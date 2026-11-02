New cars launch : 2026 ముగింపునకు ఇంకా 2 నెలలే.. ఈలోపే ఇండియాలో 5 ఈవీలు, హైబ్రిడ్ కార్లు లాంచ్!
భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్, హైబ్రిడ్ వాహనాలతో హోరెత్తనుంది! మెర్సిడెస్-బెెంజ్, టయోటా, హ్యుందాయ్, డెంజా బ్రాండ్ల నుంచి 2026 డిసెంబర్ నాటికి మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టబోతున్న 5 మోస్ట్ అవైటెడ్ కార్ల వివరాలు, సాంకేతికత, లాంచ్ డేట్స్ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
భారత ఆటోమొబైల్ రంగం వేగంగా ఎలక్ట్రిఫికేషన్ వైపు పరుగులు తీస్తోంది. కాలుష్య రహిత ప్రయాణంతో పాటు ఇంధన పొదుపును కోరుకునే వినియోగదారుల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో చార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెరుగుపడటంతో ఈవీలు, హైబ్రిడ్ కార్లకు విపరీతమైన ఆదరణ లభిస్తోంది.
వినియోగదారుల నుంచి పెరుగుతున్న డిమాండ్ను అందుకోవడానికి ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థలు సరికొత్త మోడళ్లతో సిద్ధమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో 2026 చివరి నాటికి (డిసెంబర్ 2026 నాటికి) భారత మార్కెట్లో లాంచ్ కాబోతున్న టాప్-5 ఎలక్ట్రిక్, హైబ్రిడ్ కార్ల సమగ్ర వివరాలు ఇవే:
మరో 2 నెలల్లో లాంచ్కు రెడీ అవుతున్న కార్లు ఇవే..
1. మెర్సిడెస్-బెెంజ్ జీఎల్సీ ఎలక్ట్రిక్ (లాంచ్ తేదీ: 4 నవంబర్ 2026)
జర్మనీ లగ్జరీ కార్ల దిగ్గజం మెర్సిడెస్-బెెంజ్ తమ పాపులర్ ఈక్యూసీ మోడల్ సక్సెసర్గా 'జీఎల్సీ ఎలక్ట్రిక్' ఎస్యూవీని 2026 నవంబర్ 4న ఆవిష్కరించనుంది. పూణెలోని చాకన్ ప్లాంట్లో అసెంబుల్ కానున్న ఈ కారు టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ ‘జీఎల్సీ 400 4మాటిక్’లో అందుబాటులోకి రానుంది.
పనితీరు అండ్ వేగం: ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ 355 hp పవర్, 800 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కేవలం 4.3 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కి.మీ వేగాన్ని అందుకుంటుంది.
బ్యాటరీ అండ్ రేంజ్: ఇందులో 94 kWh సామర్థ్యం గల బ్యాటరీ ప్యాక్ అమర్చారు. ఇది 330 kW డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 673 కిలోమీటర్ల (డబ్ల్యూఎల్టీపీ సర్టిఫైడ్) సుదీర్ఘ డ్రైవింగ్ రేంజ్ను అందిస్తుంది.
2. డెంజా జెడ్9 జీటీ (లాంచ్ తేదీ: 13 నవంబర్ 2026)
ప్రపంచ ఈవీ దిగ్గజం బీవైడీకి చెందిన లగ్జరీ విభాగం ‘డెంజా’ భారతదేశంలోకి అడుగుపెడుతూ 'జెడ్9 జీటీ' లగ్జరీ షూటింగ్ బ్రేక్ కారును నవంబర్ 13న లాంచ్ చేయనుంది.
"డెంజా జెడ్9 జీటీ కారును ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్, ఆల్-ఎలక్ట్రిక్ (ఈవీ) అనే రెండు రకాల పవర్ట్రెయిన్ ఆప్షన్లలో అంతర్జాతీయంగా అందిస్తున్నారు," అని కంపెనీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
పీహెచ్ఈవీ వేరియంట్: 764 hp పవర్, 1,075 Nm టార్క్ ఇస్తుంది. కేవలం ఎలక్ట్రిక్ మోడ్లోనే 203 కి.మీ వెళ్లగలదు. పెట్రోల్ + ఈవీ రెండూ కలిపితే 805 కిమీ కంటే ఎక్కువ మైలేజ్ (రేంజ్) ఇస్తుంది.
ఆల్-ఎలక్ట్రిక్ (ఈవీ) వేరియంట్: ఇది ఏకంగా 1,140 hp మైండ్-బ్లోయింగ్ పవర్, 1,210 Nm టార్క్ను ఆఫర్ చేస్తుంది. 0-100 కి.మీ వేగాన్ని కేవలం 2.7 సెకన్లలో అందుకోవడమే కాకుండా 600 కిమీ పైగా రేంజ్ ఇస్తుంది.
3. డెంజా డీ9 లగ్జరీ ఎంపీవీ (లాంచ్ తేదీ: 13 నవంబర్ 2026)
జెడ్9 జీటీతో పాటు డెంజా కంపెనీ తమ అత్యంత విలాసవంతమైన 'డీ9' ఎంపీవీని కూడా నవంబర్ 13న విడుదల చేయనుంది. ఇది మార్కెట్లో ఉన్న టయోటా వెల్ఫైర్, ఎంజీ ఎం9 మోడళ్లకు సవాలు విసరనుంది.
ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్: ఈ వేరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ మోడ్లో 210 కి.మీ, కంబైన్డ్ మోడ్లో దాదాపు 950 కి.మీ సుదీర్ఘ ప్రయాణ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
పూర్తి ఎలక్ట్రిక్: ఆల్-ఈవీ వేరియంట్ సింగిల్ ఛార్జింగ్పై 520 కి.మీ డ్రైవింగ్ రేంజ్ను ఇస్తుంది. ధారాళమైన క్యాబిన్ స్పేస్, వీఐపీ సీటింగ్ కావాలనుకునే లగ్జరీ ప్రియులకు ఇది మంచి ప్రత్యామ్నాయం కానుంది.
డెంజా బ్రాండ్ గురించి మరిన్ని వివరాల తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
4. టయోటా ఇన్నోవా హైక్రాస్ ఫేస్లిఫ్ట్ (లాంచ్ తేదీ: 26 నవంబర్ 2026)
భారతదేశంలో అత్యధిక ఆదరణ పొందిన ఎంపీవీ 'టయోటా ఇన్నోవా హైక్రాస్' కొత్త లుక్, ఫీచర్లతో నవంబర్ 26న ఫేస్లిఫ్ట్ రూపంలో రానుంది.
ఈ హైక్రాస్ ఫేస్లిఫ్ట్ ప్రధాన ఆకర్షణ ‘ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్’. భారత్లోనే తొలి ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ హైబ్రిడ్ వాహనంగా ఇది సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించబోతోంది. ఇథనాల్ బ్లెండెడ్ ఇంధనం, ఎలక్ట్రిక్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ కలయిక వల్ల కాలుష్యం తగ్గడమే కాకుండా మైలేజ్ కూడా అద్భుతంగా రానుంది.
5. హ్యుందాయ్ అయోనిక్ పీ (డిసెంబర్ 2026)
భారతీయ సామాన్య కస్టమర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని హ్యుందాయ్ ఒక కాంపాక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని సిద్ధం చేస్తోంది. 'అయోనిక్ పీ' (అంతర్గత కోడ్నేమ్: HE1i) పేరుతో రానున్న ఈ మోడల్ ప్రత్యేకంగా భారతీయ రోడ్ల పరిస్థితులకు అనుగుణంగా డిజైన్ చేశారు.
ఇది మార్కెట్లో ఉన్న టాటా నెక్సాన్ ఈవీ, కియా సైరోస్ ఈవీ మోడళ్లకు పోటీగా నిలవనుంది.
చైనాకు చెందిన ప్రముఖ బ్యాటరీ తయారీ సంస్థ 'Svolt' నుంచి సేకరించిన ఎల్ఎఫ్పీ బ్యాటరీ ప్యాక్లను ఇందులో ఉపయోగించనున్నారు. అందుబాటు ధరలో రానున్న ఈ కారు మాస్-మార్కెట్ ఈవీ సెగ్మెంట్లో విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఈ హ్యుందాయ్ అయోనిక్ పీ గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More