Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రైతులు ఆందోళన చెందొద్దు.. తడిసిన ధాన్యాన్ని తప్పకుండా కొంటాం : మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్

    అకాల వర్షాల వల్ల ధాన్యం తడిసి నష్టపోయిన తెలంగాణ రైతులకు ఊరటనిచ్చేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తడిసిన ధాన్యాన్ని కొంటామని మంత్రి ఉత్తమ్ అన్నారు.

    Published on: May 27, 2026 10:11 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    అకాల వర్షాల వల్ల ధాన్యం తడిసిపోయి ఆందోళన చెందుతున్న తెలంగాణ రైతులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఉపశమనం కలిగించింది. కొనుగోలు కేంద్రాలకు (ఐకేపీ సెంటర్లు) రైతులు తీసుకొచ్చే తడిసిన ధాన్యాన్ని సైతం నిబంధనల ప్రకారం పూర్తిగా కొనుగోలు చేస్తామని, అన్నదాతలు ఎలాంటి అపోహలు, ఆందోళనలు పెట్టుకోవద్దని రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

    మంత్రి ఉత్తమ్
    మంత్రి ఉత్తమ్

    ఇప్పటికే కురిసిన అకాల వర్షాల వల్ల తడిసిన సుమారు 9,214 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని అత్యంత వేగంగా సేకరించి, బాయిల్డ్ రైస్ మిల్లులకు విజయవంతంగా తరలించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో ధాన్యం కొనుగోళ్ల తాజా పరిస్థితి, వర్షాల ప్రభావంపై ఒక ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం జరిగింది. ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, పౌర సరఫరాల మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, ఇతర మంత్రివర్గ సహచరులు కలిసి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావుతో పాటు రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, పోలీస్, రవాణా శాఖల ఉన్నతాధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.

    ఈ సందర్భంగా మంత్రి ఉత్తమ్ మాట్లాడారు. 'రాష్ట్రంలో రైతులకు నష్టం కలిగించే ఏ చిన్న విషయాన్నైనా ప్రభుత్వం సహించబోదు. క్షేత్రస్థాయిలో రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రతి సమస్యను ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరిస్తున్నాం.' అని పేర్కొన్నారు.

    ప్రస్తుత రబీ (యాసంగి) సీజన్‌లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం రికార్డు స్థాయిలో 75 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని సేకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న కొనుగోలు కేంద్రాలకు 66.75 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం వచ్చింది. వచ్చిన దాంట్లో 57 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొనుగోళ్లను అధికారులు ఇప్పటికే పూర్తి చేశారు.

    ఈ కొనుగోళ్ల ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు 8.15 లక్షల మంది రైతులు లబ్ధి పొందారు. కొనుగోలు చేసిన ధాన్యానికి గాను రైతుల ఖాతాల్లోకి రికార్డు స్థాయిలో రూ. 10,097 కోట్లను ప్రభుత్వం నేరుగా జమ చేసింది.

    మొత్తం కొనుగోలు చేసిన 57 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యంలో.. సాధారణ రకం (దొడ్డు బియ్యం రకాలు): 44.67 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు, సన్న రకాలు 12.33 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులుగా ఉన్నాయి.

    కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద ధాన్యం నిల్వలు పేరుకుపోకుండా, వర్షానికి తడిసిపోకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం రవాణా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఇసుక రవాణా చేసే లారీలను తాత్కాలికంగా ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలకు మళ్లించాలని రవాణా శాఖను ఆదేశించింది. ఈ లారీల ద్వారా కేంద్రాల నుండి రైస్ మిల్లులకు ధాన్యాన్ని వేగంగా తరలిస్తున్నారు. దీనివల్ల లోడింగ్, అన్‌లోడింగ్ సమస్యలు తగ్గుముఖం పట్టాయి.

    రైతులకు పౌర సరఫరాల శాఖ ఇప్పటికే ముఖ్య సూచనలు చేసింది. ధాన్యంలో తేమ శాతం నిబంధనల ప్రకారం ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ అకాల వర్షానికి తడిస్తే, కేంద్రాల వద్ద ఉన్న టార్పాలిన్ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. కొనుగోళ్లలో ఏవైనా ఇబ్బందులు ఎదురైతే ప్రతి జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో ఏర్పాటు చేసిన కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లను లేదా స్థానిక వ్యవసాయ అధికారులను సంప్రదించవచ్చు.

    రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తూ, గన్ని బ్యాగుల కొరత లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది. దళారులను నమ్మి తక్కువ ధరకు ధాన్యాన్ని అమ్ముకోవద్దని పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ రైతులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/Telangana/రైతులు ఆందోళన చెందొద్దు.. తడిసిన ధాన్యాన్ని తప్పకుండా కొంటాం : మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్
    Home/Telangana/రైతులు ఆందోళన చెందొద్దు.. తడిసిన ధాన్యాన్ని తప్పకుండా కొంటాం : మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes