Cyclone Murasu : నెల్లూరు, నర్సాపూర్ మధ్య తీరం దాటిన మురసు తుపాను- ఈరోజు అతి భారీ వర్షాలు!
తీవ్రమైన మురసు తుపాను నెల్లూరు, నర్సాపూర్ సమీపంలో తీరం దాటింది. దక్షిణ కోస్తాంధ్రపై భయానక ప్రభావం చూపుతున్న ఈ తుపాను వల్ల గంటకు 120 కి.మీ వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచాయి. ఏపీ, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో లక్షలాది మంది సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలివెళ్లగా, పలు విమానాలు, రైళ్లు సైతం రద్దయ్యాయి.
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర తుపాను 'మురసు' (Cyclone Murasu) దక్షిణ కోస్తాంధ్రను గజగజ వణికిస్తోంది. ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు సమీపంలో మంగళవారం తెల్లవారుజామున ఒంటిగంట సమయంలో ఈ తుపాను తీరం దాటినట్లు భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) వెల్లడించింది. నెల్లూరు, నర్సాపూర్ మధ్య తీరం దాటిన ఈ తుపాను వల్ల తీర ప్రాంతాల్లో బీభత్సమైన గాలులు, కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 100 నుంచి 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచాయని, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇవి గంటకు 120 కిలోమీటర్ల గరిష్ట వేగాన్ని తాకాయని అధికారులు తెలిపారు. ఉదయం 4 గంటలకు విడుదల చేసిన బులెటిన్లో తుపాను కేంద్రబిందువు ఏపీ తీరాన్ని పూర్తిగా దాటినట్లు వాతావరణ కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.
వారం వ్యవధిలోనే 'అర్నబ్' తుఫాను తర్వాత మళ్లీ 'మురసు' రావడంతో తూర్పు తీర ప్రాంత ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు.
మురసు తుపాను.. ఏపీ, ఒడిశాల్లో భారీగా తరలింపు చర్యలు
తుపాను ముప్పును ముందే ఊహించిన ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా ప్రభుత్వాలు యుద్దప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ప్రాంతాల నుంచి వేలాది మందిని సహాయ పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు.
మరోవైపు ఒడిశాలోని ఐదు ముంపు జిల్లాల నుంచి సోమవారం సాయంత్రానికి ఏకంగా 1.6 లక్షల మందికి పైగా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్లారు. ఒక్క గంజాం జిల్లా నుంచే 1.5 లక్షల మందిని తరలించడం గమనార్హం.
మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పరిస్థితిని నిరంతరం సమీక్షిస్తున్నారు. అధికార యంత్రాంగం నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ప్రాణ నష్టం జరగకుండా పునరావాస చర్యలు వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. విద్యుత్ వ్యవస్థకు గండిపడితే తక్షణమే పునరుద్ధరించడానికి 31,000 విద్యుత్ స్తంభాలను సిద్ధం చేశారు. పంట నష్టం, రహదారులు, ఇళ్ల ధ్వంసంపై అధికారులు ప్రస్తుతం అంచనా వేస్తున్నారు.
మురసు తుపాను.. పలు విమానాలు, రైళ్లు రద్దు!
మురసు తుపాను ధాటికి రవాణా వ్యవస్థ స్తంభించిపోయింది. వాతావరణం దెబ్బతినడంతో సోమవారం విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, చెన్నై విమానాశ్రయాల పరిధిలో దాదాపు 30 దేశీయ విమాన సర్వీసులను రద్దు చేశారు.
ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే తొమ్మిది రైలు సర్వీసులను రద్దు చేసింది. ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణాలను ప్లాన్ చేసుకునే ముందు ఎయిర్లైన్స్, రైల్వే అధికారిక సమాచారాన్ని సరిచూసుకోవాలని సూచించారు.
మురసు తుపాను.. విస్తారంగా వర్షాలు, ఇరు రాష్ట్రాలకు హెచ్చరిక!
తుపాను తీరం దాటి బలహీనపడుతూ భూభాగంలోకి ప్రవేశిస్తుండటంతో కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ జిల్లాల్లో ఇవాళ, రేపు అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
పొరుగున ఉన్న తెలంగాణలో కూడా పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది. తమిళనాడు, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాలకు కూడా వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ జారీ చేసింది. బాపట్ల, కృష్ణా, ప్రకాశం జిల్లాల్లో సముద్ర మట్టం 1 నుంచి 1.5 మీటర్ల ఎత్తు వరకు ఎగసిపడే అవకాశం ఉండటంతో మత్స్యకారులు ఎవరూ సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లవద్దని హెచ్చరించింది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More