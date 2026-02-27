Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    డిప్యూటీ తహసీల్దార్ లవ్ మ్యారేజ్.. రాత్రికల్లా రాళ్లతో కొట్టి చంపిన అన్నలు

    ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో దారుణం జరిగింది. కులాంతర వివాహం చేసుకుందనే కోపంతో చెల్లె భర్తను కొట్టి చంపారు అన్నలు. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది.

    Updated on: Feb 27, 2026 12:07 PM IST
    By Anand Sai, Konaseema
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఏపీలో పరువు హత్య కలకలం రేపుతోంది. చెల్లెలు కులాంతర వివాహం చేసుకుందనే కోపంతో ఆమె భర్తను అన్నలు దారుణంగా రాళ్లతో కొట్టి చంపేశారు. మరీ కిరాతకంగా హతమార్చారు. ఉదయం పెళ్లిచేసుకోగా.. రాత్రివరకు చెల్లెలి భర్తను కొట్టి చంపేశారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెల్తే..

    కోనసీమలో పరువు హత్య
    కోనసీమలో పరువు హత్య

    కోనసీమ జిల్లా మండపేట మండలం వేములపల్లి గ్రామంలో ఒక యువకుడిని రాళ్లతో కొట్టి దారుణంగా హత్య చేసిన ఘటన బయటకు వచ్చింది. మృతుడు సూర్యప్రకాష్‌గా గుర్తించారు. అన్నవరం ఆలయంలో సంధ్య అనే మహిళను వివాహం చేసుకున్నాడు. మహిళ కుటుంబ సభ్యుల ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఈ వివాహం జరిగింది. ఇదే పరువు హత్యకు కారణమైంది.

    పోలీసుల ప్రాథమిక నివేదిక ప్రకారం, మేడపాడు గ్రామానికి చెందిన సంధ్య ప్రస్తుతం రాయవరంలో డిప్యూటీ తహశీల్దార్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ద్వారపూడికి చెందిన సూర్యప్రకాశ్ రావు బట్టల వ్యాపారం చేస్తుంటారు. వీరిద్దరూ క్లాస్‌మేట్స్.. కొంతకాలంగా ఇద్దరూ ప్రేమించుకుంటున్నారు. అయితే వీరి కులాలు వేరు. దీంతో సంధ్య కుటుంబ సభ్యులు పెళ్లికి ఒప్పుకోలేదు. తమ సోదరి ప్రేమ వివాహం చేసుకోవాలని తీసుకున్న నిర్ణయంపై ఆమె సోదరులు కోపంగా ఉన్నారు.

    అయినప్పటికీ ప్రేమికులు ఎలాగైనా పెళ్లిచేసుకోవాలని భావించారు. ఈ క్రమంలోనే అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. ఈ విషయం తెలిసిన సంధ్య అన్నయ్యలు చంద్రపాల్, గిరిబాబు ఎలాగైనా సూర్యప్రకాష్‌ను చంపేయాలని అనుకున్నారు.

    గురువారం అర్ధరాత్రి సూర్యప్రకాష్ ఇంటికి వెళ్లి ఆయనపై దాడి చేశారు. గొడవ పెద్దగా అయింది. సూర్యప్రకాష్‌ను రాళ్లతో కొట్టి చంపేశారు. అరుపులు విని స్థానికులు వచ్చారు. కానీ అప్పటికే సూర్యప్రకాష్ చనిపోయాడు. నిందితులకు దేహశుద్ధి చేసి పోలీసులకు అప్పగించారు. పోలీసులు ఘటన స్థలాన్ని పరిశీలన చేశారు. నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/డిప్యూటీ తహసీల్దార్ లవ్ మ్యారేజ్.. రాత్రికల్లా రాళ్లతో కొట్టి చంపిన అన్నలు
    News/Andhra Pradesh/డిప్యూటీ తహసీల్దార్ లవ్ మ్యారేజ్.. రాత్రికల్లా రాళ్లతో కొట్టి చంపిన అన్నలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes