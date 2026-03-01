అంగన్వాడీలకు గుడ్న్యూస్.. నియామకాలపై ప్రభుత్వం నుంచి కీలక అప్డేట్
కొత్తగా 5000 మంది అంగన్వాడీ సహాయకులను కూటమి ప్రభుత్వం నియమించనుందని హోం మంత్రి అనిత చెప్పారు. వేతనాల పెంపు విషయాన్ని కూడా వీలైనంత త్వరగా అమలు చేసే దిశగా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందన్నారు.
కూటమి ప్రభుత్వం జిల్లాలో మహిళా మరియు శిశు సంక్షేమ సేవలను బలోపేతం చేసే ప్రయత్నాలలో భాగంగా 5,000 మినీ అంగన్వాడీ కేంద్రాలను పూర్తి స్థాయి అంగన్వాడీ కేంద్రాలుగా అప్గ్రేడ్ చేసిందని హోంమంత్రి అనిత అన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మౌలిక సదుపాయాలు, సేవా పంపిణీని మెరుగుపరుస్తూనే ప్రభుత్వం అంగన్వాడీ కేంద్రాలను ప్రీ ప్రైమరీ పాఠశాలలుగా మారుస్తోందని చెప్పారు. ఈ సౌకర్యాల కోసం ప్రత్యేక భవనాల నిర్మాణంతో పాటు, అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా పిల్లలు, మహిళలకు పోషకాహారం అందించేలా ప్రభుత్వం నిర్ధారిస్తోందన్నారు.
'పరిశుభ్రత, మొత్తం ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడానికి సురక్షితమైన తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు వంటి ప్రాథమిక సౌకర్యాలు అందిస్తున్నాం. మహిళలు, పిల్లల కోసం ప్రభుత్వం చేపట్టిన సంక్షేమ కార్యక్రమాల కారణంగా, రాష్ట్రంలో మాతాశిశు మరణాల రేటు గణనీయంగా తగ్గింది. అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఇప్పుడు టెలివిజన్లు, ఆర్ఓ వాటర్ యూనిట్లు, బొమ్మలు, చార్టులు, ఇండక్షన్ స్టవ్లు, నాణ్యమైన వంట పాత్రలతో అమర్చాం. అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో తాగునీరు, టాయిలెట్ సౌకర్యాలు కల్పించడానికి రూ.86.68 లక్షలు ఖర్చు చేశాం.' అని మంత్రి అనిత అన్నారు.
డిజిటల్ చొరవలో భాగంగా 58,204 మంది అంగన్వాడీ టీచర్ల కోసం 5జీ ఆధారిత మొబైల్ ఫోన్లను కొనుగోలు చేయడానికి ప్రభుత్వం దాదాపు రూ.75 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు మంత్రి అనిత చెప్పారు. ఈ పరికరాలు పిల్లలు, గర్భిణీ స్త్రీలు, పాలిచ్చే తల్లులకు ప్రభుత్వ సేవలను వేగంగా, మరింత సమర్థవంతంగా అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయన్నారు. అంగన్వాడీ టీచర్ల దీర్ఘకాల డిమాండ్లను ప్రభుత్వం పరిష్కరించిందని తెలిపారు. వారు లేవనెత్తిన తొమ్మిది డిమాండ్లలో చాలా వరకు నెరవేర్చిందన్నారు.
ప్రతి నెల మొదటి తేదీన జీతాలు జమ చేస్తున్నామని హోంమంత్రి అనిత అన్నారు. మినీ అంగన్వాడీ కార్యకర్తలకు ఉపాధ్యాయులుగా పదోన్నతి కల్పించారన్నారు. ప్రభుత్వం రెండుసార్లు జీతాలను పెంచిందని గుర్తుచేశారు. మహిళలు, పిల్లల సంక్షేమానికి అంగన్వాడీ టీచర్లు చేసిన కృషిని గుర్తించి ప్రభుత్వం వారికి 15 రోజుల వేసవి సెలవులను కూడా మంజూరు చేసిందన్నారు.
'అంగన్వాడీ కేంద్రాల హాజరు 70 శాతం నుంచి 96 శాతానికి పెరగడం కూటమి పాలనతో వచ్చిన ప్రత్యక్ష ఫలితం. ఏళ్ల తరబడి అంగన్వాడీలు ఎదురు చూసిన గ్రాట్యుటీ కలను కూటమి ప్రభుత్వం నిజం చేసింది. గ్రాట్యుటీ చెల్లింపుల కోసం 2025 ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్లో రూ.20 కోట్లు కేటాయించాం. మేం అధికారంలోకి వచ్చిన 9 నెలల్లోనే అంగన్వాడీలకు అండగా నిలిచాం. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5000 మినీ అంగన్వాడీలను పూర్తిస్థాయి అప్గ్రేడ్ చేస్తోంది. అందులో భాగంగా మినీ అంగన్వాడీ కార్యకర్తలకు టీచర్గా పదోన్నతి కల్పించి, పూర్తి స్థాయి వేతనాలు అందించనుంది. కొత్తగా 5000 మంది అంగన్వాడీ సహాయకులను కూటమి ప్రభుత్వం నియమించనుంది.' అని మంత్రి అని వెల్లడించారు.
వేతనాల పెంపు విషయాన్ని కూడా వీలైనంత త్వరగా అమలు చేసే దిశగా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని మంత్రి అనిత చెప్పారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి క్లిష్టంగా ఉన్నా.. ఉద్యోగుల సంక్షేమానికి కూటమి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని పేర్కొన్నారు. ప్రతి నెలా ఒకటో తేదీన వేతనాలు చెల్లిస్తూ.. ఉద్యోగులకు భరోసాగా కూటమి ప్రభుత్వం నిలుస్తోందన్నారు.