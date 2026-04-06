బైక్ రైడర్లకు గుడ్ న్యూస్: హెల్మెట్ పెట్టుకోండి.. ప్రైజ్ మనీతోపాటు అదిరిపోయే బహుమతులు గెలుచుకోండి!
Wear helmet Win Prizes : ద్విచక్రవాహనాల మీద వెళ్లేవారి కోసం వినూత్న కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చారు పోలీసులు. హెల్మెట్ పెట్టు.. బహుమతి పట్టు అని కాన్సెప్ట్ను ప్రారంభించారు.
చిత్తూరు జిల్లా పోలీసులు వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. రోడ్డు భద్రతను ప్రోత్సహించడానికి, ద్విచక్ర వాహనదారులలో హెల్మెట్ వాడకాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, చిత్తూరు జిల్లా పోలీసులు ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. దీనిలో భాగంగా ట్రాఫిక్ నియమాలను పాటించే వారికి బహుమతులు అందిస్తూ.. ఉల్లంఘించిన వారికి జరిమానాలు విధిస్తారు.
'హెల్మెట్ పెట్టు- బహుమతి పట్టు' అనే పేరుతో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించడం, ప్రజలలో ట్రాఫిక్ నిబంధనలపై అవగాహన పెంచడం దీని లక్ష్యం. ఈ కార్యక్రమాన్ని జిల్లా సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ తుషార్ పర్యవేక్షణలో నిర్వహిస్తున్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా హెల్మెట్ ధరించిన ద్విచక్ర వాహనదారులు వీక్లీ, నెలవారీ లక్కీ డ్రాల ద్వారా నగదు బహుమతులు గెలుచుకునేందుకు అర్హులు. కాగా హెల్మెట్ లేకుండా కనిపించే వాహనదారులకు నిబంధనల ప్రకారం ట్రాఫిక్ జరిమానాలు విధిస్తారు.
పోలీసుల ప్రకారం, ఈ కార్యక్రమానికి మొత్తం రూ. 1,67,000 బహుమతి మొత్తాన్ని కేటాయించారు. విజేతలు నగదు బహుమతులతో పాటు జ్ఞాపికలు, సర్టిఫికెట్లను అందుకుంటారు.
చిత్తూరు నగరవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధాన కూడళ్ల వద్ద ట్రాఫిక్ పోలీసు సిబ్బంది హెల్మెట్ ధరించిన రైడర్లను నమోదు చేసుకుంటారు. ఇతర ప్రాంతాల ప్రజలు కూడా జిల్లా పోలీసుల అధికారిక సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా తమ వివరాలను సమర్పించి నమోదు చేసుకోవచ్చు.
ఈ కార్యక్రమం ముఖ్యఉద్దేశం బైక్ రైడర్లు తప్పనిసరిగా హెల్మెట్ ధరించేలా అవగాహన కల్పించడం, రోడ్డు ప్రమాదాల వల్ల సంభవించే మరణాలను తగ్గించడం. ఈ విషయాన్ని ఎస్పీ తుషార్ వివరించారు.
ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా, హెల్మెట్ ధరించిన రైడర్లకు పోలీసు అధికారులు రెండు స్లిప్లను జారీ చేస్తారు. రైడర్, వెనుక కూర్చున్న వ్యక్తి ఇద్దరూ ఆ స్లిప్లపై తమ వివరాలను నింపాలి. ఒక స్లిప్ను వారపు లక్కీ డ్రాల కోసం, మరొక స్లిప్ను నెలవారీ బహుమతుల ఎంపిక కోసం పరిగణిస్తారు.
నమోదు కోసం, ప్రజలు జిల్లా పోలీసులను ఇన్స్టాగ్రామ్లో spchittoor, ఫేస్బుక్లో Chittoordistrictpolice, లేదా వాట్సాప్లో 9154881257 ద్వారా సంప్రదించవచ్చు. మరింత సమాచారం కోసం, ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ నిత్యా బాబును 9491074515 నంబర్లో సంప్రదించవచ్చు.
చిత్తూరు జిల్లాలో రహదారి భద్రతను మెరుగుపరచడంలో భాగంగా, పౌరులు క్రమం తప్పకుండా హెల్మెట్లు ధరించి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని చిత్తూరు జిల్లా పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు. హెల్మెట్ పెట్టి బహుమతులు గెలుచుకోండి.. హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా జరిమానాలకు గురికాకండి అని పోలీసులు ప్రచారం చేస్తున్నారు.
'చిత్తూరు నగరంలోని ప్రధాన కూడళ్లలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు వాహనదారులను నమోదు చేస్తారు. ఇతర ప్రాంతాల వారు అధికారిక సోషల్ మీడియా ద్వారా నమోదు చేసుకోవచ్చు.' అని చిత్తూరు పోలీసులు తెలిపారు.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More