Car sales : పండుగ సీజన్లో అదరగొట్టిన కియా సేల్స్- కంపెనీ చరిత్రలోనే హయ్యెస్ట్!
భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో దక్షిణ కొరియా వాహన దిగ్గజం కియా ఇండియా సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. 2026 అక్టోబర్ నెలలో ఏకంగా 33,462 కార్లను విక్రయించి తమ చరిత్రలోనే అత్యుత్తమ నెలవారీ అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. పండుగల డిమాండ్, సెల్టోస్, ఎలక్ట్రిక్ కార్ల హవాపై పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ‘కియా ఇండియా’ సరికొత్త సంచలనం సృష్టించింది. దసరా, దీపావళి పండుగల సీజన్ అందించిన బలమైన డిమాండ్తో 2026 అక్టోబర్ నెలలో కంపెనీ తమ చరిత్రలోనే అత్యధిక నెలవారీ అమ్మకాలను నమోదు చేసింది.
అక్టోబర్ నెలలో కియా ఇండియా మొత్తం 33,462 యూనిట్ల కార్లను డీలర్లకు సరఫరా చేసింది. 2025 అక్టోబర్ నెలలో నమోదైన 29,556 యూనిట్లతో పోలిస్తే ఇది 13.22 శాతం వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేయడం విశేషం. గత సెప్టెంబర్ 2026లో సాధించిన 32,017 యూనిట్ల అమ్మకాల రికార్డును వరుసగా రెండో నెలలో కూడా అధిగమించి కియా తన విజయపరంపరను కొనసాగిస్తోంది.
తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలోనూ పండుగ వేళ కొత్త కార్ కొనుగోలుదారుల నుంచి కియా బ్రాండ్కు విపరీతమైన ఆదరణ లభించింది. ప్రధాన నగరాల్లో కియా షోరూమ్లు రద్దీగా మారడంతో ఈ రికార్డు స్థాయి విక్రయాలు సాధ్యమయ్యాయి.
2025 పూర్తి స్థాయి అమ్మకాలను దాటేసిన కియా!
2026 జనవరి నుంచి అక్టోబర్ వరకు ఉన్న పది నెలల కాలాన్ని పరిశీలిస్తే, కియా మొత్తం 2,86,470 కార్లను విక్రయించింది. గతేడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే ఇది 21.31 శాతం ఘనమైన వృద్ధిని సూచిస్తోంది. విశేషమేమిటంటే, 2025 క్యాలెండర్ ఇయర్ మొత్తంలో సాధించిన 2,80,286 యూనిట్ల అమ్మకాలను కేవలం ఈ 10 నెలల్లోనే కియా దాటేయడం కంపెనీ సాధించిన అసాధారణ వృద్ధికి నిదర్శనం!
సెల్టోస్, సోనెట్ హవా.. సీఎన్జీ వెహికల్స్కు భారీ డిమాండ్!
కియా ఇండియా సాధించిన ఈ రికార్డు స్థాయి అమ్మకాల్లో కంపెనీ ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్స్ అయిన 'సెల్టోస్', ‘సోనెట్’ సింహభాగం పాత్ర పోషించాయి.
సెల్టోస్ ప్రభంజనం: అక్టోబర్ నెలలో ఒక్క సెల్టోస్ ఎస్యూవీయే 13,000 యూనిట్లకు పైగా విక్రయమైంది. 2026 జనవరిలో లాంచ్ అయినప్పటి నుంచి ప్రతినెలా సగటున 10,000 కి పైగా సెల్టోస్ కార్లు అమ్ముడవుతుండటం గమనార్హం.
కారెన్స్ కారెన్స్ క్లావిస్: కుటుంబ వాహన ప్రియులను ఆకట్టుకుంటున్న కారెన్స్, కారెన్స్ క్లావిస్ మోడళ్లు కూడా అద్భుతమైన పనితీరును కనబరిచాయి.
సీఎన్జీ ఆప్షన్లు: పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరల వేళ ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనం వైపు చూస్తున్న వినియోగదారులను సీఎన్జీ వేరియంట్లు ఆకట్టుకున్నాయి. అక్టోబర్లో కియా మొత్తం విక్రయాల్లో ఈ రెండు మోడళ్ల సీఎన్జీ వేరియంట్లు దాదాపు 10 శాతం వాటాను దక్కించుకున్నాయి.
ఈవీ సేల్స్, న్యూ సోరెంటో జోరు..
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విభాగంలోనూ కియా ఇండియా దూకుడు ప్రదర్శించింది. సెప్టెంబర్తో పోలిస్తే అక్టోబర్లో ఈవీ విక్రయాలు 31 శాతం నెలవారీ వృద్ధిని సాధించి ఆల్-టైమ్ రికార్డు నెలకొల్పాయి. ఇటీవల తీసుకొచ్చిన 'సైరోస్ ఈవీ', ‘కారెన్స్ క్లావిస్ ఈవీ’లు ఈ రికార్డు పెంపునకు ప్రధాన కారణంగా నిలిచాయి.
మరొకవైపు, ఇటీవల మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టిన ప్రీమియం ఎస్యూవీ ‘కియా సోరెంటో’కు వినియోగదారుల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది. హైబ్రిడ్, డీజిల్ పవర్ట్రెయిన్ కాన్ఫిగరేషన్లలో దొరికే ఈ కారులోని అధునాతన టెక్నాలజీ, ప్రీమియం ఫీచర్లు, హైబ్రిడ్ పద్ధతి ఇచ్చే అత్యుత్తమ మైలేజ్ పట్ల కస్టమర్లు చాలా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
"పండుగల సీజన్ డిమాండ్, మా కొత్త, పాత మోడళ్ల అద్భుతమైన పనితీరు వల్ల ఈ రికార్డు సాధ్యమైంది. ముఖ్యంగా సీఎన్జీ, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు వినియోగదారుల నుంచి లభిస్తున్న ఆదరణ కంపెనీ వృద్ధికి బాగా తోడ్పడింది," అని కియా ఇండియా సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అతుల్ సూద్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
తన కస్టమర్లకు మరింత ఆర్థిక భద్రత, రీసేల్ వాల్యూ అందించేందుకు కియా 'అష్యూర్డ్ బైబ్యాక్ ప్రోగ్రామ్' ను సైతం అందుబాటులోకి తెచ్చింది. నిబంధనలకు లోబడి, పెట్రోల్/డీజిల్, హైబ్రిడ్ మోడళ్లకు 75 శాతం వరకు, అలాగే ఈవీ మోడళ్లకు 70 శాతం వరకు గ్యారెంటీడ్ రీసేల్ వాల్యూని కియా ఆఫర్ చేస్తోంది.
ప్రస్తుతం కియా ఇండియా దేశవ్యాప్తంగా 438 నగరాల్లో 925 సేల్స్ అండ్ సర్వీస్ టచ్పాయింట్లను కలిగి ఉంది. వీటితో పాటు సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల విక్రయాల కోసం 144 సర్టిఫైడ్ ప్రీ-ఓన్డ్ అవుట్లెట్లను నిర్వాహణ చేస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More