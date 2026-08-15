Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Independence Day : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ సంబరాలు

    Independence Day : ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో స్వాతంత్య్ర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు జెండాను ఎగురవేశారు.

    Updated on: Aug 15, 2026, 10:26:38 IST
    By Anand Sai
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తెలుగు నేలపై స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా, దేశభక్తి ఉప్పొంగేలా జరిగాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాలు అధికారికంగా నిర్వహించిన 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ కార్యక్రమాల్లో ముఖ్యమంత్రులు జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేశారు.

    తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా స్వాతంత్య్ర వేడుకలు
    తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా స్వాతంత్య్ర వేడుకలు

    ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారిగా అధికారిక స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ సంబరాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. రాయపూడిలోని పరేడ్ గ్రౌండ్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ వేడుకలకు స్వర్ణాంధ్ర-2047 అనే ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతతో రూపుదిద్దారు.

    సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు గుండా ప్రత్యేక బుల్లెట్ ఎస్కార్ట్ కాన్వాయ్‌తో సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు పరేడ్ గ్రౌండ్‌కు చేరుకున్నారు. వేదిక వద్ద ముఖ్యమంత్రికి ఆంధ్రప్రదేశ్ డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా, ఇతర ఉన్నతాధికారులు పుష్పగుచ్ఛాలతో అధికారికంగా స్వాగతం పలికారు.

    అనంతరం జాతీయ జెండాను ఎగురవేసిన సీఎం చంద్రబాబు, త్రివర్ణ పతాకానికి వందనం చేశారు. ఏపీఎస్‌పీ, సీఆర్‌పీఎఫ్, ఎన్‌సీసీ క్యాడెట్లతో పాటు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన కర్ణాటక పోలీసు దళం నిర్వహించిన మార్చ్ పాస్ట్ వందనాన్ని ఆయన స్వీకరించి, పోలీసు దళాల సన్నద్ధతను సమీక్షించారు.

    స్వాతంత్ర్యం అనేది వేలాది మంది మహనీయులు తమ జీవితాలను త్యాగం చేసి మనకు అందించిన అమూల్యమైన కానుక అని చంద్రబాబు అన్నారు. వారి త్యాగాలను స్మరించుకోవడంతో పాటు, దేశాన్ని మరింత ఉన్నత శిఖరాలకు చేర్చడమే మనం వారికి ఇచ్చే నిజమైన నివాళి చెప్పారు.

    'దేశం మనకు ప్రాథమిక హక్కులు, గుర్తింపు, సమాజంలో గౌరవాన్ని అందించింది. అందువల్ల దేశం నాకు ఏమి చేసింది? అని ప్రశ్నించే కంటే, నా దేశం కోసం నేను ఏమి చేయగలను? అని ప్రతి పౌరుడు ఆలోచించినప్పుడే దేశాభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది.' అని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

    నా దేశం.. నా బాధ్యత అనే సంకల్పంతో ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు సాగాలని, మనమందరం ఐక్యంగా అడుగులు వేసినప్పుడే అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించగలమని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో ముందంజలో ఉంచేందుకు ప్రణాళికాబద్ధంగా అడుగులు వేస్తున్నామని, ఈ మహత్తర యజ్ఞంలో యువత, ఉద్యోగులు, పౌరులు అంతా కలిసికట్టుగా శ్రమించాలని కోరారు.

    'కేవలం స్వాతంత్య్రం పొందడమే కాదు.. ఆ స్వాతంత్ర్యం నుంచి సమృద్ధి వైపు, సాధారణ వికాసం నుంచి మహా వైభవం వైపు మన రాష్ట్రం, దేశం పయనించాలి. ఈ చారిత్రాత్మక మార్పులో ప్రతి పౌరుడూ భాగస్వామి కావాలి.' అని చంద్రబాబు అన్నారు.

    హైదరాబాద్‌లో కోలాహలంగా వేడుకలు

    తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్‌లోనూ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ సంబరాలు మిన్నంటాయి. చారిత్రాత్మక గోల్కొండ కోట/పబ్లిక్ గార్డెన్స్ వేదికగా నిర్వహించిన అధికారిక కార్యక్రమంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేశారు.

    పతాకావిష్కరణ అనంతరం సాయుధ బలగాలు, తెలంగాణ స్టేట్ స్పెషల్ పోలీస్ దళాల నుంచి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ముఖ్యమంత్రి, తెలంగాణ అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతోందని, ప్రజా పాలనలో సంక్షేమం, అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేస్తున్నామని పునరుద్ఘాటించారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/Andhra Pradesh/Independence Day : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ సంబరాలు
    Home/Andhra Pradesh/Independence Day : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ సంబరాలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes