ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం శుభవార్త.. ఫ్యామిలీ పెన్షన్ మంజూరుపై కీలక నిర్ణయం!
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సీపీఎస్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పింది. వెటరన్, ఫ్యామిలీ సీపీఎస్ కంట్రిబ్యూషన్పై క్లారిటీ ఇచ్చింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్(CPS) ఉద్యోగుల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరదించుతూ ఏపీ ప్రభుత్వం అత్యంత కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. దాదాపు తొమ్మిదేళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్న అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన సమస్యను పరిష్కరిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నది. ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న వేలాది మంది ఉద్యోగ కుటుంబాల్లో సంతోషం నెలకొంది.
2017వ సంవత్సరం నుండి పరిష్కారానికి నోచుకోక, వివాదాస్పదంగా మారిన వెటరన్, ఫ్యామిలీ సీపీఎస్ కంట్రిబ్యూషన్ అంశంపై ఏపీ సర్కార్ పూర్తి స్పష్టతనిచ్చింది. ఉద్యోగుల గ్రాట్యుటీ అనుగుణంగానే కుటుంబాలకు 'ఫ్యామిలీ పెన్షన్' (Family Pension) మంజూరు చేయాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది. ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో రాష్ట్రంలోని సుమారు 11,000 మంది సీపీఎస్ ఉద్యోగులకు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు నేరుగా లబ్ధి చేకూరనుంది. ఒకవేళ ఉద్యోగి అకాల మరణం చెందితే, వారి కుటుంబానికి సామాజిక, ఆర్థిక భద్రత కల్పించేలా ఈ సరికొత్త విధానాన్ని రూపొందించారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల తరహాలోనే రాష్ట్రంలోనూ సామాజిక రక్షణ కల్పించాలనే డిమాండ్పై ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించింది. ఇందులో భాగంగానే ఆఫీస్ మెమోరాండం నంబర్ 57 అమలుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ ఉత్తర్వుల ప్రకారం.. సీపీఎస్ పరిధిలోని ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ లేదా మరణానంతర ప్రయోజనాలు, ఫ్యామిలీ పెన్షన్ లెక్కింపు మరింత సులభతరం కానుంది.
సుదీర్ఘ కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఓఎం నంబర్ 57 అమలుపై ఏపీ సచివాలయ సీపీఎస్ అసోసియేషన్ ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. ఈ చారిత్రాత్మక నిర్ణయం ఉద్యోగుల భవిష్యత్తుకు భరోసా ఇచ్చిందని అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు కొనియాడారు.
ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి వచ్చిన వినతులను పరిగణనలోకి తీసుకుని, ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా పారదర్శకంగా ఈ సమస్యను కొలిక్కి తీసుకురావడంపై ఉద్యోగ వర్గాల్లో హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రభుత్వ తాజా నిర్ణయంతో పాత పెన్షన్ వర్సెస్ కొత్త పెన్షన్ వివాదాల మధ్య, ఈ తాజా బెనిఫిట్స్ ఉద్యోగులకు పెద్ద ఊరటగా మారాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More