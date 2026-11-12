Kia investment in AP : ఏపీలో కియా భారీ పెట్టుబడి - రూ.16 వేల కోట్లతో మరో కొత్త ప్లాంట్...!
Kia India investment Andhra Pradesh : ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడితో కొత్త తయారీ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు కియా ఇండియా ప్రకటించింది. దీని ద్వారా రాష్ట్రంలో సుమారు 12,000 మందికి ఉపాధి లభించనుంది.
Kia India investment Andhra Pradesh : ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక ప్రగతికి ఊతమిచ్చేలా దక్షిణ కొరియాకు చెందిన ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం కియా ఇండియా కీలక ప్రకటన చేసింది. రాష్ట్రంలో 2 బిలియన్ డాలర్ల (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 16,800 కోట్లు) భారీ పెట్టుబడితో మరో కొత్త వాహన తయారీ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ నూతన ప్రాజెక్టు ద్వారా సంస్థ వార్షిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యం 6 లక్షల యూనిట్ల మార్కును దాటనుంది.
గురువారం జరిగిన సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో కియా ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గ్వాంగ్గు లీ (Gwanggu Lee) ఈ వివరాలను అధికారికంగా ప్రకటించారు.
"ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరో అదనపు తయారీ ప్లాంట్ ఏర్పాటు ద్వారా కియా ఉనికిని మరింత విస్తరిస్తున్నట్లు ప్రకటించడం నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది," అని గ్వాంగ్గు లీ సదస్సు వేదికగా తెలిపారు.
12 వేల మందికి కొత్తగా ఉపాధి అవకాశాలు
రాష్ట్రంలో కియా చేపట్టనున్న ఈ భారీ విస్తరణ ప్రాజెక్టు వల్ల ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా సుమారు 12,000 కొత్త ఉద్యోగాలు లభించే అవకాశం ఉంది. కొత్త ప్లాంట్ అందుబాటులోకి వస్తే కియా ఇండియా మొత్తం వార్షిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యం 6,30,000 వాహనాలకు చేరుకుంటుంది. ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనంతపురం జిల్లాలో కియా ఇండియాకు ఒక భారీ తయారీ కేంద్రం ఉంది. 2017లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ ప్లాంట్ ప్రస్తుతం ఏటా 4.30 లక్షల వాహనాలను ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యంతో పనిచేస్తోంది.
అయితే…. తాజాగా ప్రకటించిన 2 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడిని ఎప్పటిలోగా పెడతారు..? అదనపు ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ఎప్పటి నుంచి కార్యరూపంలోకి వస్తుందనే నిర్దిష్ట కాలపరిమితిని గ్వాంగ్గు లీ తన ప్రసంగంలో వెల్లడించలేదు.
దేశీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో కియా ఇండియా తన స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటోంది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో సంస్థ మొత్తం 3.17 లక్షల వాహనాలను ఉత్పత్తి చేసింది. ఇందులో 2.89 లక్షల యూనిట్లను దేశీయ మార్కెట్కు సరఫరా చేయగా, మరో 27,953 వాహనాలను విదేశాలకు ఎగుమతి చేసింది. అనంతపురం ప్లాంట్ విజయవంతం కావడంతో… ఏపీలోనే తమ తదుపరి విస్తరణకు కియా మొగ్గు చూపడం రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు సానుకూల పరిణామం అని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More