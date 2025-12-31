దుర్గమ్మ భక్తులకు అలర్ట్.. ఇంద్రకీలాద్రిలో స్కానింగ్ పాయింట్లో ఉచిత లడ్డూ పంపిణీ
విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కనకదుర్గమ్మ భక్తుల సౌకర్యార్థం ఆలయ అధికారులు కీలక సంస్కరణలు చేస్తున్నారు. లడ్డూ పంపిణీకి సంబంధించి మార్పులు చేశారు.
విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ భక్తులకు ఆలయ అధికారులు ముఖ్యమైన విషయాన్ని తెలిపారు. అది ఏంటంటే ఇంద్రకీలాద్రిపై అమ్మవారి భక్తుల సౌకర్యార్థం ఆలయం అధికారులు కీలక సంస్కరణలను అమలు చేస్తున్నారు. దర్శనం, ప్రసాద పంపిణీ వ్యవస్థలో సమయం ఆదా, పారదర్శకత, దుర్వినియోగాన్ని నియంత్రించడాన్ని లక్ష్యంగా మార్పులు తీసుకొస్తున్నారు. ఇక మీద రూ.500 అంతరాలయ దర్శన టికెట్ తీసుకున్న భక్తులకు ఉచిత లడ్డూను దర్శనానికి ముందు, టికెట్ స్కానింగ్ పాయింట్ దగ్గర పంపిణీ చేస్తారు. టికెట్ స్కాన్ అయిన వెంటనే భక్తులకు లడ్డూ చేతికి అందచేసే విధానాన్ని ఆలయ బోర్డు అమల్లోకి తెచ్చింది.
భక్తుల సౌకర్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి, పారదర్శకతను నిర్ధారించడానికి ఇంద్రకీలాద్రి కనకదుర్గ ఆలయ యాజమాన్యం ప్రసాద పంపిణీ కోసం ఈ కొత్త వ్యవస్థను ప్రకటించింది. రూ.500 అంతరాలయ దర్శన టికెట్ కొనుగోలు చేసే భక్తులు ఇప్పుడు టికెట్ స్కానింగ్ పాయింట్లోనే వారి ఉచిత లడ్డూ ప్రసాదాన్ని పొందుతారని తెలిపింది.
లడ్డూ పంపిణీని నేరుగా టికెట్ స్కానింగ్తో అనుసంధానించడం ద్వారా 'టిక్కెట్ల దుర్వినియోగాన్ని తనిఖీ చేయవచ్చు. ఆలయ ఆదాయాల లెక్కింపులో కచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారించవచ్చు.' అని ఆలయ అధికారులు అన్నారు. స్కాన్ చేసిన టిక్కెట్లు ఆటోమేటిక్గా భక్తులకు లడ్డూలు అందేలా చేస్తాయి. ఈ ప్రక్రియ జవాబుదారీగా చేస్తాయి.
ఇప్పటివరకు భక్తులు దర్శనం తర్వాత ప్రసాదం తీసుకోవడానికి ప్రత్యేక కౌంటర్ల వద్ద వేచి ఉండాల్సి వచ్చేది. తరచుగా రద్దీని, వేయిట్ చేసే సమయాన్ని పెంచుతుంది. ఎంట్రీ స్కానింగ్ పాయింట్ వద్ద లడ్డూ పంపిణీ జరగడంతో భక్తులు విలువైన సమయాన్ని ఆదా చేసుకోవచ్చు.
ఈ కొత్త వ్యవస్థ భక్తులు ప్రసాదాన్ని కోల్పోకుండా చేస్తుంది. కచ్చితత్వాన్ని కాపాడుకోవడానికి కఠినమైన పర్యవేక్షణ ఉంటుంది. దాదాపు అందరు భక్తులు ఈ విధానాన్ని స్వాగతిస్తున్నారు. ఈ కొత్త విధానం లైన్లలో వేచి ఉండాల్సిన అవసరాన్ని తగ్గిస్తుంది. కొత్త ఏడాది సందర్భంగా అమలులోకి వచ్చిన ఈ మార్పులు.. భక్తులకు సులభమైన, వేగవంతమైన దర్శనం, ప్రసాదం అందజేసేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. పూర్తి పారదర్శకత ఉంటుందని ఆలయ అధికారులు చెబుతున్నారు.