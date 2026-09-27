Crop Damage : ఉత్తరాంధ్రలో వర్షాల బీభత్సం.. వేల ఎకరాల్లో పంటనష్టం
Crop Damage : తీవ్ర వాయుగుండం రైతులకు ఆర్థిక నష్టాన్ని మిగిల్చింది. ఉత్తరాంధ్రలో దీని ప్రభావం ఎక్కువగా చూపించింది. వేల ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగింది.
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం కారణంగా కురిసిన భారీ వర్షాలు శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం-మన్యం జిల్లాల్లోని రైతులను తీవ్రంగా దెబ్బతీశాయి. ఎడతెరిపి లేని వర్షాలు, బలమైన గాలులు, ఆకస్మిక వరదల వల్ల వేలాది హెక్టార్లలోని వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటలు ధ్వంసమయ్యాయి.
ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం.. ఈ మూడు జిల్లాల్లో వరి, మొక్కజొన్న, పత్తి వంటి వ్యవసాయ పంటలు 13,550 హెక్టార్లలో (33,850 ఎకరాలు), అరటి, బొప్పాయి, కూరగాయల వంటి ఉద్యాన పంటలు 1,030 హెక్టార్లలో (2,500 ఎకరాలు) దెబ్బతిన్నాయి. అంతేకాకుండా బలమైన గాలుల ధాటికి 1,304 కొబ్బరి చెట్లు, 670 ఆయిల్ పామ్ చెట్లు నేలకూలాయి.
వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్(APAIMS) యాప్ ద్వారా పంట నష్టాన్ని నమోదు చేసే ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. ఇందులో రైతుల పేర్లు, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, దెబ్బతిన్న పంటల ఫోటోల వంటి సమాచారాన్ని సిస్టమ్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. పెరుగుతున్న కూలీ ఖర్చులు, పెట్టుబడి వ్యయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని ప్రభుత్వం నుండి తగిన పరిహారం కోసం రైతులు ఎదురుచూస్తున్నారు.
శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలు ప్రధానంగా వ్యవసాయ ఆధారిత ప్రాంతాలు, ఇక్కడి జనాభాలో అధిక భాగం వ్యవసాయంపైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. ప్రతి ఖరీఫ్ సీజన్లో ఈ మూడు జిల్లాల్లో వరి, మొక్కజొన్న, పత్తి వంటి వ్యవసాయ పంటలు సుమారు మూడు లక్షల హెక్టార్లలోనూ.. అరటి, బొప్పాయి, కొబ్బరి, ఆయిల్ పామ్, కూరగాయల వంటి ఉద్యాన పంటలు మరో లక్ష ఎకరాల్లోనూ సాగు అవుతాయి.
నైరుతి రుతుపవనాల రాకలో జాప్యం, ఎల్ నినో ప్రభావం కారణంగా వర్షపాతం 37 శాతం తక్కువగా నమోదైనప్పటికీ, ఈ ఖరీఫ్ సీజన్లో సాధారణ సాగులో దాదాపు 70 శాతం మేర సాగు చేపట్టారు. క్లిష్ట పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, నదీ తీర, లోతట్టు ప్రాంతాల రైతులు తమ పొలాల్లో పంటలు పండించగలిగారు.
అయితే తీవ్ర వాయుగుండం కారణంగా కురిసిన భారీ వర్షాలు వారి ఆశలపై నీళ్లు చల్లాయి. ఒడిశాలోని ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాల వల్ల నాగావళి, వంశధార నదులకు వరద నీటి ప్రవాహం ఒక్కసారిగా పెరిగింది. దీనివల్ల వచ్చిన ఆకస్మిక వరదలకు గట్లు తెగిపోవడంతో లోతట్టు వ్యవసాయ పొలాలు నీట మునిగాయి.
వేలాది హెక్టార్ల వరి పొలాలు నీట మునిగి ఉన్నాయి. ఎక్కువ కాలం పాటు నీరు నిలిచి ఉండటం వల్ల వేర్లు కుళ్ళిపోవడం, పంట నేలకొరగడం, దిగుబడి భారీగా తగ్గడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. బలమైన గాలులు, నీరు నిలిచిపోవడం వల్ల అరటి, బొప్పాయి, కాలానుగుణ కూరగాయల వంటి ఉద్యానవన పంటలు కూడా తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి.
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 12,400 హెక్టార్ల (31,000 ఎకరాలు) వ్యవసాయ పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. ఇందులో 11,393 హెక్టార్ల (28,482 ఎకరాలు) వరి, 894 హెక్టార్ల (2,235 ఎకరాలు) మొక్కజొన్న, 121 హెక్టార్ల (302 ఎకరాలు) పత్తి పంటలు ఉన్నాయి. ఈ జిల్లాల్లో దాదాపు 762 హెక్టార్ల (1,905 ఎకరాలు) ఉద్యానవన పంటలు కూడా దెబ్బతిన్నాయి.
విజయనగరం జిల్లాలో 545 హెక్టార్ల (1,362 ఎకరాలు) వ్యవసాయ పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. అలాగే బలమైన గాలుల కారణంగా అరటి, బొప్పాయితో సహా మరో 189 హెక్టార్ల (472 ఎకరాలు) ఉద్యానవన పంటలు దెబ్బతిన్నాయి.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More