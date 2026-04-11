MMTS : హైదరాబాద్-యాదగిరిగుట్ట ఎంఎంటీఎస్, కొమురవెల్లి రైల్వేస్టేషన్పై కీలక అప్డేట్!
MMTS : హైదరాబాద్-యాదగిరిగుట్ట ఎంఎంటీఎస్పై కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి కీలక అప్డేట్ ఇచ్చారు. కొమురవెల్లి రైల్వే స్టేషన్పై మాట్లాడారు.
హైదరాబాద్ను యాదగిరి గుట్ట పుణ్యక్షేత్రంతో అనుసంధానించే ఎంఎంటీఎస్ సేవల రెండో దశకు రూ.500 కోట్ల కేటాయింపును కేంద్రం పరిశీలిస్తోందని కేంద్ర మంత్రి జి.కిషన్ రెడ్డి ప్రకటించారు. మల్లన్న స్వామి ఆలయం సమీపంలో ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కొమురవెల్లి మల్లన్న రైల్వే స్టేషన్ను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ త్వరలో ప్రారంభించనున్నారని తెలిపారు.
హైదరాబాద్ జిల్లా అభివృద్ధి సమన్వయ, పర్యవేక్షణ కమిటీ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించిన అనంతరం విలేకరులతో కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడారు. కొమురవెల్లి.. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లా, ఇతర తెలంగాణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తులకు సురక్షితమైన, సరసమైన ప్రవేశాన్ని కల్పిస్తూ వారి ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేస్తుందని కిషన్ రెడ్డి అన్నారు.
నగరంలో కొత్త కేంద్ర సంస్థల ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారం అందించాలని కిషన్ రెడ్డి కోరారు. అలాగే రవాణా శాఖ సహకారంతో అత్యాధునిక ఆడిటోరియం నిర్మించే ప్రణాళికలను వెల్లడించారు. ఇందుకోసం స్థల సందర్శన జరగనుందన్నారు.
హైదరాబాద్ వేగంగా ఒక కీలక వ్యూహాత్మక మెట్రో నగరంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని కిషన్ రెడ్డి అన్నారు. శాస్త్రీయ విద్య, పరిశోధన, ఐటీకి కేంద్రంగా నగరానికి ఉన్న సుస్థిర పాత్రను మరింత పటిష్టం చేస్తూ, రాబోయే జాతీయ విజ్ఞాన కేంద్రం తదుపరి పరిశోధనలకు ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేస్తుందని నొక్కి చెప్పారు.
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజనం, పాఠ్యపుస్తకాలు, యూనిఫాంలు, స్మార్ట్ క్లాసులు, డిజిటల్ తరగతి గదులతో సహా పలు సౌకర్యాలను కేంద్రం బలోపేతం చేస్తోందని కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. హైదరాబాద్ జిల్లాలోని ప్రతి పాఠశాలకు ఇవి అందాలని అన్నారు. ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో డయాలసిస్ కేంద్రాలు, టీకా కార్యక్రమాలు, ప్రజారోగ్య పరిరక్షణ కోసం నగరంలోని ఆసుపత్రులకు పరికరాలు అందుతున్నాయన్నారు. వీటి సమర్థవంతమైన అమలు కోసం పటిష్టమైన పర్యవేక్షణ అవసరమని కిషన్ రెడ్డి నొక్కి చెప్పారు.
ఈ సమావేశానికి హైదరాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ హరిచందన దాసరి, జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్.వి. కర్ణన్, మెట్రో వాటర్ బోర్డు అధికారులు, ఇతర శాఖల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు.
'లబ్ధిదారుల సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, కేంద్ర పథకాలను సమయానుకూలంగా, సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి శాఖల మధ్య మెరుగైన సమన్వయం ఉండేలా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించాను. ప్రాజెక్టుల అమలుకు అవసరమైన అన్ని రకాల మద్దతు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చాను. ఈ సమావేశంలో పాల్గొని సూచనలు ఇచ్చిన గౌరవ సభ్యులకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను.' అని కిషన్ రెడ్డి అన్నారు.
