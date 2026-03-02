విశాఖ నుంచి చర్లపల్లి, కొల్లంకు కొత్త ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు.. ఈ వారాల్లో నడుస్తాయ్!
Railway Updates : విశాఖ నుంచి కొత్త రైలు సర్వీసులను ప్రకటించింది భారతీయ రైల్వే. చర్లపల్లి, కొల్లంకు ఈ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు నడుస్తాయి.
ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ అంతటా కనెక్టివిటీని మెరుగుపరుస్తూ చర్లపల్లి, కొల్లంలను కలుపుతూ రెండు కొత్త ఎక్స్ప్రెస్ రైలు సర్వీసులను ప్రవేశపెడుతున్నట్లు భారతీయ రైల్వే ప్రకటించింది. పెరుగుతున్న ప్రయాణికుల డిమాండ్ను తీర్చడానికి ప్రస్తుత రైళ్లకు అదనంగా ఈ కొత్త సర్వీసులు నడుస్తాయి.
- రైలు నంబర్ 18501 విశాఖపట్నం-కొల్లం ఎక్స్ప్రెస్ మంగళవారం ఉదయం 8.20 గంటలకు విశాఖపట్నం నుండి బయలుదేరి, ఉదయం 8.50 గంటలకు దువ్వాడ చేరుకుంటుంది(ఉదయం 8.52 గంటలకు బయలుదేరుతుంది), బుధవారం మధ్యాహ్నం 2.50 గంటలకు కొల్లం చేరుకుంటుంది.
- తిరుగు ప్రయాణంలో రైలు నెం. 18502 కొల్లం - విశాఖపట్నం ఎక్స్ప్రెస్ బుధవారం సాయంత్రం 5.20 గంటలకు కొల్లం నుండి బయలుదేరుతుంది. మరుసటి రోజు రాత్రి 9.50 గంటలకు దువ్వాడ చేరుకుంటుంది(రాత్రి 9.52 గంటలకు బయలుదేరుతుంది), రాత్రి 11 గంటలకు విశాఖపట్నం చేరుకుంటుంది.
- అదేవిధంగా రైలు నంబర్ 17065 చర్లపల్లి-షాలిమార్ ఎక్స్ప్రెస్ మంగళవారం ఉదయం 7.15 గంటలకు చర్లపల్లి నుండి బయలుదేరి, సాయంత్రం 7.53 గంటలకు దువ్వాడ చేరుకుంటుంది (రాత్రి 7.55 గంటలకు బయలుదేరుతుంది), బుధవారం ఉదయం 11.20 గంటలకు షాలిమార్ చేరుకుంటుంది.
- తిరుగు ప్రయాణంలో రైలు నెం. 17066 షాలిమార్ - చర్లపల్లి ఎక్స్ప్రెస్ బుధవారం మధ్యాహ్నం 12.50 గంటలకు షాలిమార్ నుండి బయలుదేరి, మరుసటి రోజు ఉదయం 5.55 గంటలకు దువ్వాడ చేరుకుంటుంది(ఉదయం 5.57 గంటలకు బయలుదేరుతుంది), గురువారం సాయంత్రం 7 గంటలకు చర్లపల్లి చేరుకుంటుంది.
హోలీ ప్రత్యేక రైళ్లు
ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే హోలీకి 132 ప్రత్యేక రైళ్లను నడపనుంది. దీనితోపాటుగా భారతదేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల నుండి మరో 150 ప్రత్యేక రైళ్లు ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే పరిధి గుండా వెళతాయి. ఈ ప్రాంత ప్రజలు రద్దీగా ఉండే పండుగ సమయంలో సీట్లు దొరకడం కష్టం. ప్రత్యేక రైళ్లతో సజావుగా ప్రయాణించడం సులభం అవుతుంది. ఈ అదనపు రైళ్లతో రద్దీ తగ్గుతుందని, ప్రయాణికులకు తక్కువ సమస్యలు ఉంటాయని రైల్వే అంచనా వేస్తోంది.
ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే నుండి బయలుదేరే ప్రధాన ప్రత్యేక రైలు మార్గాలు భువనేశ్వర్-యశ్వంత్పూర్, భువనేశ్వర్-ధన్బాద్, సంబల్పూర్-ఈరోడ్, పూరి-పాట్నా ఉన్నాయి. విశాఖపట్నం నుండి తిరుపతి, షాలిమార్, చెర్లపల్లి, SMVT బెంగళూరు వైపు ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపుతున్నారు. పండుగ సమయంలో వేలాది మంది ఈ మార్గాలలో ప్రయాణిస్తారు.
భువనేశ్వర్-యశ్వంత్పూర్, విశాఖపట్నం-తిరుపతి, విశాఖపట్నం-షాలిమార్, విశాఖపట్నం-SMVT బెంగళూరు, భువనేశ్వర్-ధన్బాద్, పూరీ-పాట్నా వంటి రూట్లకు పండుగ సమయంలో భారీ డిమాండ్ ఉంది. ప్రయాణికులకు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి, విషయాలను క్రమబద్ధంగా ఉంచడానికి అదనపు రైల్వే రక్షణ దళం (RPF) సిబ్బంది, వాణిజ్య కార్మికులను కూడా నియమించారు. ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణాలను ప్లాన్ చేసుకునే ముందు అధికారిక రైల్వే వెబ్సైట్లలో రైలు షెడ్యూల్లు, సీట్ల లభ్యత, ఇతర వివరాలను తనిఖీ చేయాలి.