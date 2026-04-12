IRCTC Pilgrimage Tourism : తెలుగువారి కోసం ఐఆర్సీటీసీ 4 తీర్థయాత్ర ప్యాకేజీలు.. సమ్మర్లో ఏ తేదీల్లో ఉన్నాయ్!
IRCTC Pilgrimage Tourism Packages : ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ నుంచి తీర్థయాత్రలకు వెళ్లాలనుకునేవారి కోసం ఐఆర్సీటీసీగుడ్న్యూస్ చెప్పింది. పలు ప్యాకేజీలను ప్రకటించింది. ఇవి సమ్మర్ హాలీడేస్ దగ్గరలోనే ఉన్నాయి.
బడ్జెట్ ధరలో ఐఆర్సీటీసీ పలు టూర్ ప్యాకేజీలను అందిస్తోంది. మధ్యతరగతివారు కూడా ఈ ప్యాకేజీల్లో టూర్లు తిరిగిరావొచ్చు. దేశంలో ముఖ్యమైన ప్రదేశాలకు ఈ టూర్స్ ప్లాన్ చేస్తుంటారు. అయితే తీర్థయాత్ర పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్(ఐఆర్సీటీసీ) తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన భక్తుల కోసం నాలుగు ప్రత్యేక 'భారత్ గౌరవ్ టూరిస్ట్ రైలు' ప్యాకేజీలను ప్రకటించింది.
ఈ రైళ్లు ఏప్రిల్ 14 నుండి జూన్ 12 మధ్య సికింద్రాబాద్ నుండి నడవనున్నాయి. గుంటూరులో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఈ వివరాలను వెల్లడిస్తూ.. జాయింట్ జనరల్ మేనేజర్ (టూరిజం) డి.ఎస్.జీ.పీ.కిషోర్ మాట్లాడారు. భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలకు భక్తులకు ఒక సమగ్రమైన, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందించడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యమని తెలిపారు.
మొదటి ప్యాకేజీ అయిన అయోధ్య–కాశీ: బైద్యనాథ్ ధామ్ దర్శన యాత్ర(SCZBG56) ఏప్రిల్ 28 నుండి మే 7 వరకు కొనసాగుతుంది. ఇది పూరి, కోణార్క్, బైద్యనాథ్ ధామ్, వారణాసి, అయోధ్య, ప్రయాగ్రాజ్ క్షేత్రాలను కవర్ చేస్తుంది.
దీని తర్వాత మే 12 నుండి మే 21 వరకు 'హరిద్వార్–మాతా వైష్ణో దేవి–ఋషికేశ్ యాత్ర' (SCZBG57) ఉంటుంది. ఇది మధుర, బృందావనం, వైష్ణో దేవి, హరిద్వార్, ఋషికేశ్ క్షేత్రాలను కనెక్ట్ చేస్తుంది.
మూడో ప్యాకేజీ అయిన 'అరుణాచలం–చిదంబరం దివ్య దక్షిణ యాత్ర' (SCZBG58), మే 24 నుండి మే 31 వరకు షెడ్యూల్ చేశారు. ఇది రామేశ్వరం, మదురై, కన్యాకుమారి, తంజావూరు వంటి కీలకమైన దక్షిణ భారత తీర్థయాత్ర కేంద్రాలను కవర్ చేస్తుంది.
నాలుగో ప్యాకేజీ అయిన స్పెషల్ 'అయోధ్య–కాశీ యాత్ర' (SCZBG59), యమునా పుష్కరాల సందర్భానికి అనుగుణంగా జూన్ 3 నుండి జూన్ 12 వరకు నడుస్తుంది.
ప్రయాణ తరగతిని బట్టి టికెట్ ధరలు రూ.14,500 నుండి రూ.34,100 మధ్య ఉంటాయి. ఈ ప్యాకేజీలలో రైలు, రోడ్డు రవాణా, వసతి, భోజనం, గైడ్ సహాయంతో సందర్శనలు, బీమా సదుపాయాలు కూడా కలిసి ఉండనున్నాయి. రైలులో భద్రతా సిబ్బంది, సీసీటీవీ నిఘా ఏర్పాట్లు కూడా కల్పించారు.
పూర్తి వివరాల కోసం https://www.irctctourism.com/ అధికారిక వెబ్సైట్ వెళ్లొచ్చు.
