టర్ బన్సాల్ సూచిస్తున్నారు.
3. డీప్ ఫ్రై చేసిన పదార్థాలు:
"ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, చిప్స్, పకోడీలు వంటి నూనెలో వేయించిన పదార్థాల్లో 'అక్రిలమైడ్' (Acrylamide) అనే రసాయనం ఉంటుంది. పిండి పదార్థాలను అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద వేయించినప్పుడు ఇది ఏర్పడుతుంది" అని డాక్టర్ వివరించారు. దీనివల్ల క్యాన్సర్ ముప్పుతో పాటు ఊబకాయం, మధుమేహం వచ్చే అవకాశాలు కూడా పెరుగుతాయి.
4. చక్కెర, రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్లు:
చక్కెర నేరుగా క్యాన్సర్ కారకం కానప్పటికీ, ఇది బరువు పెరగడానికి, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్కు కారణమవుతుంది. ఇది శరీరంలో దీర్ఘకాలిక వాపును సృష్టించి రొమ్ము, పేగు క్యాన్సర్లకు దారులు వేస్తుంది. మైదా వంటి రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్లు కూడా శరీరంలో ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ను పెంచుతాయి.
5. ప్యాక్ చేసిన అల్ట్రా-ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్:
ఇన్స్టంట్ నూడుల్స్, ప్యాక్ చేసిన స్నాక్స్, రెడీ-టు-ఈట్ మీల్స్లో ప్రిజర్వేటివ్లు, అనారోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి జీర్ణకోశ క్యాన్సర్ ముప్పును పెంచడమే కాకుండా, మన శరీరంలోని రోగనిరోధక వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తాయని డాక్టర్ బన్సాల్ హెచ్చరిస్తున్నారు.
6. మద్యం (Alcohol):
మద్యం శరీరంలోకి వెళ్ళాక 'అసిటాల్డిహైడ్' అనే విషపూరిత సమ్మేళనంగా మారుతుంది. ఇది మన డీఎన్ఏ (DNA) ను దెబ్బతీస్తుంది. తక్కువ మోతాదులో మద్యం తీసుకున్నప్పటికీ కాలేయం, నోరు, గొంతు, రొమ్ము క్యాన్సర్ల ముప్పు పొంచి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
7. మాడిపోయిన లేదా అతిగా వేయించిన ఆహారం:
గ్రిల్ చేసినప్పుడు లేదా వేయించినప్పుడు మాడిపోయిన ఆహార భాగాల్లో హానికరమైన రసాయనాలు ఉంటాయి. ఆహారాన్ని నల్లగా మాడిపోయే వరకు వేయించకుండా, దోరగా వేయించుకోవడం వల్ల ఈ ముప్పు నుంచి తప్పించుకోవచ్చు.
ఆహారంలో దాగి ఉండే ఇతర విషతుల్యాలు:
BPA: ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు, క్యాన్లలో ఉంటుంది. ఇది హార్మోన్ల సమతుల్యతను దెబ్బతీసి క్యాన్సర్ ముప్పును పెంచుతుంది.
ఆఫ్లాటాక్సిన్స్: సరిగ్గా నిల్వ చేయని ధాన్యాలు, వేరుశెనగల్లో ఉండే ఈ బూజు కాలేయ క్యాన్సర్కు కారణమవుతుంది.
క్రిమిసంహారక మందులు: ఆహార పదార్థాలపై ఉండే పెస్టిసైడ్స్ అవశేషాలు దీర్ఘకాలంలో ప్రమాదకరంగా మారుతాయి.
చివరిగా నిపుణుల సలహా: తాజా, కాలానుగుణంగా దొరికే పండ్లు, కూరగాయలు, తక్కువగా ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. క్యాన్సర్ నివారణ అనేది భయం గురించి కాదు, మనం తీసుకునే తెలివైన ఆహార నిర్ణయాల గురించి అని గుర్తుంచుకోండి.