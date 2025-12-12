బరువు తగ్గాలంటే బ్రకోలి తినాల్సిందే! ఈ వింటర్ స్పెషల్ కూరతో అద్భుత ప్రయోజనాలివే
ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో బరువు తగ్గాలని చూస్తున్నారా? అయితే, శీతాకాలంలో లభించే బ్రకోలి (Broccoli) మీకు సరైన ఎంపిక. ఇందులో కేలరీలు తక్కువగా, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వలన త్వరగా కడుపు నిండిన భావన కలిగి, అనవసరమైన స్నాక్స్ తినాలనే కోరిక తగ్గుతుంది.
శీతాకాలం వచ్చిందంటే చాలు... కేకులు, కాఫీలు, రకరకాల వంటకాలతో కడుపు నింపుకోవడానికి మంచి సమయం. కానీ, బరువు తగ్గడం మీ లక్ష్యమైతే, ఈ రుచికరమైన వాటితో పాటు కొన్ని ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలు కూడా తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఈ సీజన్లో లభించే తాజా శీతాకాలపు కూరగాయలలో బ్రకోలి ఒకటి. దీనిని మీరు ఎలాంటి అపరాధ భావన లేకుండా హాయిగా తినవచ్చు.
బరువు తగ్గడానికి బ్రకోలి ఎలా సహాయపడుతుంది?
బ్రకోలి బరువు తగ్గడానికి సహాయపడే కూరగాయలలో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందింది. దీనికి గల కారణాలు ఇవీ..
- తక్కువ కేలరీలు, ఎక్కువ ఫైబర్: బ్రకోలిలో కేలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అయితే, ఫైబర్ (పీచు పదార్థం) అధికంగా ఉంటుంది. ఫైబర్ ఉండటం వల్ల ఎక్కువ సేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. దీనివల్ల రాత్రిపూట అనవసరంగా చిరుతిళ్లు తినాలనే కోరిక తగ్గుతుంది.
- మెరుగైన మెటబాలిజం: ఫోర్టిస్ హాస్పిటల్ క్లినికల్ డైటీషియన్ పూజా హెచ్. ఎన్. 'హెల్త్ షాట్స్'తో మాట్లాడుతూ, "బ్రకోలిలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇవి జీర్ణక్రియకు మద్దతు ఇస్తాయి, మంటను (inflammation) తగ్గిస్తాయి, ఆరోగ్యకరమైన మెటబాలిజం (జీవక్రియ) నిర్వహణకు సహాయపడతాయి" అని తెలిపారు.
- నీటి శాతం: ఇందులో నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది అదనపు కేలరీలు లేకుండానే భోజనం పరిమాణాన్ని పెంచుతుంది. అందుకే బరువును నియంత్రించుకోవాలని ప్రయత్నించేవారికి ఇది చాలా అనువైనది.
అయితే, డైటీషియన్ పూజా ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని హెచ్చరించారు. "బ్రకోలిలో ఉండే పదార్థాలు బరువు తగ్గడానికి సహాయపడినప్పటికీ, బరువు తగ్గడం అనేది కేవలం ఒక్క కూరగాయను మీ ఆహారంలో చేర్చుకోవడంపైనే కాకుండా, మీ మొత్తం ఆహారం, జీవనశైలిపై ఆధారపడి ఉంటుందని గమనించాలి" అని సూచించారు.
బ్రకోలి ప్రయోజనాల గురించి సైన్స్ ఏం చెబుతోంది?
బ్రకోలిలో గ్లూకోసినోలేట్స్ (glucosinolates) వంటి సమ్మేళనాలు అధికంగా ఉంటాయని సైన్స్ డైరెక్ట్ (ScienceDirect) నివేదించింది. ఇవి శరీరంలో కొవ్వు పేరుకుపోవడాన్ని తగ్గిస్తాయి. అలాగే, ఫినోలిక్ యాంటీఆక్సిడెంట్లు (phenolic antioxidants) కూడా ఇందులో పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కొవ్వు సంచితాన్ని (lipid accumulation) తగ్గిస్తాయి. ఈ సమ్మేళనాలు కొవ్వు ఆక్సీకరణకు (fat oxidation) దారితీసే మార్గాలను కూడా చురుకుగా మారుస్తాయి.
పీఎంసీ (PMC)లో ప్రచురితమైన 2023 సమీక్షా కథనం ప్రకారం, బ్రకోలి విటమిన్లు A, C, K తో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, ఇనుము వంటి ఖనిజాలు, పీచు పదార్థం, వివిధ బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలకు గొప్ప మూలం. అంతేకాకుండా, బ్రకోలిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు (β-కెరోటిన్, విటమిన్ E, ఫ్లేవనాయిడ్లు వంటివి) ఉన్నాయని పబ్మెడ్ సెంట్రల్ (PubMed Central) కూడా పేర్కొంది. ఇవన్నీ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
న్యూట్రివాల్స్ అనే ఆన్లైన్ పోషకాహార డేటాబేస్ ప్రకారం, ఒక సాధారణ సర్వింగ్ పరిమాణం, అంటే 1 కప్పు (సుమారు 90 గ్రాములు) పచ్చి బ్రకోలిలో దాదాపు 2.3–2.8 గ్రాముల ప్రొటీన్, సుమారు 5.6–6.6 గ్రాముల మొత్తం కార్బోహైడ్రేట్లు (ఫైబర్ & చక్కెరల మిశ్రమంతో సహా), దాదాపు 0.3–0.4 గ్రాముల కొవ్వు, సుమారు 2.2–2.6 గ్రాముల డైటరీ ఫైబర్ ఉంటుంది.
బ్రకోలిని ఆహారంలో చేర్చుకోవడానికి సులభమైన మార్గాలు
బ్రకోలి చూడ్డానికి అంత ఆకర్షణీయంగా, రుచికరంగా అనిపించకపోవచ్చు. కానీ, దీనిని మీ రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చుకోవడానికి అనేక ఆసక్తికరమైన మార్గాలు ఉన్నాయి.
- గ్రిల్డ్ చికెన్/టోఫుతో ఉడికించిన బ్రకోలి: ఇది తక్కువ కేలరీలతో కూడిన, అధిక ప్రొటీన్ ఉండే విందు భోజనం.
- వెల్లుల్లి, మిర్చితో బ్రకోలి స్టిర్-ఫ్రై: త్వరగా తయారయ్యే, తేలికపాటి, యాంటీఆక్సిడెంట్లతో నిండిన వంటకం.
- బ్రకోలి సూప్ (క్రీమ్ లేకుండా): బ్రకోలిని మూలికలు (herbs), మిరియాలు, కూరగాయల స్టాక్తో కలిపి సూప్లా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది తక్కువ కేలరీలతో కడుపు నిండేలా చేస్తుంది.
- రోస్ట్ చేసిన బ్రకోలి బౌల్: ఈ కూరగాయను ఆలివ్ ఆయిల్, శనగలు (chickpeas), నిమ్మరసం, మూలికలతో కలిపి రోస్ట్ చేసి తీసుకోవచ్చు.
- బ్రకోలి, క్వినోవా సలాడ్: ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఈ విందు ఎంపిక, మిమ్మల్ని చాలా గంటలు ఆకలి వేయకుండా చేస్తుంది.
బరువు తగ్గడం కోసం వంట చిట్కాలు
డైటీషియన్ సూచనల ప్రకారం, బ్రకోలి నుంచి ఉత్తమ ఫలితాలు పొందాలంటే ఈ చిట్కాలు పాటించండి.
- ఎక్కువ నూనెలో వేయించడం (డీప్ ఫ్రై) లేదా భారీ సాస్లు, వెన్న, చీజ్లను జోడించడం మానుకోండి.
- నూనెను చాలా తక్కువగా వాడండి.
- ఆవిరిలో ఉడికించడం (steaming), రోస్ట్ చేయడం లేదా ఎయిర్-ఫ్రై చేయడం వంటి ఆరోగ్యకరమైన వంట పద్ధతులను ఎంచుకోండి.
- బ్రకోలిని ఎక్కువగా ఉడికించవద్దు. పోషకాలు దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు అది కొద్దిగా పచ్చిగా, క్రంచీగా ఉండేలా చూసుకోండి.
- మూలికలు, నిమ్మరసం, వెల్లుల్లి, తేలికపాటి మసాలాలు జోడించడం ద్వారా కేలరీలు పెరగకుండా రుచిని పెంచవచ్చు.
- బ్రకోలిని తగినంత ప్రొటీన్తో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల త్వరగా సంతృప్తి కలిగి, బరువు తగ్గడానికి మరింత ప్రభావవంతంగా సహాయపడుతుంది.
బ్రకోలిని ఎప్పుడు నివారించాలి?
కొన్ని ఆరోగ్య పరిస్థితులలో బ్రకోలిని నివారించడం మంచిది:
- థైరాయిడ్ సమస్యలు ఉన్నవారు.
- అధిక ఫైబర్ ఆహారాలకు/క్రూసిఫెరస్ కూరగాయలకు సెన్సిటివ్గా ఉండి, ఉబ్బరం, గ్యాస్, జీర్ణ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నవారు.
- తరచుగా పెద్ద మొత్తంలో - ముఖ్యంగా పచ్చి బ్రకోలిని లేదా దాని రసాన్ని, లేక సప్లిమెంట్ల రూపంలో తీసుకునేవారు.
- కాలేయ ఒత్తిడి (liver stress) లేదా ఇతర జీవక్రియ సెన్సిటివిటీస్ చరిత్ర ఉన్నవారు.
(పాఠకులకు సూచన: ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించి ఎల్లప్పుడూ మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.)