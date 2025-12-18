మల్లన్న భక్తులు ఆన్లైన్ సేవలను ఉపయోగించుకోవాలి : శ్రీశైలం ఆలయ ఈఓ
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలను అనుసరించి శ్రీశైలం దేవస్థానం దర్శనం, సేవా టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకోవడానికి ఆన్లైన్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టిందని ఆలయ కార్యనిర్వాహక అధికారి శ్రీనివాసరావు అన్నారు. దీనిని మల్లన్న భక్తులు ఉపయోగించుకోవాలని కోరారు.
శ్రీశైలం ఆలయ కార్యనిర్వాహక అధికారి(ఈఓ) ఎం. శ్రీనివాసరావు ఆలయ సిబ్బంది, ఉద్యోగులు భక్తుల సౌకర్యార్థం ఆలయం అందించే ఆన్లైన్ సేవలను ప్రచారం చేయాలని కోరారు. శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి ఆలయం ఆన్లైన్ సేవల అమలుపై శ్రీనివాసరావు.. ఆలయ విభాగాధిపతులు, పర్యవేక్షకులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.
దర్శనం, వసతి కోసం భక్తులు ఆన్లైన్ సేవలను వినియోగించుకోవాలని ఈఓ కోరారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలను అనుసరించి సేవలను ఆన్లైన్లో చేసినట్లు తెలిపారు. 'స్పర్శ దర్శనం, అతి శీఘ్ర దర్శనం రూ.300, రూ,150 శీఘ్ర దర్శనం టిక్కెట్లు బుక్ చేయవచ్చు. గర్భాలయ అభిషేకం, కుంకుమార్చన, గణపతి హోమం, రుద్ర హోమం, మహా మృత్యుంజయ హోమం, కల్యాణోత్సవం, అన్నప్రాసన వంటి 14 ఆర్జిత సేవలను ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు.' అని ఈఓ చెప్పారు.
ప్రతి ఉద్యోగి, అధికారి భక్తులకు ఇబ్బంది లేని దర్శనం, వసతి కల్పించడానికి ఉద్దేశించిన ఆన్లైన్ సేవల గురించి అవగాహన కల్పించాలని ఈఓ శ్రీనివాసరావు చెప్పారు. స్వచ్ఛంద సేవకులు, శివసేవకులు కూడా విస్తృత ప్రచారం కల్పించడానికి ఆన్లైన్ సేవల గురించి అవగాహన కల్పించాలన్నారు. ఆన్లైన్లో టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకునే భక్తుల కోసం ప్రత్యేక క్యూ లైన్ను ఏర్పాటు చేయాలని, అందుబాటులో ఉన్న ఆన్లైన్ సేవలపై బోర్డులను ఇన్స్టాల్ చేయాలని అధికారులకు సూచించారు.
ఆన్లైన్ సేవలను www.aptemples.ap.gov.in లేదా www.srisailadevasthanam.org లేదా మన మిత్ర వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ నంబర్ 9552300009 ద్వారా మాత్రమే పొందవచ్చు. స్పర్శ దర్శనం, అర్జిత సేవలను ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునే వారు టికెట్ ప్రింటెడ్ కాపీని, ఆధార్ కార్డ్ జిరాక్స్ కాపీని తీసుకురావాలి. టికెట్లోని QR కోడ్ను స్కాన్ చేయాలి, ఒరిజినల్ ఆధార్ కార్డ్ను చూపించాలి. ఆన్లైన్ టికెట్ను స్కాన్ చేసిన తర్వాతే దర్శనం లేదా సేవలకు ప్రవేశం అనుమతిస్తామని ఆలయ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
అర్జిత సేవలు, స్పర్శ దర్శనం టికెట్లో పేర్కొన్న నిర్దిష్ట సమయంలో జరుగుతాయి. టిక్కెట్ హోల్డర్లు అర్జిత సేవా క్యూ లైన్ వద్ద 15 నిమిషాల ముందుగానే రిపోర్ట్ చేయాలని ఈఓ కోరారు.