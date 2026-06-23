సాయికృష్ణ మిస్సింగ్ కేసులో కీలక పరిణామం.. సిట్ అదుపులో సీఐ నాగరాజు
విజయవాడలో సంచలనం సృష్టించిన గాదె సాయికృష్ణ మిస్సింగ్ కేసులో కీలక పరిణామం జరిగింది. సిట్ అధికారులు సస్పెండ్ అయిన కృష్ణ లంక సీఐ నాగరాజును అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడలో సంచలనం సృష్టించిన గాదె సాయికృష్ణ మిస్సింగ్ కేసులో కీలక ముందడుగు పడింది. ఈ కేసును ప్రతిష్టాత్మకంగా విచారిస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం మంగళవారం (జూన్ 23) సస్పెండైన కృష్ణ లంక సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ నాగరాజును అదుపులోకి తీసుకున్నది. పోలీస్ కస్టడీలో యువకుడిపై తీవ్రస్థాయిలో థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగించారనే ఆరోపణలు, ఆ తర్వాత అతడు రహస్యంగా మాయమవ్వడం వెనుక ఉన్న అసలు నిజాలను వెలికితీసేందుకు సిట్ అధికారులు రంగంలోకి దిగారు.
పోలీసుల కథనం, విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం.. సాయికృష్ణ అనే యువకుడిని ఓ కేసు విషయమై విచారించేందుకు కృష్ణ లంక పోలీసులు స్టేషన్కు తరలించారు. అయితే అప్పటి సీఐ నాగరాజు పర్యవేక్షణలో సాయికృష్ణపై కస్టడీ టార్చర్ జరిగిందనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. పోలీసుల దెబ్బలు తట్టుకోలేక సాయికృష్ణ లాకప్లోనే మరణించాడని, ఆ నిజాన్ని దాచడానికే అతడి మృతదేహాన్ని మాయం చేసి, అదృశ్యమైనట్లుగా కలరింగ్ ఇచ్చారని బాధితుడి కుటుంబ సభ్యులు, స్థానికులు తీవ్ర ఆందోళనలు చేశారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా శాంతిభద్రతల సమస్యగా మారడంతో ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించింది.
యువకుడి అదృశ్యం వెనక పోలీసుల హస్తం ఉందనే ఆరోపణలు తీవ్రమవ్వడం, మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరిగిందనే విమర్శలు రావడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ వ్యవహారాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించింది. విధుల్లో నిర్లక్ష్యం, అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడినట్లు ప్రాథమిక ఆధారాలు లభించడంతో సీఐ నాగరాజును ప్రభుత్వం మొదట సస్పెండ్ చేసింది. నిష్పక్షపాత విచారణ కోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (SIT) ఏర్పాటు చేసింది.
గత కొన్ని రోజులుగా లభించిన సాంకేతిక ఆధారాలు, సాక్షుల వాంగ్మూలాలను సేకరించిన 'సిట్' అధికారులు, మంగళవారం ఉదయం సస్పెండైన సీఐ నాగరాజును అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సాయికృష్ణ స్టేషన్లో ఉన్న సమయంలో ఏం జరిగింది? అతడిని ఎక్కడికి తరలించారు? ఒకవేళ మరణిస్తే మృతదేహాన్ని ఎక్కడ పూడ్చిపెట్టారు లేదా పడేశారు? అనే కోణంలో సీఐని రహస్య ప్రదేశంలో విచారిస్తున్నారు.
కృష్ణా లంక పోలీస్ స్టేషన్లోని సీసీటీవీ ఫుటేజీలు, సదరు అధికారి కాల్ డేటా రికార్డులను సిట్ అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ కేసులో సీఐ నాగరాజుతో పాటు సహకరించిన ఇతర కింది స్థాయి సిబ్బంది పాత్రపై కూడా ఆరా తీస్తున్నారు.
ఈ కేసులో బాధ్యులెంతటి వారైనా సరే వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని ఉన్నతాధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. సాయికృష్ణ అదృశ్యం వెనక ఉన్న మిస్టరీని పూర్తిగా ఛేదించేందుకు, చట్టపరంగా పూర్తి బాధ్యతను నిర్ధారించేందుకు సిట్ దర్యాప్తును మరింత ముమ్మరం చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More