Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    విశాఖ టు అరకు - బడ్జెట్ ధరలోనే 3 రోజుల టూర్ ప్యాకేజీ..! ఇవిగో వివరాలు

    వైజాగ్ నుంచి అరకు టూర్ ప్యాకేజీ వచ్చింది. డిసెంబర్ 12, 2025వ తేదీన ఈ ప్యాకేజీ అందుబాటులో ఉంటుంది. 3 రోజుల పాటు సాగే జర్నీ… అద్భుతమైన టూరిస్ట్ ప్రాంతాలను సందర్శించవచ్చు. 

    Published on: Dec 07, 2025 12:20 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Visakhapatnam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    అందమైన ప్రకృతి అందాలకు కేరాఫ్ అయిన అరకును చూడాలనుకుంటున్నారా..? అయితే మీకోసమ విశాఖపట్నం నుంచి ఓ టూర్ ప్యాకేజీ అందుబాటులోకి రానుంది. బడ్జెట్ ధరలోనే ఈ ప్యాకేజీని ఆపరేట్ చేసేందుకు ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం సిద్దమైంది.

    హైదరాబాద్ - అరకు టూర్ ప్యాకేజీ
    హైదరాబాద్ - అరకు టూర్ ప్యాకేజీ

    IRCTC టూరిజం…. ‘విశాఖపట్నం - అరకు రైల్ కమ్ రోడ్ ప్యాకేజీ’ పేరుతో ఈ ప్యాకేజీని ఆపరేట్ చేస్తోంది. ఈ టూర్ ప్యాకేజీ 12 డిసెంబర్, 2025వ తేదీన అందుబాటులో ఉంది. ఈ తేదీ మిస్ అయితే మరో తేదీలో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వివరాలను ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం వెబ్ సైట్ లో చెక్ చేసుకోవాలి.

    టూర్ షెడ్యూల్ వివరాలు:

    • డే 1 : టికెట్లు బుకింగ్ చేసుకున్న టూరిస్టులను విశాఖలోని ఓ హోటల్ కు తీసుకెళ్తారు. ఇక్కడ ఫ్రెషప్ అయిన తర్వాత… లంచ్ ఉంటుంది. అక్కడ్నుంచి తొట్లకొండ బుద్ధిస్ట్ కాంప్లెక్స్, కైలాసగిరి, రుషికొండ బీచ్ కు వెళ్తారు. సాయంత్రం హోటల్ కు చేరుకుంటారు. డిన్నర్ తర్వాత విశాఖలోనే బస చేస్తారు.
    • డే 2: బ్రేక్ ఫాస్ట్ తర్వాత అరకు(ఉదయం 8 వరకు)కు చేరుకుంటారు. ఇక్కడ పద్మాపురం గార్డెన్స్, ట్రైబల్ మ్యూజియం, అనంతగిరి కాఫీ ప్లానిటేషన్, గాలికొండ వ్యూ పాయింట్, బొర్రా కేవ్స్ సందర్శిస్తారు. సాయంత్రం తిరిగి విశాఖకు చేరుకుంటారు.
    • డే 3: బ్రేక్ ఫాస్ట్ తర్వాత విశాఖలో సబ్ మెరైన్ మ్యూజియం చేస్తారు. ఈ మ్యూజియం సోమవారం తెరిచి ఉండదు.ఆ తర్వాత రామానాయుడు స్టూడియోను కూడా సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత టూర్ ప్యాకేజీ ముగుస్తుంది.

    టూర్ ప్యాకేజీ ధరలు:

    టూర్ ప్యాకేజీ ధరలు చూస్తే…. కంఫర్ట్ క్లాస్ లో సింగిల్ ఆక్యుపెన్సీకి రూ. 20035, డబుల్ అక్యుపెన్సీకి రూ. 10860,ట్రిపుల్ అక్యుపెన్సీకి రూ. 8450గా నిర్ణయించారు. చిన్నారులకు వేర్వురు ధరలుంటాయి. https://www.irctctourism.com/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి ధరలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించి ఏమైనా సందేహాలుంటే 8287932318, 9281495847, 9550166168 నెంబర్లను సంప్రదించవచ్చు.

    News/Andhra Pradesh/విశాఖ టు అరకు - బడ్జెట్ ధరలోనే 3 రోజుల టూర్ ప్యాకేజీ..! ఇవిగో వివరాలు
    News/Andhra Pradesh/విశాఖ టు అరకు - బడ్జెట్ ధరలోనే 3 రోజుల టూర్ ప్యాకేజీ..! ఇవిగో వివరాలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes