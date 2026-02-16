Edit Profile
    AP EAPCET 2026 : ఏపీ ఈఏపీసెట్ అప్జేట్ - సిలబస్ విడుదల, ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

    ఏపీ ఈఏపీసెట్ - 2026 ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. తాజాగా సిలబస్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. https://cets.apsche.ap.gov.in/ వెబ్ సైట్ నుంచి సిలబస్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.  

    Published on: Feb 16, 2026 5:10 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    రాష్ట్రంలోని ఇంజినీరింగ్, వ్యవసాయ, ఫార్మసీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఈఏపీసెట్‌ పరీక్ష - 2026 దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. మార్చి 7వ తేదీ వరకు దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తారు. ఇదిలా ఉంటే అధికారులు మరో అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఇంజినీరింగ్, ఫార్మసీ - అగ్రికల్చర్ ఎగ్జామ్ కు సంబంధించిన సిలబస్ ను విడుదల చేశారు.

    ఏపీ ఈఏపీసెట్ - 2026 (istock)
    ఏపీ ఈఏపీసెట్ - 2026 (istock)

    AP EAPCET 2026 సిలబస్ - ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

    1. అభ్యర్థులు ముందుగా https://cets.apsche.ap.gov.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
    2. హోం పేజీలోని సిలబస్ పై క్లిక్ చేయాలి.
    3. ఇక్కడ ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్, అగ్రికల్చర్ - ఫార్మసీ స్ట్రీమ్ ఆప్షన్ కనిపిస్తాయి.
    4. మీరు ఏ పరీక్షకు ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఆ స్ట్రీమ్ లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
    5. సిలబస్ వివరాలతో కూడిన పీడీఎఫ్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
    6. ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా సిలబస్ కాపీని పొందవచ్చు.

    ఏపీ ఈఏపీసెట్ - 2026 దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఇంటర్ పూర్తి అయిన వారితో పాటు ప్రస్తుతం ఇంటర్మీడియట్ సెకండియర్ పరీక్షలు రాసే విద్యార్థులు కూడా అర్హులవుతారు.ఈ పరీక్షను ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి తరఫున జేఎన్‌టీయూ కాకినాడ, నిర్వహిస్తోంది.

    ఏపీ ఈఏపీసెట్ 2025 - దరఖాస్తు విధానం

    • అభ్యర్థులు https://cets.apsche.ap.gov.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
    • హోం పేజీలోని ఫీజు పేమెంట్ ఆప్షన్ పై నొక్కి నిర్ణయించిన ఫీజును చెల్లించాలి.
    • ఫీజు చెల్లింపు వివరాల ఆధారంగా అప్లికేషన్ ఫారమ్ ను పూర్తి చేయవచ్చు.
    • ఇక్కడ పేమెంట్ రిఫరెన్స్ ఐడీ, క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్, మొబైల్ నెంబహర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను నమోదు చేయాలి. సబ్మిట్ చేస్తే అప్లికేషన్ ఫారమ్ ఓపెన్ అవుతుంది.
    • ఇక్కడ మీ పూర్తి వివరాలతో పాటు ఫొటో, సంతకం అప్ లోడ్ చేయాలి.
    • చివరగా సబ్మిట్ చేస్తే మీ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తవుతుంది. ఈ నెంబర్ ఆధారంగా హాల్ టికెట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
    • ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ పై నొక్కి మీ రిజిస్ట్రేషన్ కాపీని పొందవచ్చు.

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి ఏపీ ఈఏపీసెట్ ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్ సిలబస్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి ఏపీ ఈఏపీసెట్ బైపీసీ స్ట్రీమ్ సిలబస్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు

