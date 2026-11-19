అక్వాన్ తుపానుతో పంటలపై ప్రభావం.. రైతులకు అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ సూచనలు
అక్వాన్ తుపాను నేపథ్యంలో రైతులకు ఆచార్య ఎన్.జి. రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం కీలక సూచనలు చేసింది. ముందుజాగ్రత్తలు తీసుకుని పంటలను కాపాడుకోవాలని తెలిపింది.
నవంబర్ 20న అక్వాన్ తుపాను ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని దాటనున్న నేపథ్యంలో రైతులు ముందుజాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆచార్య ఎన్.జి. రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం(ANGRAU) రైతులకు సలహాలను జారీ చేసింది. అక్వాన్ తుపాను గంటకు 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు, భారీ వర్షాలు కురిపించి, నీరు నిలిచిపోయేలా చేస్తుందని భారత వాతావరణ శాఖ(IMD) అంచనా వేసింది.
తీరప్రాంతంలోని రైతులు ఇప్పటికే వరుసగా వచ్చిన అర్నాబ్, మురసు తుపానుల కారణంగా నిలబడి ఉన్న పంటలకు నష్టం వాటిల్లింది. సరైన నీటి వ్యవస్థ, సురక్షితమైన నిల్వను ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా రైతులు నిలబడి ఉన్న పంటలను, కోసిన పంటలను కాపాడుకోవాలని ANGRAU వైస్-ఛాన్సలర్ పి.వి.సత్యనారాయణ అన్నారు.
నారుమడి నుండి కోత దశ వరకు ఉన్న వరి పంటకు, పొలంలోని అదనపు నీటిని తీసివేయాలని విశ్వవిద్యాలయం రైతులకు సూచించింది. పొలాలను దున్నేటప్పుడు, నీటిని తీసివేసిన తర్వాత ఎకరానికి 20 కిలోల యూరియా, 20 కిలోల మ్యూరియేట్ ఆఫ్ పొటాష్ను వేయవచ్చని తెలిపింది. ధాన్యం రంగు మారడం, ధాన్యం కుళ్ళు, బూజు తెగులు నివారణకు ఎకరానికి 200 మిల్లీలీటర్ల ప్రొపికోనజోల్ వాడాలని సిఫార్సు చేసింది యూనివర్సిటీ.
రైతులు పూత దశలో, గింజలు నిండుతున్న పంటలను, పంటలు నేలకొరగడం, గింజలు ఖాళీగా ఉండటం వంటి వాటిని గమనిస్తూ ఉండాలి. వాతావరణం అనుకూలించినప్పుడు పండిన పొలాలను కోయాలి. కోసిన కంకులను టార్పాలిన్లతో కప్పి, నూర్చిన ధాన్యాన్ని వెంటనే ఆరబెట్టాలి. ఆరబెట్టడం రెండు మూడు రోజులు ఆలస్యమైతే, మొలకలు రాకుండా, రంగు మారకుండా నివారించడానికి ప్రతి క్వింటాల్ ధాన్యానికి 1 కిలో ఉప్పు, 20 కిలోల ఎండు పొట్టు కలపాలని సలహా ఇచ్చింది.
అతిగా నీరు నిలిచిపోయి, కుళ్లిపోతున్న పంటలను తొలగించాలి. మొక్కజొన్న, చిరుధాన్యాల విషయానికొస్తే.. రైతులు పండిన పంటలను వెంటనే కోసి, కాలువలను శుభ్రం చేసి, తుపాను తగ్గుముఖం పట్టి, నేల పరిస్థితులు మెరుగుపడే వరకు రబీ విత్తనాలను వాయిదా వేయాలి.
కోసిన కంకులను సురక్షిత ప్రదేశాలకు తరలించాలి. నిల్వ చేయడానికి ముందు, మొక్కజొన్న ధాన్యాన్ని 12 శాతం నుండి 13 శాతం తేమకు, ఇతర చిరుధాన్యాలను 10 శాతం నుండి 12 శాతం తేమకు ఆరబెట్టాలి. పత్తి రైతులు చేనులో నుంచి నీటిని పూర్తిగా తీసివేయాలి, తడిగా ఉన్న పత్తి కాయలను ఏరడం మానుకోవాలి, వర్షాలు తగ్గిన తర్వాత ఎండిన, రంగు మారిన పత్తి కాయలను కోయాలి.
శనగ, మినుములు, పెసలు, కందుల పొలాలకు వెంటనే.. నీటిపారుదల సౌకర్యం అవసరం అని గుర్తుంచుకోవాలి. ఎందుకంటే నీరు నిలవడం వల్ల వేరు కుళ్ళు, ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారడం, పువ్వులు, కాయలు రాలిపోవడం, దిగుబడి నష్టం సంభవించవచ్చు.
వేరుశనగ రైతులు వర్షాలు ఆగిపోయిన తర్వాత వేరు, ఆకు మచ్చల తెగుళ్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండి మొక్కల రక్షణ చర్యలను తీసుకోవాలి. బలమైన గాలులు, వర్షాల సమయంలో ఎరువులు లేదా పురుగుమందులను పిచికారీ చేయవద్దని ఆచార్య ఎన్.జి. రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం హెచ్చరించింది. తెగులు లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు, తగినంత మోతాదులో మాత్రమే రసాయనాలను ఉపయోగించాలని రైతులకు విజ్ఞప్తి చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More