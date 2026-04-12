Road Accident : ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. బీఎండబ్ల్యూ కారు నుజ్జు.. నుజ్జు.. న్యాయవాది మృతి
Road Accident : ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. న్యాయవాది ప్రయాణిస్తున్న కారుపై గ్యాస్ ట్యాంకర్ బోల్తా పడింది. దీంతో కారు నుజ్జు నుజ్జు అయింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కీసర టోల్ గేట్ సమీపంలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒక వ్యక్తి మృతి చెందాడు. అతను ప్రయాణిస్తున్న బీఎండబ్ల్యూ కారుపై గ్యాస్ ట్యాంకర్ బోల్తా పడటమే దీనికి కారణం. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..
నివేదికల ప్రకారం.. ఎన్టీఆర్ జిల్లా కీసర టోల్ప్లాజా వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో న్యాయవాది బి.శ్రీనివాసరావు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం పాలయ్యారు. అతివేగంతో వచ్చిన గ్యాస్ ట్యాంకర్ డివైడర్ను ఎక్కి, శ్రీనివాసరావు ప్రయాణిస్తున్న బీఎండబ్ల్యూ కారుపై బోల్తా పడింది. దీంతో వాహనం పూర్తిగా నలిగిపోయింది... నుజ్జు.. నుజ్జు అయింది. ఐదు క్రేన్ల సహాయంతో అతికష్టం మీద ట్రక్కును పక్కకు తొలగించి మృతదేహాన్ని వెలికితీశారు.
హైదరాబాద్ వైపు వెళ్తున్న ట్యాంకర్ డ్రైవర్ బ్రేకులు ఫెయిల్ అవ్వడంతో వాహనంపై నియంత్రణ కోల్పోయాడు. దీంతో ఆ వాహనం డివైడర్ ఢీకొని కారుపై పడింది. టోల్ గేట్ సిబ్బంది ఈ ఘటన గురించి పోలీసులకు సమాచారం అందించిన వెంటనే సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు. నుజ్జునుజ్జు అయిన కారు నుంచి మృతదేహాన్ని వెలికితీయడానికి ముందు, క్రేన్లు, జేసీబీ సహాయంతో రెండు గంటల పాటు ప్రయత్నాలు చేశారు.
ఈ ఘటన జరిగినప్పుడు బాధితుడు న్యాయవాది బి. శ్రీనివాసరావు విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాడు. ప్రమాద స్థలం వద్ద భారీగా జనాలు గుమిగూడటంతో, ట్రాఫిక్కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.
