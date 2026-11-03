విజయవాడ సహా దక్షిణ కోస్తాంధ్రలో భారీ వర్షాలు - జలమయమైన రహదారులు
తీవ్ర తుఫాన్ 'మురసు' ప్రభావంతో విజయవాడ సహా దక్షిణ కోస్తాంధ్రలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నగరంలో రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి.
తీవ్ర తుపాను 'మురాసు' ప్రభావంతో విజయవాడ నగరంతో పాటు దక్షిణ కోస్తాంధ్రలోని పలు ప్రాంతాలను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. సోమవారం అర్థరాత్రి ప్రారంభమైన వాన మంగళవారం తెల్లవారుజాము వరకు కుండపోతగా కొనసాగింది. దీంతో విజయవాడలోని ప్రధాన రహదారులతో పాటు లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి.
నగరంలో జలమయమైన రహదారులు
ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షానికి నగరంలో కీలకమైన బందర్ రోడ్, పాలిక్లినిక్ రోడ్ తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. రోడ్లపైకి మోకాళ్ల లోతు నీరు చేరడంతో వాహనదారులు, బాటసారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వన్టౌన్లోని ప్రధాన వీధులన్నీ చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. డ్రైనేజీలు పొంగిపొర్లుతుండటంతో ట్రాఫిక్కు తీవ్ర విఘాతం ఏర్పడింది.
మరోవైపు తీవ్ర తుపానుగా మారిన 'మురసు' దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు వేగంగా దూసుకొచ్చి ఒంగోలు సమీపంలో తీరం దాటింది. తీరం దాటే సమయంలో సముద్ర తీరం పొడవునా గంటకు 100 నుంచి 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రచండ ఈదురుగాలులు వీచాయి.
దక్షిణ కోస్తాంధ్ర వ్యాప్తంగా రాగల 12 గంటల పాటు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. ప్రజలు అనవసరంగా బయటకు రావద్దని, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు లేదా పునరావాస కేంద్రాలకు వెళ్లాలని జిల్లా యంత్రాంగం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అత్యవసర సహాయం కోసం నియంత్రణ గదులను ఏర్పాటు చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More